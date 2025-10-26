KOL Bergstraße: Tvgg dominiert das Lorscher Derby

Bergstraße. Die Tvgg ist die Nummer eins in Lorsch. Die Turner setzten sich am Samstag mit 4:1 beim Lokalrivalen SC Olympia durch und untermauerten die Tabellenführung in der Kreisoberliga. Der Sieg des Spitzenreiters war verdient, aber zu hoch ausgefallen.

Knackpunkt des jederzeit fairen Stadtderbys war die 52. Minute, als Verteidiger Andreas Krämer beim Stand von 1:2 nach einer Notbremse gegen Lasse Lulei die Rote Karte sah. Pascal Fraas verwandelte den fälligen Freistoß zum vorentscheidenden 3:1.

„Wir hatten uns für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen. Der Platzverweis hat aber alles über den Haufen geworfen“, analysierte Bekit Ilhan. Der Sportliche Leiter der Olympia stellte seiner Mannschaft dennoch ein gutes Zeugnis aus: „Wir haben uns gut verkauft.“ Tvgg-Trainer Martin Weinbach sprach seiner Mannschaft ebenfalls ein Kompliment aus und sah in Lasse Lulei den „Unterschiedsspieler“. Lulei krönte seine Leistung mit dem Treffer zum Endstand. Tore: 1:0 Serdar (10.), 1:1 Melzer (12., Handelfmeter), 1:2 Leipert (23.), 1:3 Fraas (55.), 1:4 Lulei (56.). – Schiedsrichter: Wecht (Fürth). – Zuschauer: 350. – Bes. Vorkommnis: Rot für Andreas Krämer (52., SCO); Notbremse. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Lulei, Melzer, Grün, Radmacher.

Starkenburgia Heppenheim – FV Biblis 3:1 (0:1). Aufsteiger Starkenburgia richtet seinen Blick dank des vierten Heimsieges immer mehr nach oben. Allerdings war es kein Selbstläufer für die Mannschaft von Trainer Christian Schmitt. Biblis spielte eine starke erste Halbzeit und hätte höher führen können als 1:0 (Pfostenschuss Joshua Rettig). Schmitt stellte in der Pause die Abwehrformation auf Viererkette um und hatte bei den Wechseln eine glückliche Hand: Nils Wegner machte Dampf, und Endrit Krasniqi traf per Freistoß zum 2:1. Davor und danach war einmal mehr Verlass auf Luca Schemel: Der Stürmer erzielte seine Saisontore sieben und acht. Vom FV kam in Halbzeit zwei wenig Zwingendes. „Wir ließen nichts mehr zu“, freute sich Heppenheims Pressesprecher Dominik Heckmann. Tore: 0:1 De Sousa Barba (15.), 1:1 Schemel (61.), 2:1 Krasniqi (85.), 3:1 Schemel (89.). – Schiedsrichter: Jüch (SG Arheilgen). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

FSG Bensheim – SV Unter-Flockenbach II 3:4 (1:2). Der Aufsteiger hat sich mal wieder nicht belohnt, das Remis in einer dramatischen Schlussphase aus der Hand gegeben. Pascal Quentin erzielte mit einem tollen 20-Meter-Freistoß in den Winkel das 3:3. Der Jubel war groß, doch mit dem Schlusspfiff zerstörte Knapp nach einem Eckball alle Hoffnungen. Tore: 0:1, 0:2 Michel (31., 35.), 1:2, 2:2 Merk (42., 66.), 2:3 Amar (80.), 3:3 Quentin (88.), 3:4 Knapp (90.+2). - Zuschauer: 100. - Beste Spieler: Merk/Michel.

