KOL: Brensbach entführt Punkt in Dieburg Hassia Dieburg muss sich im Aufstiegskampf mit einer Nullnummer gegen die SSV Brensbach begnügen +++ So bauen Spitzenreiter TSV Höchst und Rivale TSG Steinbach den Vorsprung aus. von Michael Sobota · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Laufduell: In der Fußball-Kreisoberliga musste sich Hassia Dieburg (rechts Marten Kalmbach) mit einer Nullnummer gegen die SSV Brensbach (links Max Geiss) begnügen. Ein Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsplätze. Foto: Joaquim Ferreira

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst seine Aufgabe gegen den TV Fränkisch-Crumbach souverän gelöst und einen ungefährdeten 4:0-Sieg eingefahren. Verfolger TSG Steinbach setzte sich bei Viktoria Kleestadt mit 3:0 durch. Dagegen kam der weitere Verfolger Hassia Dieburg trotz großer Überlegenheit nicht über ein 0:0 gegen die SSV Brensbach hinaus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden II KSG Georgenhausen Georgenhsn. 3 2 Abpfiff Im Abstiegsderby unterlag die KSG Georgenhausen bei der TS Ober-Roden knapp mit 2:3. Einen Befreiungsschlag landete die SG Mosbach/Radheim mit dem 5:1-Erfolg im Duell der Tabellennachbarn gegen Viktoria Urberach. Für Schlusslicht SG Bad König/Zell wird die Situation nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Günterfürst immer aussichtsloser. Im Odenwald-Derby dominierte der SV Lützel-Wiebelsbach mit einem 3:0-Sieg bei der SG Rimhorn/Neustadt.

TSG Steinbach macht mit Doppelschlag alles klar

Die Gäste suchten ihr Heil fast ausschließlich in der Defensive. Das ging aber nur kurz gut, weil Eisenhauer (9.) für den Tabellenführer schnell zum 1:0 traf. Mit dem 2:0 von Becker (37.) hatten die Gastgeber eine gute Ausgangsposition für den Heimsieg geschaffen. Nach der Pause wurde Höchst noch dominanter. Schuch (53.) und Kepper (83.) erhöhten auf 4:0 – ein Ergebnis, mit dem Fränkisch-Crumbach gut bedient war.

Im ersten Durchgang spielte die Viktoria gegen die Odenwälder auf Augenhöhe. Erst ein von Cutura (43.) direkt verwandelter Freistoß führte zur knappen Steinbacher Pausenführung. Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gäste druckvoller. Kleestadt konnte nach vorne nicht für Entlastung sorgen, sodass weitere Tore für die TSG fast zwangsläufig waren. Cinar (76.) und Reimer (79.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Zunächst spielte Brensbach gegen die Hassia auf Augenhöhe, wobei es auf beiden Seiten an Torchancen mangelte. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel einseitig, weil Dieburg die Odenwälder in der eigenen Hälfte einschnürte. Pech hatten die Dieburger Mayer und Hilligardt mit Aluminiumtreffern, ein Tor von der Hassia wurde nicht anerkannt und Brensbachs Abwehr rettete dreimal auf der Linie. Am Ende standen für Dieburg zwei verlorene Punkte. Anschlusstreffer von Bad König kommt zu spät

Die Anfangsphase stand im Zeichen der Gäste, die durch Müller (3.) und Steinhilber (17.) ein 2:0 vorlegten. Danach wurde das Schlusslicht stärker und spielte mit den Gästen auf Augenhöhe. Nach der Pause hatten Daniel Studniarek und Geist den Anschluss für das Schlusslicht auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils knapp. Das 1:2 von Kunkelmann (88.) kam zu spät, um der Partie noch eine Wende geben zu können.