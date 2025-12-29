Kohlscheider BC mit stabilem Fundament für die Rückrunde

Der Kohlscheider BC geht als Tabellendritter der Bezirksliga Staffel 4 in die Winterpause und zählt weiterhin zum engeren Kreis der Spitzenteams. Trainer Jonas Schäfer erinnert zunächst an den starken Auftakt in die Saison. „Wir sind natürlich mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen überragend in die Saison gestartet. Das haben wir uns so gewünscht, aber nicht unbedingt so erwartet.“ Gerade vor dem Hintergrund des Trainerwechsels im Sommer sei dieser Start bemerkenswert gewesen. „Nach einem Trainerwechsel dauert es immer etwas, bis alle Räder ineinander greifen.“

Schäfer lobt die Mannschaft ausdrücklich für ihre Lernbereitschaft. „Wir waren und sind angetan von der Art und Weise, in der die Mannschaft versucht, die Ideen des Trainerteams umzusetzen.“ Im weiteren Verlauf der Hinrunde habe es jedoch einen leichten Bruch gegeben. „Im zweiten Viertel der Saison ist uns etwas die Klarheit und Leichtigkeit aus der Anfangsphase abhanden gekommen, was sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegelte.“ Trotzdem fällt das Gesamtfazit positiv aus: „Dennoch bewerten wir die Gesamtentwicklung positiv und wollen da in der Rückrunde die nächsten Schritte vollziehen.“