KOL: Bleidenstadt verpasst RaMa heftige Abreibung Gruppenliga-Absteiger lässt beim 7:0-Erfolg im Spitzenspiel aufhorchen +++ RaMa mit haarsträubenden Abwehrfehlern

RaMa-Spielertrainer Sierk Conradi hatte für die hohe Niederlage eine Erklärung parat. "Wir haben brutale individuelle Fehler gemacht." Einfach Spielen, nicht auf Teufel komm raus sein Spiel durchdrücken zu wollen und gerade in der Anfangsphase hinten nicht unnötig ins Risiko zu gehen - all das habe seine SG zu Beginn des Spiels über den Haufen geworfen. Danis Julevic, Marvin Alt und Sebastian Gurok nutzten dies, um mit ihren Treffern die 3:0-Halbzeitführung des Gruppenliga-Absteigers herzustellen.

Kein Stimmungsknick trotz Klatsche

Trotzdem hält Conradi seinem Team zu Gute: "Wir haben kurz vor und nach der Halbzeit versucht, den Schalter umzulegen." Tore sprangen trotz einiger hochkarätiger Chancen jedoch nicht hinaus. Spätestens mit dem 0:4 durch Danis Julevic war die Partie dann aber entschieden. Jonas Bretschneider per Doppelpack und Pascal Föhlinger schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. "So lange uns so etwas nur einmal passiert und wir lernen daraus, kann so ein Erlebnis wie gestern für mein Team sogar gut sein", sagt Conradi, der bei der Stimmung im Team und Umfeld trotz der heftigen Abreibung keinen Knick ausmacht.

Chance zur direkten Wiedergutmachung bietet sich seinem Team am Sonntag nicht. Kommenden Donnerstag geht es zum FSV Winkel. anschließend wartet das Derby gegen Eltville II.