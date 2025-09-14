KOL: 5:2-Derbyerfolg für Biebesheim

Der zweifache Torschütze Fabian Kabey (rechts) hat einen großen Anteil am 5:2-Erfolg von Olympia Biebesheim, gegen die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn um Uwe Hesse (vorne) und Ouassim Zariouh (hinten). Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 5:2-Erfolg im Kreisderby gegen die SKV Büttelborn II verbesserte sich SV Olympia Biebesheim in der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau auf einen Nichtabstiegsrang. Trotz guter Leistungen mussten Genclerbirligi Bischofsheim (1:3 gegen SV Germania Eberstadt) und TSV Goddelau (2:3 bei SG Modau) gegen Aufstiegskandidaten Niederlagen hinnehmen. Der VfR Groß-Gerau II bleibt nach dem 2:2 gegen SKG Walldorf weiterhin Tabellenletzter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr VfR Groß-Gerau Groß-Gerau II SKG Walldorf SKG Walldorf 2 2 Abpfiff In der überlegen geführten ersten Halbzeit verpasse Groß-Gerau die Partie vorzeitig zu entscheiden. „Wir mussten 6:0 führen“, ärgerte sich der Groß-Gerauer Trainer Hakan Tutkun. Als bei den jungen Spielern des Gastgebers nach 60 Minuten die Kräfte nachließen, nutzten dies die erfahrenen Gäste der SKG Walldorf zum Ausgleich. Wie bereits in den vergangenen Partien verpasste der VfR aufgrund der schlechten Chancenverwertung den dringend benötigten Sieg – wohl auch, weil dem Groß-Gerauer Team weiterhin die Erfahrung fehlt. Tore: 1:0 Nishiyama (14.), 2:0 Vodraschka (18.), 2:1 Beldiman (61.), 2:2 Perez (72.).

Olympia Biebesheim hätte noch höher siegen können

Mit einer guten Leistung verdiente sich Biebesheim den zweiten Saisonerfolg. Über 70 Minuten waren die Gastgeber das überlegene Team und hätten sogar noch höher siegen können. Obwohl die Gäste Verstärkungen aus dem Kader der ersten Gruppenliga-Mannschaft hatten, waren die Gäste das unterlegene Team. Nachdem die Hausherren sich in den vergangenen Spielen trotz überzeugenden Leistungen nicht belohnen konnten, war Trainer Christopher Bohland nun sehr zufrieden: „Ich freue mich für die Jungs, dass sie sich nun belohnt haben.“ Tore: 1:0, 3:1 Michel (10., 43.), 1:1 Austen (18.), 2:1 Stallone (30.), 4:1, 5:1 Kabey (61., 60.), 5:2 Torunoglu (68.). Genclerbirligi und Goddelau verlieren nach Führung

Gegen defensivstarke Gastgeber konnte sich Eberstadt erst in der Endphase durchsetzen. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, erkannte der Bischofsheimer Pressesprecher Thomas Krausse. Erst mit dem Ausgleichstreffer kamen die Gäste besser in die Partie. Entscheidend für den Spielverlauf war für Krausse, dass die Hausherren in der zweiten Halbzeit zu offensiv agierten und beim zweiten Gegentreffer in einen Konter liefen. Krausse vermutet, das ein Punkt möglich gewesen wäre, wenn man die zuvor besprochene Taktik beibehalten hätte. Tore: 1:0 Dirican (7.), 1:1 Schmitt (40./ET), 1:2 Köllhofer (76.), 1:3 Ganschinietz (84.).