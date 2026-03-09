Kohlstedts Lupfer entscheidet Abstiegskrimi

Arenshausen durfte auch im fünften direkten Aufeinandertreffen in Folge gegen den VfB Artern am Ende jubeln – Foto: Rocco Menger

Die Anfangsphase war von vielen langen Bällen und wenig Spielfluss geprägt. Artern versuchte es immer wieder mit direkten Pässen in die Spitze, doch wirklich gefährlich wurde es zunächst nicht. Die beste Möglichkeit der Hausherren in der ersten Halbzeit hatte Richard Schirmer, dessen Abschluss aus rund 18 Metern knapp am linken Pfosten vorbeistrich (17.). Effizienter präsentierten sich die Gäste: In der 30. Minute spielte Arenshausen einen Chipball hinter die Arterner Abwehr. Michael Kohlstedt reagierte am schnellsten und lupfte den Ball über den herausgeeilten Torhüter zur 1:0-Führung ins Netz. Danach blieb das Spiel weiterhin zerfahren, sodass es mit dem knappen Vorsprung für die Gäste in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel kam Artern deutlich engagierter aus der Kabine. Die Gastgeber erhöhten den Druck und erspielten sich mehrere gute Chancen. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich bot sich in der 52. Minute, als Bastian Rüdiger einen Elfmeter zugesprochen bekam. Doch Arenshausens Torhüter ahnte die Ecke und parierte den halbhoch geschossenen Ball im rechten Eck. In der Folge blieb Artern am Drücker. Jan-Niklas Beyer verpasste nach einem starken Sprint über die rechte Seite nur knapp (64.), und Richard Schirmer scheiterte nach einem Solo sogar erst an der Abwehr auf der Linie (77.). Auf der anderen Seite setzte Arenshausen immer wieder gefährliche Konter – vor allem über Pascal Günther, der mehrmals für Gefahr sorgte. In der Schlussphase warf Artern noch einmal alles nach vorn. Robin Hurtig und Finn Jonientz vergaben in der Nachspielzeit zwei hochkarätige Chancen, ehe der Schlusspfiff die knappe Niederlage besiegelte.