KOL: 99-Tore-Team hat Gruppenliga im Auge

In Holzhausen wartet der 100. Saisontreffer auf die SG Orlen. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Rheingau-Taunus. Wer schießt das 100. Tor bei der SG Orlen? Lukas Felke, Jan Löber – oder etwa Gianluca de Rinaldis? Immerhin rangieren die Goalgetter weit oben in der Torschützenliste beim Kreisoberligisten. Aber noch viel wichtiger ist dem Tabellenzweiten, nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter SV Walsdorf lauernd, ein Dreier beim TGSV Holzhausen. Beim Rangneunten, der noch die Gefahrenzone im Blick behalten sollte, sind die Orlener an diesem Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast.

Und die Mannschaft vom Zugmantel hat noch ein zweites Eisen im Feuer: Am 14. Mai (15 Uhr) in Taunusstein-Hahn geht es im Kreispokalfinale gegen Aufsteiger TV Idstein. Gastgeber ist der TuS Hahn. Der TVI hat als Dritter weiterhin Platz zwei im Blick, der die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga garantiert.

Zurück zur Meisterschaftsrunde: „Die Tore verteilen sich bei uns auf viele Schultern“, kann Robin Menger aus dem Trainerteam der SGO, auf eine besagte Offensivpower, die in ihren bisherigen 20 Saisonspielen auf im Schnitt fünf „Buden“ kam. Was die wichtigen Dreier im Hinblick auf die Gruppenliga angeht, „schauen wir von Woche zu Woche, wollen jedes Spiel gewinnen“, stellt er klar. Und man habe gegenüber dem Spitzenreiter, der bereits 21 Partien absolviert hat, sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. „Wenn Walsdorf Ende April spielfrei ist, könnten wir vorbeiziehen“, hofft Menger vor allem, dass Spannung und Druck aufrechterhalten werden können. „Wir fühlen uns aber als Zweiter in der Rolle als Jäger sehr wohl, können damit gut leben“, sagt er. Und hofft vor allem nach der bisher bärenstarken Runde: „Nun wollen wir auch unsere Früchte ernten.“

Neben besagtem Idsteiner Team hält Menger auch die Mannschaften auf den Plätzen vier bis sechs, TSG Wörsdorf, TuS Beuerbach und SG Schlangenbad, für starke Konkurrenten. Aber auch vor Holzhausen zeigt er viel Respekt: „Die Mannschaft ist sehr gefährlich bei Standards und verfügt über ein gutes Umschaltspiel.“ Und natürlich mit dem 44-jährigen Ex-Profi Alf Mintzel über einen exzellenten Mittelfeldspieler.

Mit Blick auf die kommende Saison – ob weiter in der Kreisoberliga oder gar in der Gruppenliga – avisiert Menger: „Unser Trainerteam mit Alexander Stieg, Wadim Arenkov, Torwart-Trainer Ole Dietrich und Volker Schiller, unserem Verbindungsmann zum Spielausschuss, bleibt“, schließt er auch sich gerne ein. „Kein Spieler verlässt den Verein, um sich einem anderen regionalen Klub anzuschließen.“ Man habe mit Lukas Felke (Leipzig) und Ole Kirchner (Innsbruck) nur studien- und berufsbedingte Abgänge. Menger weiß ebenfalls zu schätzen, dass mit Eray Semerci, Mika Decker und Torwart Louis Gauer A-Jugendliche bereits bei den Aktiven mittrainieren. „Wir wollen sie aber nicht zusätzlich zu ihren Jugendspielen belasten“, sagt er auch. Weitere Infos zur neuen Saison wolle sein Verein zeitnah bekannt geben, kündigt Robin Menger an.

Yigit und Mintzel bleiben

Für Patrick Gottlieb, Mitglied des Spielausschusses der Holzhausener und deren Mann für alle Fälle, sind die Orlener, klarer 6:0-Gewinner des Hinspiels, natürlich Favorit. Er freut sich, dass Spielertrainer Cagri Yigit ebenso über die Saison hinaus bleibt, wie Alf Mintzel und überhaupt das Gros des Kaders.

Weiter spielen: TSG Wörsdort – SG Bad Schwalbach/Langenseifen, SV Walsdorf – TuS Beuerbach, TV Idstein – SG Heftrich/Niederseelbach, FSV Winkel – FSV Oberwalluf (alle So., 15 Uhr), FC Kiedrich – SG Laufenselden (So., 15.30 Uhr).





