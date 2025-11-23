KOL BS: Olympias Dank geht an die Alemannia, Derby fällt aus

Bergstraße. Weil auf dem vereisten Kunstrasen die Verletzungsgefahr zu groß erschien, ist das für Sonntag geplante Derby der Kreisoberliga zwischen der KSG Mitlechtern und dem SV Lörzenbach abgesagt worden. Die Partie, die bei Echo online live gestreamt worden wäre, wird wohl am 7. Dezember nachgeholt. Falls dieser Termin nicht haltbar ist, findet das Derby „auf jeden Fall vor Fortsetzung der Rückrunde im neuen Jahr statt“, wie Klassenleiter Reiner Held sagt. Der erste Spieltag 2026 ist am 3. März. Der SV Unter-Flockenbach II hat derweil die Meisterschaft wieder spannender gemacht. Olympia Lorsch ist neuer Tabellenzweiter. Die FSG Bensheim hat ihren ersten Saisonsieg eingefahren.

Der Sportliche Leiter der Eintracht, Flamur Bajrami, hatte noch vor der individuellen Stärke der Rohrheimer gewarnt. Vergeblich: Bürstadt verlor beim Außenseiter und verlor zugleich den zweiten Tabellenrang. Für die Alemannia waren es wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Die Premiere auf dem Kunstrasen gelang. „Der Sieg ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen. Bürstadt hatte im zweiten Durchgang noch gute Chancen, die unser Torwart aber zunichte gemacht hat“, sagte Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia. „Wir waren in der Anfangsphase gut drauf, aber dann sind wir nicht griffig genug gewesen“, so Flamur Bajrami. Für den Sportlichen Leiter war es insgesamt zu wenig, was sein Team zeigte: „Manchmal gehört auch Malochen dazu. Das 2:3 durch einen Sonntagsschuss war der Knackpunkt. Danach haben wir unsere Chancen nicht genutzt, Groß-Rohrheim hat gut gekontert“, sagte Bajrami. In der Schlussminute sah bei der Alemannia Kapitän Ibrahim Cephaneci die Gelb-Rote Karte. Tore: 0:1 Kohl (13.), 1:1 Hassanzada (29.), 2:1 Caner (32.), 2:2 Kohl (47.), 3:2 Malik (57.), 4:2 Urso (63.), 5:2 Caner (74.). – Schiedsrichter: Frühwein (Münster). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Der FV sicherte sich kurz vor Schluss drei wichtige Zähler. Birkenau war zunächst spielbestimmend. Doch aus dem Nichts erzielte Dylan Bayer die Führung für den FVB, der auch in der Folge effizienter war. In der zweiten Hälfte war es eine ausgeglichene Partie. VfL-Schlussmann Philipp Müller verhinderte einen Rückstand. Kurz vor Schluss forderten die Birkenauer einen Elfmeter. Marc Laudenklos wurde aus ihrer Sicht am Fuß getroffen (89.). Schiedsrichter Simon Wecht ließ aber weiterspielen. Im Gegenzug gelang Biblis aus abseitsverdächtiger Position der Siegtreffer durch Andre Bandieramonte. „Das Spiel dürfen eigentlich nicht verlieren“, sagte VfL-Coach Daniel Hahn. Tore: 1:0 Bayer (19.), 1:1 Niklas Halblaub (24.), 2:1 Bandieramonte (30.), 2:2 Möck (39.), 3:2 Bandieramonte (89.). – Schiedsrichter: Wecht (Fürth). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Melvin Schmitt, der Trainer des SVU, zeigte sich verzückt über die Leistung seiner Mannschaft, beim zuletzt so dominanten Spitzenreiter einfuhr. „Wir haben das souverän gespielt, Lorsch ist doch sehr wenig eingefallen“, sagte Schmitt. Die Turner waren zwar optisch klar überlegen, doch Trainer Martin Weinbach sprach von einer verdienten Niederlage: „Das war heute einfach zu wenig von uns. Unter-Flockenbach hat sehr diszipliniert gespielt, wir haben die Gäste auch gewähren lassen.“ Tore: 0:1 Moh Amar (14.), 0:2 Knapp (38.), 0:3 Beka (90.), 1:3 Reimund (90.+7). – Schiedsrichter: Özturk (Rüsselsheim). –Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot für Lozar (SVU, 45.+1), Ballwegschlagen; Rot für Lasse Lulei (Tvgg, 72.),Foulspiel). – Beste Spieler: Radmacher/Moh Amar.

Der Aufsteiger zeigte eine beherzte Vorstellung, war in einer insgesamt schwachen Partie die Mannschaft, die den unbedingten Siegeswillen an den Tag legte und sich dafür in der Schlussphase auch belohnte. Elit Demit (81.) sorgte für großen Jubel und Erleichterung. Den Einhäusern fiel fußballerisch nur wenig ein. Tor: 0:1 Demi (81.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Weis (SSG, 75.) wegen Foulspiels. – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Krauss/Merk. Heute, 15:00 Uhr SG Reichenbach SG Reichenbach SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch 0 4 Abpfiff

Die Olympia wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, ließ Ball und Gegner laufen. Reichenbach versuchte es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze, ohne aber Torgefahr zu entfalten. Erst als nach der Pause Torjäger Muzhaqi kam, wurde die SG einenTick gefähricher. Tore: 0:1 Brinkmann (7.), 0:2 Serdar (16.), 0:3 Grosu (58.), 0:4 Schumacher (81.). – Schiedsrichter: Ayhan (TSV Seckmauern). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Lukas Degenhardt/Reichel, Kunert.

SG-Trainer Kevin Schröder sprach von einer gerechten Punkteteilung: „Die erste Halbzeit ging klar an uns, die zweite hat die Starkenburgia bestimmt.“ Heppenheim kam mit deutlich mehr Willen aus der Kabine, riss die Partie an sich und erzielte den verdienten Ausgleich. Luca Schemel (70., Starkenburgia) und Julian Prikel (71., SG) hatten den Siegtreffer auf dem Fuß. Die Gäster trafen zwar noch viermal das Tor, doch jedes Mal entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Tore: 1:0 Brunner (20.), 1:1 Schuchmann (26.), 2:1 Schneider (35.), 2:2 Schemel (60., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Rübel (Nieder-Kainsbach). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Sebastian Daum, Kredel/Walter, Wadowski.