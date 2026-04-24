KOL: Brensbach gegen "Stärkste Mannschaft der Liga" Die SSV Brensbach ist beim Kreisoberliga-Dritten Hassia Dieburg gefordert. Vorab schwärmt SSV-Coach Michele Rodemer vom Aufstiegskandidaten. von Thomas Nikella · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Brensbachs Trainer Michele Rodemer lobt die spielerische Stärke der Hassia aus Dieburg. Foto: Guido Schiek

ODENWALDKREIS. Der Kampf um die Meisterschaft ist in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald noch lange nicht entschieden, das hat am letzten Wochenende das 3:3 von Tabellenführer TSV Höchst beim TSV Günterfürst gezeigt. Noch sind sechs Spieltage zu bestreiten. Die Höchster Verfolger Steinbach und Dieburg liegen sechs Punkte dahinter. Die Ausgeglichenheit der Liga könnte noch für Turbulenzen sorgen. Am Sonntag erwartet Aufstiegskandidat Hassia Dieburg Aufsteiger SSV Brensbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SC Hassia Dieburg SC Hassia SSV Brensbach Brensbach 15:00 PUSH SSV Brensbach muss lange auf Torwart Schäfer verzichten Die Brensbacher stehen auf dem fünften Tabellenrang, spielen trotz einer „Seuchensaison“ eine ganz starke erste Kreisoberliga-Spielzeit. Zu allem Überfluss hat sich jetzt auch noch Torwart Nicklas Schäfer am Kreuzband verletzt und wird lange ausfallen. Die Brensbacher haben gegen die KSG Georgenhausen beim 4:3-Erfolg eine sensationelle erste Hälfte hingelegt, zitterten sich dann aber anschließend zum hauchdünnen Heimsieg. Gegen Viktoria Kleestadt fehlte die Durchschlagskraft, deswegen auch die 1:3-Niederlage. Dennoch verfügt Brensbach über das Potenzial, auch gegen die Ligagrößen zu punkten. „Für mich ist Dieburg die stärkste Mannschaft der Liga, weil sie in der Gesamtheit keine erkennbaren Schwächen zeigen. Hinten stehen sie stabil, dazu kommt die beste Offensive und in der Tiefe der beste Kader“, sagt Brensbachs Trainer Michele Rodemer. „Wenn Dieburg mit der vollen Kapelle aufspielt, also mit Spielmacher Mats Böttler und Torgarant Cedric Fuhlsbrügge, dann kommt Schwerstarbeit auf uns zu, die wir verrichten werden müssen. Böttler ist der kreative Kopf der Mannschaft, wenn er vorne keine Bälle bekommt, dann holt er sie sich hinten. Ihn müssen wir unter Kontrolle bekommen“, sagt Trainer Michele Rodemer. Die Brensbacher haben mit den Dieburgern noch eine Rechnung offen: In der Hinrunde musste die SSV zu Hause eine empfindliche Niederlage einstecken.

Tabellenführer TSV Höchst muss gegen den TV Fränkisch-Crumbach liefern. Die zwei verlorenen Punkte von Günterfürst werden TSV-Trainer Christian Stapp schmerzen. Auch Fränkisch-Crumbach ist mit seinen Winter-Neuzugängen nicht zu unterschätzen und könnte Höchst kräftig ärgern. Verfolger TSG Steinbach muss ebenfalls liefern, denn der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz mit Hassia Dieburg lodert ja schon eine ganze Weile. Der 3:0-Erfolg gegen die SG Bad König/Zell offenbarte wieder eine defensiv starke Steinbacher Mannschaft, die genau im richtigen Moment wieder in Form gekommen zu sein scheint. Bei Viktoria Kleestadt zählt daher nur der Sieg.

Schließlich warten noch zwei Derbys auf die Odenwälder Fußballfreunde: Zum einen erwartet die SG Rimhorn/Neustadt den SV Lützel-Wiebelsbach zum Lützelbacher Ortsduell (Anstoß 15 Uhr), und in der Kurstadt empfängt die SG Bad König/Zell den TSV Günterfürst (15 Uhr). Rimhorn ist auf eigenem Platz ein wahrer Platzhirsch. Aber der SVL hat sich gefangen, wie das 4:2 gegen den FV Eppertshausen belegt. Wenn Rimhorn nicht alles investiert, wird es schwer gegen konsequent pressende Gäste. Bad König/Zell will in der Liga bleiben, und das wäre nicht mal so unrealistisch, wenn es der Mannschaft wenigstens gelänge, den Platz mit dem TSV Lengfeld in der Tabelle zu tauschen. Nicht ausgeschlossen, dass der Vorletzte vielleicht sogar in die Relegation einzieht. Dazu braucht es aber Punkte, ausgerechnet gegen den TSV Günterfürst, der gegen Höchst zeigte, welches Potenzial in ihm steckt.