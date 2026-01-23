KOL: Altes Problem für Fränkisch-Crumbach

FRÄNKISCH-CRUMBACH. Neue Saison, altes Problem: Erneut steckt der TV Fränkisch-Crumbach in der Kreisoberliga im Kampf um den Klassenerhalt. Nach Einschätzung von Spielertrainer Maximilian Henschke wäre für sein Team bisher mehr drin gewesen, aber dafür standen mal wieder zu viele Hindernisse im Weg. Dennoch setzt der Club auf die große Moral seiner Mannschaft, die zudem verstärkt wurde.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Mit den aktuell 18 Punkten, mit denen es derzeit für den TV Fränkisch-Crumbach für den Abstiegsrelegationsrang reicht, kann Henschke nicht zufrieden sein. Schon früh in dieser Spielzeit musste der Trainer mit vielen Ausfällen klar kommen. Beim 5:5 bei der KSG Georgenhausen sahen zwei wichtige Spieler die Rote Karte - es folgten lange Sperren. Am darauffolgenden Spieltag gegen Viktoria Urberach (2:2) gab es zwei verletzungsbedingte Ausfälle. Somit fehlten schon am vierten Spieltag mehrere Leistungsträger. Das wirkte sich auf den Mut und das Selbstvertrauen im Team der Odenwälder aus.
„Das haben wir 18 Spieltage lang immer wieder gespürt. Es war nicht wegzudiskutieren, dass zudem Ausdauer und Energie fehlten“, sagt Henschke. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass der Turnverein einige mögliche Zähler verpasste. „Gerade in engen Spielen schafften wir es häufig nicht, wertvolle Punkte einzufahren. Sechs Zähler gingen uns verloren“, rechnet der Trainer vor. Beispiele waren die zwei Niederlagen der Rodensteiner gegen Georgenhausen (1:2) und in Urberach (0:2). Folge ist das Abrutschen auf den Abstiegsrelegationsplatz. „Es ist viel Potenzial in der Mannschaft, die aber einfach zu viele Rückschläge hinnehmen musste“, sagt Henschke.
Dennoch bleibt der Coach zuversichtlich für den Start der zweiten Saisonhälfte, fordert aber: „Wir müssen gleich punkten.“ Die erste Aufgabe im neuen Jahr am 8. März hat es allerdings in sich, denn Fränkisch-Crumbach ist dann im Derby bei der starken SSV Brensbach gefordert. „Wir haben die Moral, auch in Brensbach erfolgreich zu sein. Aber wir müssen auch vom Kopf her funktionieren“, sagt Henschke.
Ziel bleibt der Klassenerhalt, der nur dann realistisch erscheint, wenn die Mannschaft im Ausdauerbereich zulegt. „Die Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig“, sagt Henschke. Hoffnung macht dem Spielertrainer der Neuzugang Kevin da Silva, der in der vergangenen Saison mit 36 Toren den TSV Altheim zum Kreisoberliga-Meister schoss – er wird die Odenwälder in der zweiten Saisonhälfte verstärken, ehe er im Sommer zu Viktoria Schaafheim geht.
„Er wird unser Offensivspiel beleben. Er kennt Drucksituationen. Abstiegskampf ist für ihn eine neue Herausforderung, die er bestehen wird“, so der TV-Coach, der ergänzt: „Er ist genau der Spieler, den wir uns gewünscht haben.“ Den Kader verbreitern konnten die Fränkisch-Crumbacher aber ansonsten nicht. Mit Talent Melvin Ellenberger verlor der TV sogar eines seiner Talente an den Gruppenligisten SV Fürth.