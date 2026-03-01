KOL: Brensbach feiert turbulenten Sieg Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer im Nachholspiel der Kreisoberliga: Der SSV Brensbach siegte am Ende knapp gegen den Tabellenzweiten TSG Steinbach. von Michael Sobota · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Brensbach gewann in einem 11-Tore-Spiel gegen die TSG Steinbach. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Brensbach . In einem Nachholspiel der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald hat sich der SSV Brensbach mit 6:5 (2:2) gegen den Tabellenzweiten TSG Steinbach durchgesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Anfangsphase stand im Zeichen der Gäste, die mehr Spielanteile hatten. Brensbach benötigte eine Weile, um in die Partie zu finden. Mit der ersten guten Möglichkeit markierte dann Joshua Beck (21.) die Brensbacher Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es turbulent. Filip Vlahov (36.) traf für die Gäste zum Ausgleich. Erneut war es Beck (44.), der den SSV wieder in Führung brachte, doch Özgün Uysal (45.+1) sorgte für das leistungsgerechte Remis zur Pause.