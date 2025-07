KOL: Aufsteiger trauen sich gute Rollen zu

Darmstadt. An diesem Sonntag startet die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau erstmals seit 2002 wieder mit 18 Mannschaften und wird als die stärkste Liga seit vielen Jahren eingestuft. Gegenüber dem vergangenen Jahr werden elf neue Trainer verantwortlich sein. Als Aufstiegsfavorit wird die SG Arheilgen gesehen. Auch Germania Eberstadt und dem SV Hahn wird der Aufstieg zugetraut. Zudem könne Aufsteiger SV St. Stephan eine gute Rolle spielen, so die Meinung in der Liga. Eine gute Rolle traut sich auch die TSG 46 Darmstadt zu.

SV Erzhausen: Nach dem sicheren Klassenerhalt auf Rang acht bleibt Erzhausen auch in dieser Saison bescheiden - das Team soll sich entwickeln. Während es keine Abgänge gab, wird die Mannschaft durch drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ergänzt. Nach dem Abgang von Trainer Drago Brkovic sind Bünyamin Bozkir (Sportlicher Leiter) und Noah Guzman Puerta in der Verantwortung. „Wir wollen wieder einen einstelligen Rang erreichen“, erklärt Bozkir. Ihm ist aber bewusst, dass dies nicht einfach werden wird, da die Liga stärker einzuschätzen ist: „In unserem Kader sind 18 Spieler aus der eigenen Jugend.“

TSG 1846 Darmstadt: Beim Aufsteiger ist die Vorfreude auf die Premiere in der Liga groß, wie Trainer Till Baum berichtet. Baum und sein Partner aus dem Trainerduo, Tobias Schmidtner, haben Respekt vor den Konkurrenten, aber keine Angst. „Unsere Stärke ist der Teamgeist. Zudem sind wir eine eingespielte Mannschaft und haben keine Abgänge“, sagt Baum. In seinem Team sei genug Qualität, um den angestrebten Ligaverbleib zu erreichen. Dabei hofft er, dass seine Spieler schnell an das Niveau der neuen Klasse gewöhnen. Man sieht vor allem in der Zweikampfintensívität und Robustheit die größten Unterschiede. Als Favoriten sieht man Arheilgen, Hellas Darmstadt, Eberstadt und die SKG Bickenbach.

SV St. Stephan: Nach sechs Jahren in der A-Liga ist St. Stephan zurück in der Kreisoberliga. Die Trainer Florian Funk und Marco Schmiedl berichten von großer Vorfreude beim Aufsteiger. Funk, der die Mannschaft in seinem ersten Jahr zum Aufstieg geführt hat, sieht gute Chancen für sein Team, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Das Team setzt sich weiterhin zum Großteil aus eigenen Kräften zusammen. So sind fünf Spieler im Team, die Funk schon bei den Bambinis trainierte. Der Stamm des Aufsteigers spielt unter Funk seit der U15 zusammen, der Zusammenhalt ist groß. Die Nachwuchsteams des SVS sorgen auch für Perspektiven. Als Aufstiegsfavoriten werden die SGA und Hellas gesehen.