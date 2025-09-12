Jubel bei der SG Arheilgen – Foto: mara wolf (archiv)

KOL: 9:1-Kantersieg für SG Arheilgen Dabei sorgt die Leistung von Seeheim-Jugenheim für große Sorgen +++ Eberstadt und SV Hahn siegen Verlinkte Inhalte KOL DA/GG Biebesheim Ge.Eberstadt SG Arheilgen Seeheim-Jug. + 2 weitere

Seeheim-Jugendheim/Hahn/Eberstadt. Mit einem 9:1-Erfolg bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim zeigte die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, dass man im Aufstiegsrennen mit dem Team rechnen muss. Das Führungsduo SV Hahn (1:0 gegen SVS Griesheim) und SV Germania Eberstadt (2:1 gegen SV Olympia Biebesheim) siegten ebenfalls.

Bereits zur Pause war die Partie mit fünf Treffern für Arheilgen entscheiden. „Seeheim-Jugenheim war heute außer Rand und Band. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, war Werner Ahl, langjähriger Abteilungsleiter der Gastgeber geschockt. Die Spvgg. zeigte eine schwache Leistung und war das gesamte Spiel deutlich unterlegen. Ahl gab zu, dass die Niederlage auch in der Höhe verdient war. Kein Spieler der Hausherren zeigte Normalform, sodass die Niederlage sogar noch höher hätte ausfallen können. Arheilgen zeigte spielerisch eine starke Vorstellung. Tore: 0:1, 0:3 Siyum (9., 18.), 0:2 Nischwitz (16.), 0:4 Auletta (39./ET), 0:5 Bauer (43.), 0:6, 1:9 Tim Zeising (48., 84.), 1:6 Costanzo (58.), 1:7 Kadir (85.), 1:8 Höhl (80.).

Durch einen Treffer von Julius Schuster (42.) setzten sich die Platzherren knapp durch. „Ein glücklicher Sieg“, gab der Hahner Pressesprecher Rainer Strack zu. In den zweiten 45 Minuten war Aufsteiger SV St. Stephan spielbestimmend, sodass sich das Geschehen meist in der Spielhälfte der Hahner abspielte. Die Gäste hätten ein Unentschieden verdient gehabt, konnten sich aber gegen die gut organisierte Abwehr des Aufstiegsfavoriten nicht entscheidend durchsetzen. Tor: 1:0 Schuster (42.). Frühe Führung hilft Germania Eberstadt