KOL: Bohland von der Mittellinie aus Eberstadt spielt 1:1, Hahn verschießt Strafstoß in der Nachspielzeit

Darmstadt. Eine Woche nach dem Remis im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SKG Bickenbach musste sich Verfolger SG Modau in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau abermals mit einem Punkt begnügen – bei Opel Rüsselsheim sprang ein 2:2 heraus, wobei der Ausgleich der Gastgeber erst in der Nachspielzeit fiel. Durch das 4:1 gegen Hellas Rüsselsheim ist der SV Traisa neuer Tabellenzweiter. Mit einem 1:0-Erfolg über den SV Hahn ist RW Darmstadt II seit sieben Spielen ungeschlagen. Olympia Biebesheim hat sich unterdessen am Samstag von Trainer Benaisa Talib getrennt.

Opel Rüsselsheim – SG Modau 2:2 (1:1). Mit dem Ausgleichstreffer durch Ihsan Celiker, der nach einem Foul an ihm den fälligen Strafstoß selbst verwandelte, verdiente sich der SC Opel den Punktgewinn. Trainer Özkan Aliuk zeigte sich überrascht, dass Modau defensiv und in erster Linie mit langen Bällen agierte. Die Gastgeber dagegen versuchten immer wieder mit spielerischen Möglichkeiten zum Erfolg zu kommen. „In der ersten Halbzeit waren wir besonders über die Außenpositionen gut im Spiel“, lobte Alik. Den späten Ausgleich sah er als verdienten Lohn, da die Mannschaft nicht aufsteckte.

Tore: 1:0 Bohland (41.), 1:1 El Ghazouani (45.).

Spvgg Seeheim-Jugenheim – TSV Goddelau 1:2 (1:1). Mit dem Treffer durch Fabrice Klink nach 77 Minuten sicherte sich Aufsteiger Goddelau im Abstiegskampf einen Dreier. In der ausgeglichenen Partie hatte Seeheim-Jugenheim zunächst Pech mit einem Lattentreffer (12.) von Yanis Wanitschek. Nach der Pause waren die Hausherren spielbestimmend, konnten sich gegen die gut organisierte TSV-Deckung aber keine Großchancen erspielen. Zudem scheiterte Yanis Wanitschek (66.) mit einem Foulelfmeter am Goddelauer Torhüter Cem Tonguc.

Tore: 1:0 Molitor (27.), 1:1 Walter (37.), 1:2 Klink (77.).

RW Darmstadt II – SV Hahn 1:0 (1:0). In den ersten 45 Minuten verpasste Darmstadt eine vorzeitige Entscheidung, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. „Das war unsere beste Halbzeit in dieser Saison, ein 3:0 oder 4:0 für uns war möglich“, lobte RW-Coach Marvin Zimmer. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hahn und wurde in der Offensive gefährlicher. Die Gastgeber arbeiteten aber gut gegen den Ball und waren der verdiente Sieger. Pech hatte Hahn in der siebten Minuten der Nachspielzeit, als Pascal Stork einen Foulelfmeter über das Darmstädter Gehäuse schoss.

Tor: 1:0 Redie (31.).