SG Lindenfels/Winterkasten – SG Reichenbach 1:4 (0:2). Das Derby war eine überraschend deutliche Angelegenheit. Die zuvor in zwei Spielen torlos gebliebenen Lautertaler zeigten sich diesmal konsequent und effektiv. Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt, „aber hatten immer noch eine gute Mannschaft auf dem Platz“, wollte Kevin Schröder, Trainer von Lindenfels/Winterkasten, die Ausfälle, vor allem von Lennart Schneider, nicht als Entschuldigung für die schwache Leistung seiner Mannschaft gelten lassen: „Wir kamen heute einfach nicht richtig in Spiel gegen entschlossen wirkende Reichenbacher.“ Tore: 0:1 Muzhaqui (16.), 0:2 Krauss (45.), 1:2 Prikel (47.), 1:3, 1:4 Muzhaqui (57., 86.). – Schiedsrichter: Baumgartner (Gernsheim). – Zuschauer: 180. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Muzhaqui, Kaffenberger, Lindner. Heute, 15:00 Uhr SG Unter-Abtsteinach Abtsteinach SSG Einhausen Einhausen 4 0 Abpfiff

SG Unter-Abtsteinach – SSG Einhausen 4:0 (2:0). Die SGU feierte einen souveränen Heimerfolg. „Wir haben endlich einmal zu null gespielt“, freute sich Trainer Markus Lauer: „Das war eine sehr ordentliche Leistung. Darauf können wir weiter aufbauen.“ Erik Anhölcher kam nach längerer Verletzungspause zurück und belohnte sich mit zwei Toren. „Wir hatten einige Ausfälle, unter anderem war Emre Solak krank. Ylli Cermjani fällt ja leider mit Kreuzbandriss länger aus, aber die Jungs, die auf dem Platz standen, haben es super gemacht“, lobte Lauer. Tore: 1:0 Anhölcher (26.), 2:0 Muca (35.), 3:0 Anhölcher (60.), 4:0 Lelek (80.). – Schiedsrichter: Schindler (Richen). – Beste Spieler: Muca, Gärtner/geschlossene Leistung.

VfL Birkenau – SV Lörzenbach 5:3 (2:1). Nach einem offenen Schlagabtausch gingen die Platzherren letztlich als Sieger vom Platz. „Wir haben gut angefangen, dann aber das Zepter aus der Hand gegeben“, sagte Thomas Schmitt, der Pressewart der Birkenauer. Nach 17 Minuten führte der VfL 2:0, doch der Gast gleich aus. „In den letzten zehn Minuten waren wir ein bisschen stärker und haben uns den Dreier erkämpft“, sagte Schmitt, Fabio Tschunt machte mit seinem Doppelpack und Toren drei und vier den Birkenauer Sieg perfekt. Tore: 1:0 Buchleiter (2.), 2:0 Fabio Tschunt (17.), 2:1 Hiller (19.), 2:2 Sadic (49., Foulelfmeter), 3:2 Fabio Tschunt (60.), 3:3 Krauß (73.), 4:3, 5:3 Fabio Tschunt (79., 89.). – Schiedsrichter: Hagendorf (Nieder-Kainsbach). – Zuschauer: 180. – Beste Spieler: Fabio Tschunt/Sadic.

Eintracht Bürstadt – KSG Mitlechtern 4:1 (4:0). Der Tabellenzweite löste die Aufgabe souverän. „Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich toll gespielt, den Ball gut laufen lassen und so gut wie nichts zugelassen“, lobte Flamur Bajrami, Sportlicher Leiter und Spieler der Bürstadter. Überragend war Xhino Dushaj, dem ein Hattrick gelang. Die ersatzgeschwächte KSG hielt im zweiten Durchgang besser mit, kam aber nur noch zum Ehrentreffer. „Wir haben in der Halbzeit viel durchgemischt, in den zweiten 45 Minuten vielleicht ein bisschen zu sehr verwaltet. Aber der Sieg war nie gefährdet“, sagte Bajrami. Tore: 1:0 Piechotta (15.), 2:0, 3:0, 4:0 Dushaj (24., 27., 31.), 4:1 Carsten Bitsch (65., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Sen (Dornheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Dushaj/geschlossene Leistung.





