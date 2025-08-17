Emotionen pur: Der SC Gräselberg siegte in Medenbach mit 5:2. – Foto: Jörg Halisch

KOL: Blitz-Zugang der Freien Turnerschaft trumpft auf Tawfeeq Johnson beim 2:0 im Kreisoberliga-Duell gegen FC Naurod im FTW-Trikot erfolgreich +++ Medenbacher 2:5 gegen Gräselberg

WIESBADEN. Mit dem SC Gräselberg, SV Frauenstein, FSV Schierstein 08 und Freie Turnerschaft fuhren gleich vier Wiesbadener Kreisoberligisten, Letzterer gegen Titelkandidat FC Naurod, auch am zweiten Spieltag einen Dreier ein. Die beiden Aufsteiger Spvgg. Igstadt und TuS Medenbach, der gegen Gräselberg erst einstieg, warten noch auf Zählbares.

Die Platzherren setzten sich vor rund 100 Fans gegen den leicht favorisierten Topplatzkandidaten aufgrund ihrer erfrischenden Offensive in der zweiten Halbzeit durch. Als Unterschiedsspieler entpuppte sich ihr technisch versierter, ganz aktueller Transfer Tawfeeq Johnson (22), dem auch das vorentscheidende 2:0 gelang. Zuvor hatte Außenverteidiger Siyar Dogan getroffen. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem verdienten Sieger“, resümierte FTW-Coach Daniel Pollner. „Naurod war bissig, kämpferisch – aber wir sind gut dagegen angegangen und waren von Beginn an überlegen“, ergänzte sein Trainerpartner René Kleemann. „Wir wären mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber uns haben vor allem mit Lio Erhard, Moritz Liebschner und Mika Streck gute Spieler gefehlt“, bilanzierte FCN-Trainer Manfred Klug. Mit einem Pfostenschuss hatte Naurods Lars Leitz die Führung verpasst.

„Nach dem 0:2 bereits nach zehn Minuten waren wir nervös und sind dem Rückstand hinterhergelaufen“, bedauerte TuS-Trainer Manuel Ulm, für den das Ergebnis insgesamt zu hoch ausgefallen ist. Bis zum 2:3 der Gäste (69.) stand die Partie auf der Kippe, ehe die Gäste, bei denen Skander Ullah (2 Tore) herausragte, und Mohammed Elmachid alles klarmachten. „Auf unserer Leistung können wir aber aufbauen“, betonte Ulm. Weitere Treffer: Dennis Deider, Jakob Damm/Leon Geißler (2).

„Das Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen, wir waren viel besser“, befand TuS-Trainer Eldin Avdija. Tore: Luca Haake/Sven Heinze, Taha Topcu. – Rot: Tim Könenberg (SVF).

„Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgehört Fußball zu spielen – wie schon letzte Woche“, ärgerte sich TSG-Trainer Max Hellwig, dessen Team deshalb noch ohne Zähler dasteht. Es trafen: David Leipner/Ayman El Yazidi (2), Ahmed Abdelkader (2).

Zum Wiederbeginn wechselte FVD-Coach Pascal Bender gleich drei Mal. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, räumte er ein. Der Anschlusstreffer durch Paul Luis Faber fiel zu spät, um noch Zählbares einzufahren. Gäste-Tore: Sebastian Clarysse, Elias Fiedler, Miguel Carmolinga Juarez. Tobias Neumann mahnt Mentalität an

Zu den Toren, „zwei Halbchancen“, seien die Gäste durch individuelle Fehler seiner Mannschaft gekommen, ärgerte sich Igstadts Coach Tobias Neumann. „Wenn man keine Mentalität auf den Platz bringt, dann holt man keinen Punkt“, hielt er ebenfalls fest. Tore: Felix Jilke/Michele Freibuchner (2). Gelb-Rot: Leon Morbano (Igstadt).