Die SKG Walldorf um Sascha Stahl (rechts), hier in einem früheren Duell gegen die Spvgg. Seeheim-Jugenheim, kassiert gegen Arheilgen eine heftige Packung. (Archivfoto) Foto: Uwe Krämer

KOL: Arheilgen macht kurzen Prozess mit Walldorf In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau kassiert die SKG eine Klatsche +++ Genclerbirligi verliert, zeigt sich aber kämpferisch

Groß-Gerau. In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau mussten die vier Mannschaften Niederlagen hinnehmen. Besonders hart erwischte es die SKG Walldorf, die bei der SG Arheilgen (0:10) zweistellig unterlagen. Auch VfR Groß-Gerau II (1:2 gegen SKV Rot-Weiß Darmstadt II), Genclerbiriligi Bischofsheim (3:4 bei Darmstädter TSG 1846) und SKV Büttelborn II (0:4 bei Spvgg. Seeheim-Jugenheim) blieben ohne Punkte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Groß-Gerau hadert trotz starker Leistung mit 1:2

Heute, 13:00 Uhr VfR Groß-Gerau Groß-Gerau II Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt II 1 2 Trotz einer guten Leistung bleibt Groß-Gerau ohne Punkte. "Wir haben eine starke Leistung gezeigt, aber unglücklich verloren", zeigte sich Trainer Hakan Tutkun enttäuscht. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech mit einem Lattentreffer von Daniele Buccolino. Nachdem die Hausherren die Chancen zum Führungstreffer nicht verwertet hatten, musste in Unterzahl der Gegentreffer noch hingenommen werden. VfR-Trainer Hakan Tutkun sah den Unparteiischen Valentin Rettig (SV Affolterbach) als mitentscheidend für die Niederlage an. Tore: 0:1 Schirmacher (3.), 1:1 Buccolino (50.), 1:2 Talla (84.). Rote Karte: Daniele Buccolinio (82./Groß-Gerau).

Der neue Tabellenzweite war über die gesamte Spielzeit spielbestimmend und vergab weitere gute Möglichkeiten. "Wir haben noch dreimal den Pfosten getroffen und weitere gute Chancen vergeben", erkannte SGA-Pressesprecher Stefan Braun. Walldorf war chancenlos und musste in beiden Halbzeiten jeweils fünf Gegentreffer hinnehmen. Bester Walldorfer Spieler war Torhüter Sascha Thielicke, der eine noch höhere Niederlage verhinderte. Seeheim-Jugenheim siegt klar gegen Büttelborn

In den ersten 30 Minuten konnte Büttelborn die Gastgeber noch beschäftigen, sodass die ersten 45 Minuten ausgeglichen verliefen. Im zweiten Abschnitt allerdings waren die Platzherren deutlich überlegen und waren der verdiente Sieger. Mit dem dritten Treffer (56,) war die Partie entschieden und hätte noch deutlicher ausfallen können. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen", freute sich Peter Polak, sportlicher Leiter von Seeheim-Jugenheim. Büttelborn dagegen war in der Offensive zu harmlos.