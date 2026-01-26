KOL: Alemannia will bestenfalls einstellig da stehen

Anspruch und Wirklichkeit: Das Ziel der Alemannia vor der Runde war primär der Ligaverbleib. Derzeit haben die Groß-Rohrheimer nur vier Punkte mehr als der Tabellenvorletzte SV Lörzenbach, der derzeit in die Relegation müsste. Das heißt: Die Alemannia muss noch kämpfen. Das Spieljahr 2025 endete mit zwei Niederlagen. Dennoch sind Coach Böck und sein Team zuversichtlich, dass man die nötigen Punkte für den Ligaverbleib schnell einfahren kann.

Was geht besser? „Ansonsten waren wir einfach zu wechselhaft in den verschiedenen Spielen“, sagt Klaus Anthes, der auch klar macht: „Wir müssen daran arbeiten, die Abwehr zu stabilisieren.“ Die Groß-Rohrheimer fingen sich in der Defensive satte 44 Gegentreffer. Das ist auch für Coach Böck zu viel – und die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Nur Schlusslicht FSG Bensheim (62) und der VfL Birkenau (56) waren noch schlechter.

Was war gut? Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia Groß-Rohrheim, findet: „Die Spiele gegen die Spitzenmannschaften in der Tabelle.“ Tatsächlich gewann die Alemannia zu Hause gegen Eintracht Bürstadt mit 5:2 und trotzte dem Dritten SC Olympia Lorsch auf eigenem Platz ein 2:2 ab. Gegen den Ligasechsten SG Reichenbach feierten die Groß-Rohrheimer zu Hause sogar einen 5:0-Erfolg. Vor heimischem Publikum zeigten die Groß-Rohrheimer auch grundsätzlich ihre besten Leistungen. Insgesamt holte die Alemannia elf ihrer bisher 18 Zähler. Bester Torschütze der Böck-Elf war Nicolas Urso mit elf Treffern.

Wer kommt, wer geht? Die Alemannia kann immerhin vier Winterneuzugänge vermelden. Vom B-Ligisten SV Eintracht Zwingenberg kamen im Januar Bülen Yagiz und Diolent Himaj. Ersterer kommt mit der Empfehlung von 15 Toren aus 18 Spielen und könnte die Offensive massiv verstärken. Der 32-jährige Himaj ist ebenfalls ein Offensivspieler. Weiterhin hat sich Ali Sancak den Groß-Rohrheimern angeschlossen. Er spielte zuletzt bei der A-Jugend des JFV Bensheim/Auerbach. Gleiches gilt für den vierten Neuen: Mehmet Kadir Demir ist 19 Jahre jung und war Teamkollege von Ali Sancak. „Abgänge haben wir keine“, sagt Klaus Anthes.

Böck bleibt auch nächste Saison noch

Wer wird Meister, und wer steigt ab? Für Klaus Anthes führt in Sachen Meisterschaft kein Weg am derzeitigen Spitzenreiter vorbei. „Sicherlich muss mit der Tvgg Lorsch gerechnet werden“, sagt der Vorsitzende und betont weiter: „Im Abstiegskampf ist das Rennen sicherlich noch offen.“ Dabei hat er wohl vor allem den überraschenden 1:0-Erfolg der FSG Bensheim in Einhausen am vorletzten Spieltag vor der Winterpause im Kopf, der beim eigentlich abgeschlagenen Schlusslicht (nur fünf Punkte) womöglich neue Kräfte freigesetzt hat.

Wo landet der FC Alemannia Groß-Rohrheim? Klaus Anthes sagt: „Wir streben in der Restrückrunde auf jeden Fall noch einen einstelligen Mittelfeldplatz in der Kreisoberliga an.“ Das erscheint durchaus machbar, hat doch der Tabellenneunte SSG Einhausen nach der ersten Saisonhälfte nur vier Punkte mehr auf dem Konto.

Und was macht der Trainer?. Die Trainerfrage für die kommende Spielzeit ist bei den Groß-Rohrheimern schon geklärt. „Mit Trainer Daniel Böck wurde schon jetzt vereinbart, dass er auch für die nächste Saison zur Verfügung steht“, sagt der Vorsitzende Klaus Anthes.





