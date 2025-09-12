KOL: Biebesheim verliert trotz einer guten Leistung

Im ersten Abschnitt waren die Gastgeber die bessere Mannschaft und führten durch zwei Treffer von Alexandro Loy (5., 35.) verdient, ehe Biebesheim durch Timon Schmidt (45.) verkürzte. In der zweiten Halbzeit steigerte sich die Biebesheimer Elf um Trainer Christopher Bohland (zuvor Trainer in Eberstadt). Und da Germania Eberstadt den vorentscheidenden dritten Treffer nicht erzielte, konnte Olympia die Partie nun offen gestalten, die fortan bis Spielende umkämpft war. Die gut spielenden Biebesheimer konnten sich einige gute Möglichkeiten erspielen, die letztlich aber nicht verwertet wurden. Trotz der guten Leistung war es deshalb ärgerlich, dass sich die Mannschaft nicht mit einem Punktgewinn belohnte. Die Leistung macht allerdings Hoffnung für die kommenden Spiele. Die Hausherren bleiben weiterhin ungeschlagen und verteilten ein Lob an die Gäste.