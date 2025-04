KOL: Biebesheim holt wichtigen Punkt

Auf dem schwer zu bespielenden Rasenplatz in Goddelau hatten die Hausherren Vorteile und mit einer starken Energieleistung verdiente sich Goddelau den Punkt gegen den Aufstiegskandidaten. „Wir haben dreimal einen Rückstand aufgeholt“, lobte TSV-Trainer Kevin Halla. Im ersten Abschnitt waren die Riedstädter sogar die bessere Elf, ehe Arheilgen nach der Pause die Akzente setzte. In der Defensive zeigten die Hausherren eine besonders starke Vorstellung. So gelang es, mit Teamwork und großem Laufeinsatz die starke Offensive der SGA zu bremsen. „Wir wurden für den großen Aufwand belohnt“, so Halla.