KOL: Bei Gencler läuft es aktuell

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 3:2-Erfolg über den SV Erzhausen bleibt Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau mit sechs Punkten die Mannschaft der Stunde. Auch SV Olympia Biebesheim (4:1 gegen SV Hellas Darmstadt) zeigte eine starke Vorstellung. Nach der vierten Niederlage (2:5 gegen SVS Griesheim) ist die SKV Büttelborn II Schlusslicht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Olympia zeigt gegen Hellas Darmstadt „starkes Spiel“

Heute, 15:00 Uhr SV Olympia Biebesheim Biebesheim SV Hellas Darmstadt SV Hellas 4 1 Abpfiff SV Olympia Biebesheim – SV Hellas Darmstadt 4:1 (1:0). Mit einer starken Vorstellung verdiente sich Biebesheim den Sieg gegen den Aufstiegsmitfavoriten auch in der Deutlichkeit. „Unser Team hat heute ein starkes Spiel gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, war Max Gewalt, zweiter Vorsitzender bei Olympia, zufrieden. Die Gastgeber waren direkt gut im Spiel und konnten vor allem mit einer gut organisierten Defensive überzeugen. „Beide Mannschaften hatten gute Torchancen – wir haben unsere genutzt“, so Gewalt. Spieler der Partie war Nico Ganter, der einen Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Tore: 1:0 Ganter (37.), 2:0 Frisch (71./FE), 3:0 Stallone (75.), 4.0 Kneissl (83.), 4:1 Lampert (90.).

TSV Goddelau – SV Hahn 1:4 (0:2). Trotz der Niederlage zeigten die Riedstädter keine schwache Leistung. „Bis zum ersten Gegentreffer war es ausgeglichen, dann hat sich die Klasse der Akteure von Hahn durchgesetzt“, erkannte Ruben Kiroff, Abteilungsleiter von Goddelau. Während Hahn seine Möglichkeiten nach der Pause verwertete, konnte Goddelau einige gute Torchancen nicht ausnutzen. Vor dem ersten Gegentreffer scheiterte Fabrice Klink freistehend vor dem gegnerischen Torhüter und verpasste die Führung für Goddelau. Der Sieg der Gäste fiel letztlich zu hoch aus. Tore: 0:1 D’Addona (23.), 0:2 Aykir (28.), 0:3 Stork (55.), 0:4 Larkowitsch (60.), 1:4 Pfaff (73./HE).

Genclerbirligi Bischofsheim – SV Erzhausen 3:2 (2:1). In einer interessanten Begegnung mit zwei guten Mannschaften verdiente sich der Aufsteiger den zweiten Sieg, da die Gastgeber den Dreier sichtlich mehr wollten. „Das Spiel hätte aber auch anders ausgehen können“, gab Thomas Krausse, Sprecher von Bischofsheim, zu. So hatte Erzhausen nach der Pause gute Torchancen für den Führungstreffer, die aber nicht verwertet wurden. Der Bischofsheimer Torhüter und Spielführer Fabian Krausse zeigte erneut eine sichere Leistung. In der Endphase waren die Hausherren aber schlicht aktiver. „Ein Unentschieden wäre aber auch in Ordnung gewesen“, so Krausse. Tore: 0:1 Dehmer (13.), 1:1, 3:2 Dirican (35./FE, 66.), 2:1 Cakici (44.), 2:2 Kranz (62.). VfR Groß-Gerau II sichert sich den ersten Punkt

VfR Groß-Gerau II – SKG Bickenbach 2:2 (1:1). Mit einer ordentlichen Leistung holte die zweite Mannschaft des VfR Groß-Gerau gegen den Gruppenliga-Absteiger den ersten Punkt. „Wir waren das gesamte Spiel über die bessere Mannschaft“, lobte Trainer Hakan Tutkun das eigene Team. In einem körperbetonten Spiel zeigten beide Teams bessere Leistungen, als die Platzierungen vermuten ließen. Tutkun hob besonders hervor, dass sein junges Team nach dem unglücklichen Rückstand vier Minuten vor Spielende nicht aufsteckte und wieder verdient ausglich. Tore: 0:1, 1:2 Saltzer (6./FE, 86.), 1:1, 2:2 Sener (45., 87.). SKV Büttelborn II hatte eigentlich alles in der Hand

SKV Büttelborn II – SV St. Stephan Griesheim 2:5 (2:1). Aufgrund der erneut mäßigen Chancenverwertung bleibt Büttelborn punktlos und belegt den letzten Rang. „Wir mussten zur Pause 5:1 führen“, bemängelte SKV-Trainer Abedin Reqica die Torausbeute seiner Mannschaft. Auch nach der Pause waren die Hausherren die bessere Elf, gerieten aber durch einen Doppelschlag (70., 72.) vorentscheidend in Rückstand. Ob die Partie für Aufsteiger St. Stephan der Weg für eine bessere Zukunft ist, wird sich noch zeigen. Tore: 0:1 Dean (17.), 1:1 Amend (29.), 2:1 Shala (35./FE), 2:2 Braun (70.), 2:3 Mobe (72.), 2:4 Janssen (78.), 2:5 Basekin (79.). SKG Walldorf chancenlos – zum Schluss zwei Gelb-Rote