Kohlscheider BC: Noch jünger – noch besser?

von Lars Voßen · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Will mit seinem Team auch in dieser Saison möglichst oft jubeln: KBC-Trainer Jonas Schäfer (r.). – Foto: FuPa/Julia Sahr

Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Jonas Schäfer, Trainer des Kohlscheider BC.

...Germania Hilfarth durch die sehr hohe individuelle Qualität im Kader. Dahinter sehe ich viele Teams auf Augenhöhe.

Favoriten sind für mich...

...kein klassisches Überraschungsteam, aber ich traue Oidtweiler nach langem Kampf um den Klassenerhalt zu, eine deutlich bessere Rolle in der neuen Saison zu spielen. Sie haben ein eingespieltes Team und Wucht im Umfeld.

Das Überraschungsteam wird...

Am meisten gespannt bin ich auf...

...die Entwicklung meiner eigenen Mannschaft.

Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem...

...noch einmal weiter verjüngt.

Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Saisonende...

...wie schon in den letzten Jahren weitere Entwicklungsschritte gemacht und fußballerisch die Zuschauer in Kohlscheid mitgenommen hat.

Zugänge: Özgür Mahir Hatil, Manojlo Udovcic (beide Verlautenheide), Dejan Savic (SV Eilendorf)

Abgänge: Jeremy Labas (Hilfarth), Bastian Buczkowski (SC Kellersberg), Frank Hohnl (Rhen. Würselen/Euchen), Daniel Simon Ott (Vichttal II), Jacob Nkrumah-Sarfo (TSV Düren), Sebastian Gösgens (VfJ Laurensberg)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de