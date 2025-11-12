KOL: Aufarbeitung nach Spielabbruch läuft an

Wiesbaden. Der Spielabbruch in der Kreisoberliga Wiesbaden beschäftigt die Sportrichter. Das Duell zwischen dem SC Gräselberg und dem FV Delkenheim auf dem Hartplatz am Kallebad beendete Schiedsrichter Yassine Luariache am Sonntag bereits in der 25. Spielminute beim Stand von 0:1 (wir berichteten) - mit den Worten "Abbruch wegen Rassismus". Angeblich sollen von außen Affenlaute zu hören gewesen sein. Warum kam es zum Abbruch, wer muss möglicherweise mit Konsequenzen rechnen?