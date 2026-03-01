KOL: Brensbach feiert turbulenten Sieg

Brensbach . In einem Nachholspiel der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald hat sich der SSV Brensbach mit 6:5 (2:2) gegen den Tabellenzweiten TSG Steinbach durchgesetzt.
Die Anfangsphase stand im Zeichen der Gäste, die mehr Spielanteile hatten. Brensbach benötigte eine Weile, um in die Partie zu finden. Mit der ersten guten Möglichkeit markierte dann Joshua Beck (21.) die Brensbacher Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es turbulent. Filip Vlahov (36.) traf für die Gäste zum Ausgleich. Erneut war es Beck (44.), der den SSV wieder in Führung brachte, doch Özgün Uysal (45.+1) sorgte für das leistungsgerechte Remis zur Pause.
Nach dem Wiederanpfiff wurde es vogelwild. Martin Schwarz (52./Foulelfmeter), Beck (55.) und Tom Beilstein (56.) ließen die nun läuferisch überlegenen Brensbacher auf 5:2 davonziehen. Allerdings haperte es im Abwehrverhalten, was Reimer (61.) und Cutura (75.) zum Anschluss nutzten. Nach dem 6:4 durch Schneider (81.) ließ Brensbach die vorzeitige Entscheidung liegen. Der erneute Anschlusstreffer von Vlahov (90.+4) zum 5:6 änderte jedoch nichts mehr am Brensbacher Heimerfolg.