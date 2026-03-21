KOL: Auf Rimhorn/Neustadt wartet nächste unberechenbare Aufgabe

Fränkisch-Crumbach ist bei der TS Ober-Roden II (Anstoß 13 Uhr) nicht unbedingt der Favorit. Die Elf aus der Rödermark ist auf eigenem Platz erfolgreich und kann sich personelle Alternativen eröffnen. Vier Spiele, drei Niederlagen: Die TSG Steinbach ist derzeit weit von der Form vor der Winterpause entfernt. Die Begegnung beim Fünften FV Eppertshausen könnte die Michelstädter erneut mächtig fordern.

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Kleestadt SV Kleestadt TSV Höchst TSV Höchst 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld 15:00 PUSH

Auch der TSV Höchst muss seine Form wiederfinden. Bei Viktoria Kleestadt sollte es der Mannschaft von Trainer Christian Stapp gelingen, wieder zu mehr Konstanz zurückzufinden. Ganz schweres Spiel für den TSV Lengfeld, der bei der SSV Brensbach gastiert. Das Hinrundenspiel haben die Lengfelder gewonnen: Auf dem Kunstrasen in Brensbach wird es noch mal so schwer. Hassia Dieburg ist nach der Steinbacher Niederlage gegen Mosbach wieder im Aufstiegsgeschäft. Nur noch einen Zähler trennt Dieburg vom Zweiten Steinbach. Jetzt kommt es zur Reifeprüfung gegen den SV Lützel-Wiebelsbach, der sich ebenfalls noch Chancen im Aufstiegsrennen ausrechnen darf. Schließlich erwartet die SG Mosbach den TSV Günterfürst (15 Uhr).