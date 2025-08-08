KOL: Aufs Derby hätte KSG gern verzichtet

Auf den Torriecher von Luca Schemel (in Schwarz) vertraut Aufsteiger FC Starkenburgia Heppenheim auch in der Kreisoberliga. In der Meistersaison erzielte er 25 Treffer. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (bore/net/ü). Am Kreisoberliga-Auftaktwochenende waren die Fußballer von Starkenburgia Heppenheim noch spielfrei. Am Sonntag, 15 Uhr, steigt der Aufsteiger am Zentgericht gegen die SG Lindenfels/Winterkasten in die Runde ein. „Wir freuen uns sehr, wieder in der Kreisoberliga zu spielen und würden natürlich gerne mit einem Sieg starten“, sagt Trainer Christian Schmitt, der aber betont: „Es fehlen 15 Spieler am Wochenende. Wir brauchen aber schon noch drei Wochen, bis wir richtig drin sind. Der frühe Start der Saison mitten in den Ferien ist ganz schlecht für die Vereine.“

Und an die SG Lindenfels/Winterkasten hat der Heppenheimer Coach auch keine guten Erinnerungen. „Wir haben in der Saison 23/24 zweimal klar verloren. Das ist schon ein starkes Team, aber wir wollen versuchen, die Euphorie aus der Aufstiegssaison mitzunehmen und vielleicht noch weiter zu entfachen.“ Lindenfels/Winterkasten kam zum Rundenauftakt gegen den SV Lörzenbach zu einem 2:2. Die Heppenheimer hatten keine echte Generalprobe. „Wir hatten das Pokalspiel bei der TG Jahn Trösel, das wir leider mit 1:2 verloren haben“, sagt Schmitt und macht aber klar: „Aber auch da waren wir nicht komplett.“

Trainer Sauer fehlt am Wochenende bei Mitlechtern Das 2:2 seines SV Lörzenbach bei der SG Lindenfels/Winterkasten wertet Trainer Ron Hachenberger als Erfolg, zumal es personell weiter nicht so rosig aussieht. Und nun kommt am Sonntag (15 Uhr) die KSG Mitlechtern zum Derby. „Wir wollen natürlich punkten, aber unsere Ausfallliste ist immer noch sehr lang“, sagt der SV-Coach, der Respekt vor dem Gegner hat: „Dass die KSG gegen Flockenbach II zum Auftakt 2:4 verloren hat, könnte daran liegen, dass sie mit den gleichen Problemen wie wir zu kämpfen haben.“

Bei Mitlechtern wird am Sonntag Trainer Ronny Sauer wegen familiärer Gründe nicht dabei sein. „Ich bin jedoch davon überzeugt, dass meine Co-Trainer Jens Klein und Robert Ulrich das Ganze gemäß unserer Spielphilosophie und Prinzipien sehr gut machen werden“, sagt Sauer. Allerdings sind die Spieler, die schon gegen den SVU II fehlten, fast alle noch in Urlaub, zum anderen gibt es zwei schwerwiegende Ausfälle. Gianluca Müller hat sich mehrere Bänder im Sprunggelenk gerissen, Julian Schneider zog sich eine Schultereckgelenkprengung zu. Sauer macht klar: „Das Spiel gegen den SV Lörzenbach ist ein Derby, auf welches ich gerne zum Start verzichtet hätte.“ FSG blickt nach vorne Auch wenn der Saisonauftakt der FSG Bensheim mit der 2:6-Niederlage bei der Tvgg Lorsch keineswegs geglückt ist, freut sich der Aufsteiger auf die Kreisoberliga und insbesondere auf das erste Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SSG Einhausen. „Wir wollen zeigen, dass wir für die Liga bereit sind. So schwach, wie es das Ergebnis von Lorsch vermitteln mag, waren wir nicht“, sagt Trainer Paul McNally. Positiv stimmt McNally, dass es in Sachen Personal wieder besser aussieht. Enver Reqica, Jonas Klein, Pascal Quentin und Noah Runhar kehren in den Kader zurück. Sein Einhäuser Gegenüber Andreas Keinz erwartet „ein hartes Stück Arbeit“. Er muss am Sonntag auf Marvin Knaup und Johannes Gundolf verzichten, dafür sind Sebastian Steinmann, Patrick Wulff und Felix Kraus wieder dabei. Für das Unternehmen erster Saisonsieg im Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Reichenbach hofft Marius Döll, Trainer des SC Olympia Lorsch, dass seine Elf an die zweite Hälfte beim Spiel in Groß-Rohrheim anknüpft: „Nach einer schwachen ersten Halbzeit haben wir da vieles gut und richtig gemacht.“ Aber auch Döll hat nicht alle Akteure an Bord. Einige Kicker sind im Urlaub, andere gerade daraus zurückgekehrt mit entsprechendem Trainingsrückstand; dazu gibt es einige Angeschlagene. „Wir sind also weit von unserer Bestbesetzung entfernt“, so Döll.

