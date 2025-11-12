 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der Fall eines frühen Spielabbruchs in der Kreisoberliga Wiesbaden aufgrund von angeblichen Affenlauten von draußen beschäftigt die Sportrichter.
KOL: Aufarbeitung nach Spielabbruch läuft an

Der frühe Abbruch der Partie beim SC Gräselberg wirft Fragen auf +++ Hat der FV Delkenheim den Abbruch herbeigeführt? +++ Und hat der Schiri alle Mittel ausgeschöpft, die Lage zu klären?

Wiesbaden. Der Spielabbruch in der Kreisoberliga Wiesbaden beschäftigt die Sportrichter. Das Duell zwischen dem SC Gräselberg und dem FV Delkenheim auf dem Hartplatz am Kallebad beendete Schiedsrichter Yassine Luariache am Sonntag bereits in der 25. Spielminute beim Stand von 0:1 (wir berichteten) - mit den Worten "Abbruch wegen Rassismus". Angeblich sollen von außen Affenlaute zu hören gewesen sein. Warum kam es zum Abbruch, wer muss möglicherweise mit Konsequenzen rechnen?

Kurier-Reporter Martin Gebhard war beim Spiel am Sonntag gewesen. Seine Beobachtungen vor Ort und die Analyse, wie es jetzt auf sportjuristischer Ebene weitergeht, lest ihr im ausführlichen Nachdreher (plus) beim Wiesbadener Kurier. Dort lest ihr auch Stimmen von FVD-Spielertrainer Eric Pascal Bender, Gräselbergs Coach Nima Khanbareh, Gräselbergs Schatzmeister Thomas Sauer und Klassenleiter Lothar Schäfer.

