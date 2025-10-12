KOL: Arheilgen macht kurzen Prozess mit Walldorf

Groß-Gerau. In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau mussten die vier Mannschaften Niederlagen hinnehmen. Besonders hart erwischte es die SKG Walldorf, die bei der SG Arheilgen (0:10) zweistellig unterlagen. Auch VfR Groß-Gerau II (1:2 gegen SKV Rot-Weiß Darmstadt II), Genclerbiriligi Bischofsheim (3:4 bei Darmstädter TSG 1846) und SKV Büttelborn II (0:4 bei Spvgg. Seeheim-Jugenheim) blieben ohne Punkte.
Trotz einer guten Leistung bleibt Groß-Gerau ohne Punkte. "Wir haben eine starke Leistung gezeigt, aber unglücklich verloren", zeigte sich Trainer Hakan Tutkun enttäuscht. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech mit einem Lattentreffer von Daniele Buccolino. Nachdem die Hausherren die Chancen zum Führungstreffer nicht verwertet hatten, musste in Unterzahl der Gegentreffer noch hingenommen werden. VfR-Trainer Hakan Tutkun sah den Unparteiischen Valentin Rettig (SV Affolterbach) als mitentscheidend für die Niederlage an. Tore: 0:1 Schirmacher (3.), 1:1 Buccolino (50.), 1:2 Talla (84.). Rote Karte: Daniele Buccolinio (82./Groß-Gerau).
Der neue Tabellenzweite war über die gesamte Spielzeit spielbestimmend und vergab weitere gute Möglichkeiten. "Wir haben noch dreimal den Pfosten getroffen und weitere gute Chancen vergeben", erkannte SGA-Pressesprecher Stefan Braun. Walldorf war chancenlos und musste in beiden Halbzeiten jeweils fünf Gegentreffer hinnehmen. Bester Walldorfer Spieler war Torhüter Sascha Thielicke, der eine noch höhere Niederlage verhinderte.
In den ersten 30 Minuten konnte Büttelborn die Gastgeber noch beschäftigen, sodass die ersten 45 Minuten ausgeglichen verliefen. Im zweiten Abschnitt allerdings waren die Platzherren deutlich überlegen und waren der verdiente Sieger. Mit dem dritten Treffer (56,) war die Partie entschieden und hätte noch deutlicher ausfallen können. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen", freute sich Peter Polak, sportlicher Leiter von Seeheim-Jugenheim. Büttelborn dagegen war in der Offensive zu harmlos.
Obwohl die Darmstädter im Vergleich der beiden Aufsteiger in der Defensive sich einige Fehler leisteten, war der Sieg ungefährdet. "Wir waren das ganze Spiel dominant", erklärte TSG-Trainer Till Baum. Neben der Schwäche im Defensivspiel bemängelte er auch, dass die Mannschaft zu viele Einschussmöglichkeiten nicht verwerten kann. "Wir bekommen zu viele leichte Tore", kritisierte der das Abwehrverhalten seiner Elf. Die Bischofsheimer zeigten trotz der Niederlage, dass die Mannschaft weiterhin nicht aufgeben hat. Trotz der Niederlagenserie hab sich das Team auch am Woog nicht auf und kämpfte bis Spielende, um punkten zu können. "Wir geben uns noch lange nicht auf", so Pressesprecher Thomas Krausse.