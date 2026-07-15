KOL-Aufsteiger SG Hoechst startet ohne Druck in die neue Saison Nach Vereinsumbruch will sich die SG in der Kreisoberliga zunächst stabilisieren +++ Trainer Thomas Gräf setzt auf Teamgeist und eine ruhige Entwicklung von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der KOL-Aufsteiger SG Hoechst wird bereits als Meisterfavorit gehandelt. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Mit keiner einzigen Niederlage und einer beeindruckenden Bilanz von 144 Toren zu 38 Gegentreffern ist die SG Hoechst durch die Kreisliga-A Main-Taunus marschiert. Kein Wunder, dass viele Konkurrenten in der Kreisoberliga den Aufsteiger bereits als Meisterfavoriten auserkoren haben. Trainer Thomas Gräf über die Ambitionen der Mannschaft und was das Team auszeichnet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Keine vermessenen Ziele setzen"

"Wir wollen in dieser Saison bescheiden bleiben und uns keine vermessenen Ziele setzen", erklärt Thomas Gräf. Die SG Hoechst sei ein traditionsreicher Verein, der eigentlich in die Gruppenliga oder Verbandsliga gehöre. Allerdings sei es jetzt noch zu früh für den Verein, nach einem kompletten Umbruch von der Gruppenliga zu träumen. Besagter Umbruch wurde damals durch den Tod der Vereinslegende und des Vereinsfunktionärs Heinz Knierim, über den im Verein (fast) alles zusammenlief. Daraufhin hatte die SG Hoechst ihre Mannschaft zunächst aus dem überregionalen Fußball zurückgezogen.