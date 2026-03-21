KOL: Auf Rimhorn/Neustadt wartet nächste unberechenbare Aufgabe

ODENWALDKREIS. Übergangslos verlief der Trainerwechsel von Dane Tarhan zu Dusan Drakulic beim Fußball-Kreisoberligisten SG Rimhorn/Neustadt. Der ehemalige Sandbacher drang mit seinen Vorstellungen bei seiner Mannschaft voll durch und legte mit ihr nach der Winterpause einen beachtenswerten Start hin. Nach zwei Siegen und einer ärgerlichen Niederlage bei Spitzenreiter TSV Höchst empfängt Rimhorn jetzt die SG Bad König/Zell.
Dusan Drakulic bestritt mit seiner neuen Mannschaft bereits die Wintervorbereitung, die ihm gerade personell einiges Kopfzerbrechen bereitete. „Die Jungs haben leidenschaftlich mitgezogen, aber es war schwierig, weil oftmals die idealen Trainingsmöglichkeiten durch den Wintereinbruch fehlten“, sagt Drakulic. Das Resultat: Rimhorn musste gleich nach der Winterpause drei Spiele in sieben Tagen absolvieren. Der Pokalsieg in Gammelsbach, ein 4:3 bei der SG Mosbach/Radheim und der 3:2-Erfolg bei Viktoria Kleestadt lassen aber hoffen. Qualität hat die Rimhorner Mannschaft, davon ist Drakulic überzeugt: „Ja, wenn alle Mann zur Verfügung stehen. So fielen uns vor dem Höchst-Spiel Benjamin Berthold in der Innenverteidigung, Top-Torjäger Joshua Schmidt und Mittelfeldstratege Bastian Weis in der zweiten Hälfte aus. Daniel Schacht, Nicolai Olt sowie Simon Friedrich waren angeschlagen.“
Nach Ansicht von Dusan Drakulic hätte seine Mannschaft in Höchst etwas mitnehmen können, vielleicht sogar müssen. Die Partie entschied nach Draculics Meinung der Schiedsrichter, der bei der Elfmeterausführung der Höchster seine Mannschaft entscheidend benachteiligt und eine Fehlentscheidung getroffen habe.
Die nächste unberechenbare Aufgabe wartet bereits: Am Sonntag gibt der Tabellenletzte aus der Kurstadt seine Visitenkarten an der Mühlhäuser Straße ab. Die Bad Königer haben den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt und büßten beim 3:3 gegen FV Eppertshausen erst kurz vor Schluss zwei Zähler ein. „Die haben mit Geist und Reppe sehr viel Geschwindigkeit im Spiel. Wir dürfen nicht in ihre Konter laufen“, mahnt der Coach eine konzentrierte Spielweise an. Dabei ist in jedem Fall wieder Torjäger Joshua Schmidt. „Wenn uns ein frühes Tor gelänge, wäre das gut für uns und würde es erleichtern.“
Fränkisch-Crumbach ist bei der TS Ober-Roden II (Anstoß 13 Uhr) nicht unbedingt der Favorit. Die Elf aus der Rödermark ist auf eigenem Platz erfolgreich und kann sich personelle Alternativen eröffnen. Vier Spiele, drei Niederlagen: Die TSG Steinbach ist derzeit weit von der Form vor der Winterpause entfernt. Die Begegnung beim Fünften FV Eppertshausen könnte die Michelstädter erneut mächtig fordern.
Auch der TSV Höchst muss seine Form wiederfinden. Bei Viktoria Kleestadt sollte es der Mannschaft von Trainer Christian Stapp gelingen, wieder zu mehr Konstanz zurückzufinden. Ganz schweres Spiel für den TSV Lengfeld, der bei der SSV Brensbach gastiert. Das Hinrundenspiel haben die Lengfelder gewonnen: Auf dem Kunstrasen in Brensbach wird es noch mal so schwer. Hassia Dieburg ist nach der Steinbacher Niederlage gegen Mosbach wieder im Aufstiegsgeschäft. Nur noch einen Zähler trennt Dieburg vom Zweiten Steinbach. Jetzt kommt es zur Reifeprüfung gegen den SV Lützel-Wiebelsbach, der sich ebenfalls noch Chancen im Aufstiegsrennen ausrechnen darf. Schließlich erwartet die SG Mosbach den TSV Günterfürst (15 Uhr).