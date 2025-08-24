Die Spieler der SG Mosbach/Radheim im Zweikampf gegen die SG Bad König/Zell. – Foto: Carsten Koch

KOL: Bad König/Zell unterliegt 2:8 nach 2:0-Führung SG geht gegen Mosbach unter +++ TSV Höchst festigt Tabellenspitze Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Lengfeld SC Hassia Fr.-Crumbach Lützel-Wieb. + 12 weitere

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald hat Hassia Dieburg beim TSV Günterfürst einen deutlichen 4:1-Sieg eingefahren. Die TSG Steinbach ließ Aufsteiger TS Ober-Roden II keine Chance und siegte zuhause 5:1. Einen 8:2-Kantersieg erzielte die SG Mosbach/Radheim bei der SG Bad König/Zell. Im Derby zwischen dem TV Fränkisch-Crumbach und dem SSV Brensbach behielten die Gäste mit Glück und Geschick 1:0 die Oberhand. Tabellenführer TSV Höchst machte es spannend, behielt aber mit dem 2:1 über den FV Eppertshausen seine weiße Weste. Der SV Lützel-Wiebelsbach festigte mit dem 3:1 über die KSG Georgenhausen den zweiten Tabellenplatz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr TSV Günterfürst Günterfürst SC Hassia Dieburg SC Hassia 1 4 Abpfiff

TSV Günterfürst – Hassia Dieburg 1:4 (1:2). Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die vom Anstoß weg durch Timocin in Führung gingen. Dieburg benötigte eine knappe halbe Stunde, um Tritt zu fassen. Dann traf Kalmbach (26.) zum Ausgleich. Gut für die Gäste, dass Cedric Fuhlbrügge (45.) fast mit dem Pausenpfiff das 2:1 erzielte. Nach dem Wiederanpfiff hatte Dieburg die Partie im Griff, Cedric Fuhlbrügge (63./85.) erhöhte zum 4:1-Endstand.

TSG Steinbach – TS Ober-Roden II 5:1 (2:1). Zunächst war der Aufsteiger gleichwertig, obwohl Vlahov (6.) das schnelle 1:0 für Steinbach erzielt hatte. Der Lohn für den engagierten Auftritt der TSO war der Ausgleich, den Ries (35.) erzielte. Güler (37.) konterte aber schnell mit der erneuten Führung der TSG. Nach der Pause entwickelte sich ein einseitiges Spiel, weil Steinbach die Spielkontrolle ausübte. Vlahov (51.), Uysal (53.) und Kobrom (63.) trafen zum klaren Steinbacher Heimsieg.

TV Fränkisch-Crumbach – SSV Brensbach 0:1 (0:1). In dem kampfbetonten aber fairen Derby, das spielerisch zu wünschen übrig ließ, profitierte Brensbachs Beck (33.) von einem fatalen Abwehrfehler des TV und markierte die Pausenführung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel verpassten Förster und Elenberger mit Aluminiumtreffern die Ergebniskorrektur. „Das war eine unglückliche Niederlage“, kommentierte TV-Sprecher Thomas Henschke.

TSG Bad König/Zell – SG Mosbach/Radheim 2:8 (2:3). Zunächst sah es nicht nach einem Debakel für die Gastgeber aus. Illner (13.) und Lorei (21.) legten das 2:0 vor. Bis zur Pause hatte Mosbach das Spiel dank der Tore von Cavalcante (22./Eigentor) und Max Daniel (38./43.) aber gedreht. Danach hatten die Gastgeber nichts mehr zu bestellen. Marvin Bernhard (55./62./69.) mit einem Hattrick, Eifert (77.) und Max Daniel (86.) machten das Debakel für die Odenwälder perfekt.

TSV Höchst – FV Eppertshausen 2:1 (2:1). Die erste Hälfte stand im Zeichen des Spitzenreiters, der trotz der Tore von Fornoff (8.) und Seiler (38.) eine höhere Führung herausschießen musste. Der Anschluss von Czerwinski (43.) kam dann überraschend. Nach dem Wiederanpfiff agierte der FVE in der Abwehr geschickt, ohne nach vorne viel bewegen zu können. Höchst ließ einige Möglichkeiten ungenutzt, so dass es beim knappen Ergebnis blieb.

SG Rimhorn/Neustadt – Viktoria Kleestadt 3:5 (1:4). Die erste Halbzeit verschliefen die Gastgeber komplett. Nach einer knappen halben Stunde und den Toren von Hafner, Simon Friedrich (Eigentor), Bott und Yegin war das Spiel vorzeitig entschieden. Der Anschluss von Tarhan (34.) änderte daran nichts. Nach der Pause verkürzte Beser (49.) per Foulelfmeter auf 2:4, im Gegenzug erhöhte Bott (59.) auf 2:5. Den Schlusspunkt zum bedeutungslosen 3:5 setzte Kaffenberger (87.).