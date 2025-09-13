KOL Bergstraße: Beide Aufsteiger brauchen noch Zeit

Bergstraße. Der Trend ist aktuell nicht der Freund des FC Starkenburgia Heppenheim und der FSG Bensheim. Wenn die beiden Kreisoberliga-Aufsteiger am Sonntag (15 Uhr) auf dem Galgen aufeinandertreffen, sind sie auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis: Die Starkenburgia hat drei Niederlagen in Folge kassiert und dabei ungewohnte Defensivschwächen gezeigt, die FSG hat in fünf Spielen noch überhaupt keinen Zähler auf ihr Konto gebracht. Klar, dass beide Teams wieder in die Erfolgsspur streben.

Trotz der kleinen Niederlagenserie wird Heppenheims Trainer Christian Schmitt nicht nervös: „Wir sind am fünften Spieltag, haben vier Punkte geholt und dabei gegen vier Mannschaften gespielt, die am Ende unter den ersten sieben zu finden sein dürften. Wir sollten also vor allem die Kirche im Dorf lassen, nicht vergessen, wo wir herkommen und die Nerven behalten.“ Schmitt ist sicher, dass sich seine „extrem junge Mannschaft“ akklimatisieren werde, „je früher, desto besser natürlich“. Ähnlich sehe es bei der FSG aus: „Mal schauen, wer am Sonntag den nächsten Schritt geht.“

Die SG Unter-Abtsteinach empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den VfL Birkenau. Beide Teams wurden vor Rundenbeginn hoch gehandelt, liegen in der Tabelle derzeit aber nur im Mittelfeld. „Wir bekommen noch zu leichte Gegentreffer, die uns dann zurückwerfen. Wir liefern derzeit jedem Gegner zu viel Futter, dass er sich gegen uns etwas ausrechnet“, sagt SGU-Trainer Marcus Lauer. Der Coach hofft, dass sein Team gegen Birkenau wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. „Zu Hause haben wir gezeigt, dass wir anders auftreten können“, so Lauer.

„Der Sprung von der A-Liga in die Kreisoberliga war größer als gedacht“, gibt denn auch Bensheims Abteilungsleiter Holger Rettig zu: „Wir müssen in der Liga ankommen, und das geht nur über Kampfgeist und Laufbereitschaft. Jetzt brauchen wir ein Erfolgserlebnis.“

Bei Birkenau ging es zuletzt bergauf. „Wir haben halt immer noch die vielen Ausfälle. Zuletzt hat es Felix Möck erwischt am Knie erwischt“, sagt Coach Daniel Hahn. Auch Robin Sauer und Hauke Hentschel fehlen. Dafür hat sich Paul Kleinert zurückgemeldet. „Einer kommt, einer geht. Wir müssen das annehmen“, sagt der Birkenauer Trainer.

„Dort zu spielen ist sehr unangenehm“, sagt Ron Hachenberger, Trainer des SV Lörzenbach, wenn er auf den nächsten Gegner SG Reichenbach angesprochen wird: „Die sind zu Hause immer sehr gut, haben eine tolle Unterstützung. Es wird meist hitziger, aber in der Vergangenheit war da alles bislang im Rahmen des Erlaubten.“ Er möge solche Spiele ja schon: „Besser, als wenn auf dem Sportplatz gar nicht los ist.“ Die Lörzenbacher sind zuletzt abgerutscht und liegen mit sechs Zählern aus sechs Partien auf Tabellenplatz elf. „Der Kader wird so aussehen wie zuletzt beim 3:3 gegen Alemannia Groß-Rohrheim“, sagt Hachenberger.

Jene Alemannia rangiert mit einem Sieg aus sechs Partien auf Rang zehn und erwartet am Sonntag die KSG Mitlechtern. „Wir haben momentan eine kleine Durststrecke. Ich will aber hierbei auch nicht die zweistellige Anzahl an Ausfällen verantwortlich machen. Wir sind alle gefordert, mehr zu tun“, sagt Ronny Sauer, Trainer des Vorletzten aus dem Odenwald.





