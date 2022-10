KOL: Altheim ist der große Gewinner TSV gewinnt Verfolgerduell in der Kreisoberliga und rückt auf +++ Groß-Bieberau und Hummetroth patzen

Dieburg. Großer Gewinner des Spieltags in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald ist der TSV Altheim. Der Aufsteiger setzte sich im Verfolgerduell mit 1:0 gegen Hassia Dieburg durch. Altheim ist nun Dritter hinter Spitzenreiter SV Hummetroth, der seine erste Niederlage kassierte (1:3 gegen Lützel-Wiebelsbach) und dem SV Groß-Bieberau, der trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 in Rimhorn verlor.

FV Mümling-Grumbach – TSV Lengfeld 3:4 (2:2). Im Duell der Gruppenliga-Absteiger hatten beide Abwehrreihen so ihre Probleme. Kepper (11.) hatte den FV in Führung gebracht, Messerschmitt (20.) ausgeglichen. Das 2:1 von Gölz (36.) konterte Helfmann mit dem erneuten Ausgleich für die Gäste. Auch danach gab es ein Hin und Her. Schneider (48.) brachte Lengfeld erstmals in Führung, Weichel (64.) traf zum 3:3 des FV. Als es nach einem Remis aussah, ließ Bauß (90.+5) die Gäste jubeln. „Beide Mannschaften hätten als Sieger vom Platz gehen können“, meinte Lengfelds Sprecher David Zulauf.

KSG Georgenhausen – TV Fränkisch-Crumbach 3:1 (2:1). „Ein verdienter Sieg für uns“, sagte KSG-Sprecher Markus Mader. Zunächst dominierte die KSG nach dem Treffer von Welling (5.) das Geschehen. Mit dem Ausgleich von De Luca (15.) wurde das Spiel ausgeglichen. Dennoch gelang Gölz (36.) Georgenhausens erneute Führung. Nach der Pause scheiterten Henßel und Gröger knapp. So blieb es spannend, ehe Henßel (84.) mit dem 3:1 alles klar machte für die Gastgeber.