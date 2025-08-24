Ein Spieler des VfL Birkenau am Ball. – Foto: Udo Klein (Archiv)

KOL: Birkenau holt ersten Dreier Olympia Lorsch besiegt Starkenburgia und mischt weiter vorne mit +++ Lörzenbach knöpft Spitzenreiter Einhausen 1:1 ab

Bergstraße (bore/hs/ü). Es läuft noch nicht für die FSG Bensheim in dieser Saison. Der Kreisoberliga-Aufsteiger hat die vierte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen müssen. Der SC Olympia Lorsch bleibt indes ungeschlagen. Der FV Biblis kassierte seine erste Saisonniederlage.

Trotz zweimaligen Rückstandes landeten die Gastgeber einen Sieg. „Wir mussten gegen einen starken Aufsteiger aber in der zweiten Halbzeit mächtig eine Schippe drauflegen und aufdrehen, um uns durchsetzen zu können; es war die erwartet schwere Aufgabe“, meinte ein erleichterter Bekir Ilhan, Sportlicher Leiter beim SCO. Die Lorscher ließen sich mit einem frühen 0:1 überrumpeln, kamen per Standard zum Ausgleich, kassierten aber per Konter das 1:2. „Wir konnten vor der Halbzeit noch das 2:2 erzielen, das war wichtig. Anschließend waren wir am Drücker“, so Ilhan. Zudem bewies Olympia-Trainer Marius Döll ein glückliches Händchen, denn er wechselte den aus dem Urlaub zurückgekehrten Hasan-Ali Serdar ein, dem 4:2 zwei Jokertore gelangen. Tore: 0:1 Efe (2.), 1:1 Pineker (13.), 1:2 Kocer (35.), 2:2 Samstag (39.), 3:2, 4:2 Serdar (77., 81.). – Schiedsrichter: Rübel (Dieburg). – Zuschauer: 140. – Beste Spieler: Ulpins, Serdar/Efe.

Der VfL hat seinen ersten Dreier eingefahren. Aber es war wieder ein hartes Stück Arbeit. Mit einem Eigentor zum 1:2 brachte der VfL die Reichenbacher in die Partie. Die SG hatte vor der Halbzeit ihre beste Phase. Leonard Muzhaqui glich per direktem Freistoß aus. Im zweiten Durchgang nutzte erneut Philipp Wolk einen schlechten Rückpass der SG, holte den Ball und traf zum 3:2 (68.). Reichenbach drückte bis zum Schluss auf den Ausgleich, doch der VfL brachte den Sieg über die Zeit. „Mit einem Unentschieden wären wir schon zufrieden gewesen, der Sieg ist noch besser“, sagte der Birkenauer Pressewart Thomas Schmitt. Tore: 1:0 Wolk (7.), 2:0 Laudenklos (23.), 2:1 Wogawa (Eigentor, 29.), 2:2 Muzhaqui (37.), 3:2 Wolk (68.). – Schiedsrichter: Mucha (Sensbachtal). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Hick/Muzhaqui.

Nach der Niederlage in Lindenfels zeigte die KSG vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung. „Lorsch hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile, aber kaum eine Torgelegenheit. Unsere Pausenführung war klar verdient“, sagte Achim Tremper, der Sportliche Leiter von Mitlechtern. Nach dem Anschlusstreffer nutzte die Tvgg Fehler der Gastgeber für weitere Tore. Carsten Bitsch hatte die letzte Torchance, köpfte aber genau in die Arme des Lorscher Keepers. Tore: 1:0 Philipp Klein (26.), 2:0 Clemens Kilian (38.), 2:1 Fraas (62.), 2:2 Leipert (47.), 2:3 Melzer (78.). – Schiedsrichter: Pakos (Darmstadt). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Reimund (Tvgg, 80.) wegen wiederholtem Foulspiel. – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

„Es ist ein echter Arbeitssieg gewesen“, sagte Unter-Flockenbachs Co-Trainer Yanick Cezane. Biblis versuchte es immer wieder mit weiten Bällen. „Aber das haben wir gut verteidigt“, so Cezane. In der Schlussphase setzte der SVU die entscheidenden Nadelstiche und konterte eiskalt, als Biblis alles vorne warf. Tore: 1:0 Endrit Beka (79.), 2:0 Lozar (90.). – Schiedsrichter: Monaco (Biebesheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Jan Mayer, Marc Mayer/geschlossene Leistung.

Ohne Trainer Ron Hachenberger, der privat verhindert war, dafür aber mit viel Selbstvertrauen hat Lörzenbach das nächste noch ungeschlagene Team zum Stolpern gebracht, verdiente sich den Punkt gegen den Spitzenreiter. Im ersten Durchgang hatten beide Teams ihre Chancen. Doch nach 45 Minuten stand es 0:0. Dann gelang Einhausens Leon Kühner die Führung (65.). Doch kurz vor Schluss schaffte Noah Madesdas 1:1 (86.). „Das Unentschieden war gerecht“, befand Simon Winkler, der Spielausschussvorsitzende der SSG. Tore: 0:1 Kühner (65.), 1:1 Mades (85.). – Schiedsrichter: Bauer (Darmstadt). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Nach holprigem Start hat die SGU dann doch den ersten Saisonsieg eingefahren, sich von einem Rückstand „diesmal nicht beirren lassen und schnell die Antwort gegeben“, lobte Trainer Marcus Lauer. Nach Ylli Cermjanis 2:1 (49.) habe seine Elf „endlich einmal befreit aufgespielt“, befand Lauer und sich so für ein dominantes Spiel belohnt. Tore: 0:1 Schneider (33.), 1:1 Lelek (44.), 2:1, 3:1 Cermjani (46., 59.), 4:1 Jöst (71.). – Schiedsrichter: Müller (Darmstadt). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Cermjani, Lelek/Schneider.