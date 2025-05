KOL: Altheim ist Meister, Seckmauern wird Zweiter

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

KSG Georgenhausen – TSV Seckmauern 0:5 (0:2). Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Ambitionen, Altheim noch abzufangen. Schon nach 16. Minuten brachte Lucas Oppermann den TSV mit 1:0 in Führung. Jason Fuchs legte fast mit dem Pausenpfiff zum 2:0 Halbzeitstand nach. In der 51. Spielminute erhöhte Dennis Calis für die Gäste auf 3:0. Dario Hener (58.) und nochmal Oppermann (77.) sorgten für den 5:0 Endstand. Die KSG kam nicht in die Partie und war am Ende der verdiente Verlierer.