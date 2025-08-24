Nur Augen für den Ball: Die SKG Bickenbach (rechts Finn Riedmaier) setzte sich im Derby der Fußball-Kreisoberliga mit 3:1 gegen die Spvgg Seeheim-Jugenheim (Manuel Daum) durch. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

KOL: Bickenbach immer mehr in Schwung SKG setzt sich im Derby gegen Seeheim durch +++ An der Spitze der trumpfen Germania Eberstadt und der SV Hahn auf Verlinkte Inhalte KOL DA/GG FC Gencler SKG Walldorf Büttelborn II Groß-Gerau II + 14 weitere

Bickenbach. Das Spitzenduo gab sich keine Blöße: Germania Eberstadt (6:1 gegen SKV Büttelborn II) und SV Hahn (7:4 beim SV Erzhausen) feierten im fünften Spiel den fünften Sieg und führen die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau im Gleichschritt an. Die SKG Bickenbach kommt unterdessen in Fahrt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr Germania Eberstadt Ge.Eberstadt SKV Büttelborn Büttelborn II 6 1

Nach der Pause schraubte Eberstadt das Ergebnis in die Höhe. Im ersten Abschnitt konnte Bütttelborn die Partie noch offen gestalten. Im zweiten Abschnitt setzte sich die spielerische Klasse der Gastgeber durch. Büttelborn zeigte sich bemüht, konnte aber den verdienten Sieg des Spitzenreiters nicht in Gefahr bringen. Trotz des klaren Erfolges wird sich Eberstadt in den kommenden Begegnungen steigern müssen. Tore: 1:0 Köllhofer (14.), 1:1 Shala (26.), 2:1 Rau (29.), 3:1 Köllhofer (51.), 4:1 Austen (54./Eigentor), 5:1 und 6:1 Köllhofer (71. per Foulelfmeter/90.+1). Hellas Darmstadt tut sich mit Aufsteiger schwer

Erst in der Endphase konnte Hellas die starke Defensive des Aufsteigers überwinden. „Eine schwere Geburt“, erkannte Darmstadts Vorsitzender Theo Athanassopoulos. Da Bischofsheim gut im Spiel gegen den Ball agierte, hatten es die Darmstädter schwierig zu guten Torchancen zu kommen. Zudem erkannte Athanassopoulos, dass aktuell ein Vollstrecker im Team fehlt. Mit den späten Treffern sprang aber doch noch ein verdienter Dreier heraus. Bischofsheim war aber lange Zeit ein unangenehmer Gegner. Tore: 1:0 Hanschmann (82.), 2:0 Benchakhchakh (84.). SV Hahn mit sieben Treffern in Erzhausen

Trotz der Niederlage zeigte Erzhausen eine verbesserte Leistung, konnte aber den verdienten Sieg von Hahn nicht gefährden. SVE-Trainer Bünyamin Bozkir lobte seine Mannschaft, dass sie trotz des 1:7-Rückstands nicht aufsteckte und verkürzen konnte. Gruppenliga-Absteiger Hahn war über 90 Minuten die bessere Elf und siegte verdient. Tore: 0:1 Starck (15.), 0:2 Larkowitsch (35.), 0:3 Stork (40.), 1:3 Dehmer (42.), 1:4 Saur (45.), 1:5 Stork (54.), 1:6 Brink (77.), 1:7 Prinzert (73.), 2:7 und 3:7 Dehmer (85./89.), 4:7 Demirtas (90.+1).

Im fairen Derby vor 300 Zuschauern konnten die Platzherren im ersten Abschnitt froh sein, dass die Gäste ihre guten Torchancen nicht verwerteten. „Hier hatten wir Glück“, gab SKG-Sprecher Andreas Borger zu. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Seeheim-Jugenheim eine gute Leistung. Nach dem dritten Treffer durch Benedikt Saltzer war die Partie entschieden. Bickenbach kontrollierte die Begegnung und setzte sich verdient durch. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte Seeheim-Jugenheim die Partie nicht verlieren müssen. Bickenbach wiederum zeigte, dass die Mannschaft nach dem Umbruch langsam in Schwung kommt. Tore: 1:0 Spiecker (5.), 2:0 Grau (46.), 2:1 Löhr (58.), 3:1 Saltzer (67.). Die SG Arheilgen bietet „Bilderbuch-Fußball“ gegen Traisa

In den ersten 15 Minuten legte Arheilgen den Grundstein zum sicheren Sieg. „Das war Bilderbuch-Fußball“, sagte SGA-Pressesprecher Stefan Braun begeistert. Nach einer Schwächephase mit zwei Gegentreffern erhöhte Arheilgen wieder das Tempo und war weiterhin spielbestimmend. „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können“, so Braun. Arheilgen war das überlegene Team, verpasste nach der Pause aber das Resultat deutlicher zu gestalten. Traisa zeigte großen Einsatz, es fehlten aber die Mittel, um den Erfolg der Hausherren zu gefährden. Tore: 1:0 Schwab (4.), 2:0 Sachs (10.), 3:0 Tim Zeising (14.), 3:1 und 3:2 Memeti (17./19.), 4:2 Zeising (27.), 5:2 Schwab (35.), 6:2 Siyum (79.).