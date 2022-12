Kohmann ist der Lichtblick beim ASV Tiefenbroich Kreisliga A Düsseldorf: Der ASV Tiefenbroich trifft am Abend auf den FC Büderich II:

Am Abend bestreitet der ASV Tiefenbroich in der Kreisliga A Düsseldorf sein letztes Spiel des Jahres, es ist vorgezogen, der FC Büderich II kommt an die Sohlstättenstraße (19.30 Uhr) – ein Kellerduell.