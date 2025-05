KOL: 02-Zweite bestens gerüstet für die Aufstiegsrunde

Wiesbaden. Die letzte wichtige Entscheidung in der Kreisoberliga Wiesbaden ist bekanntlich bereits am Donnerstag gefallen. Die U23 des FV Biebrich 02, seitdem feststehender Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation, ließ auch zum Saisonausklang nichts anbrennen und legte gegen den FV Delkenheim mit einem Dreier nach. Das erste Aufstiegsspiel der 02er gegen den Vizemeister aus dem Rheingau-Taunus, der noch zu ermitteln ist, steigt am 2. Juni (19.30 Uhr), das Rückspiel am 5. Juni.