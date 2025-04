KOL: Biblis hat "alles in der eigenen Hand"

Noch ist für den FV Biblis der Klassenerhalt in der Kreisoberliga möglich. – Foto: EDM_Photos18 - Archiv

Bergstraße. In der Kreisoberliga stehen die Sportfreunde Heppenheim, die nach der Winterpause ihre Mannschaft abgemeldet haben, als erster Absteiger fest. Gesucht wird noch der zweite direkte Absteiger. Es geht alles sehr eng zu im Tabellenkeller. Der Vorletzte FV Biblis (20 Zähler) liegt nur zwei Punkte hinter dem 13. SV Lörzenbach, der an diesem Wochenende aber drei Punkte kampflos erhält.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir haben alles noch in eigener Hand“, sagt der Bibliser Spielertrainer Torsten Schnitzer vor dem wichtigen Spiel am Sonntag, 15 Uhr, beim Elften SSG Einhausen, auf den der FV auch nur fünf Punkte Rückstand hat. „Der 4:3-Erfolg nach 0:3-Rückstand am vergangenen Wochenende gegen die Tvgg Lorsch war natürlich super wichtig. Gerade weil nun die entscheidenden Spiele kommen“, sagt Schnitzer: „Trotz der Langzeitverletzten wie zum Beispiel André Bandieramonte bin ich doch zuversichtlich.“

Gegner Einhausen hat sich in der Winterpause gut verstärkt und mittlerweile die Abstiegsränge hinter sich gelassen. „Ein Dreier gegen Einhausen wäre wichtig, sonst sind die dann schon acht Punkte vor uns. Das dürfen wir nicht zulassen“, macht Torsten Schnitzer klar.

Der FC Ober-Abtsteinach hatte zuletzt arge Personalprobleme. „Ich hoffe, das wird nun besser“, sagt Trainer Jan Schörling. Der Drittletzte muss am Sonntag, 15 Uhr, beim Vierten VfL Birkenau ran – und ist Außenseiter. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ist die Stimmung in der Mannschaft laut Coach Schörling dennoch weiter gut. „Wir wollen weiter versuchen zu punkten, auch wenn wir gerade gegen starke Mannschaften spielen.“ Geschenke vom Gegner können die Ober-Abtsteinacher nicht erwarten. Der VfL hat zwar schon zehn Punkte Rückstand auf den Zweiten Olympia Lorsch. Aber so lange theoretisch noch eine Möglichkeit auf die Vizemeisterschaft besteht, will VfL-Trainer Daniel Hahn nicht locker lassen. Der FCO sei ein Gegner, „gegen den wir zu Hause einen Dreier holen sollten, ohne abwertend zu sein.“

