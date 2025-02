Kohlscheider BC auf Kurs–Trainer Puzicha warnt vor schwerer Rückrunde

Der Kohlscheider BC führt die Bezirksliga nach einer herausragenden Hinrunde an. Trainer Andreas Puzicha spricht über die schwierige Vorbereitung, die veränderten Erwartungen und die Herausforderungen der Rückrunde.

Mit 13 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage führt der Kohlscheider BC souverän die Tabelle der Bezirksliga an. Die Mannschaft von Trainer Andreas Puzicha hat mit 30 erzielten Toren die beste Offensive und mit nur 18 Gegentreffern die stärkste Defensive der Liga. Doch trotz der starken Bilanz verlief die Wintervorbereitung nicht optimal.

„Die Vorbereitung war wie im Sommer eher durchwachsen. Krankheiten, Verletzungen und auch das Wetter ließen uns schwierig in die Gänge kommen“, sagt Puzicha. Dennoch sieht er sein Team gut gerüstet für die kommenden Aufgaben: „Leider konnten wir nicht alle Inhalte umsetzen, die wir uns vorgenommen haben. Trotzdem glaube ich, dass wir für den Start gut gerüstet sind.“

Trotz der Tabellenführung bleibt Puzicha vorsichtig, was die Form seines Teams angeht: „Nach einer Vorbereitung ist es immer schwierig zu sehen, wo wir uns leistungstechnisch befinden. Nach der schlechten Sommervorbereitung gab es viele Misstöne. Als es aber drauf ankam, waren wir zur Stelle.“ Ein Muster, das sich laut dem Trainer in den vergangenen Jahren oft wiederholt habe.

Vor Saisonbeginn lautete das Ziel des KBC, sich nach dem Abstieg in der Liga zu akklimatisieren. Die herausragende Hinrunde hat jedoch die Erwartungen verändert. „Jetzt sind wir Tabellenführer nach der Hinrunde, womit keiner so gerechnet hat. Die Fallhöhe ist natürlich jetzt eine ganz andere. Wir werden anders wahrgenommen. Damit müssen wir lernen umzugehen“, so Puzicha. Dennoch betont er: „Wir werden natürlich versuchen, die Position zu halten. Alles andere wird uns ja auch keiner abnehmen. Wissen aber, dass die Rückrunde brutal schwer werden wird. Uns wird keiner unterschätzen.“

Herausforderungen und Schlüsselspiele

Der Trainer sieht die größte Herausforderung darin, die starke Hinrunde zu bestätigen. „Was eigentlich kaum möglich ist“, merkt er an. Besonders in der Offensive werde die Mannschaft neue Lösungen finden müssen: „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Gegner uns vor großen Herausforderungen stellen werden. Wir werden viel mehr Lösungen im letzten Drittel benötigen, wenn der Gegner kompakt steht.“

Einzelne Spieler besonders hervorzuheben, lehnt Puzicha jedoch ab. „Wir leben extrem vom Kollektiv. Da jemanden herauszupicken, wäre nicht fair. Wir müssen als Mannschaft funktionieren. Nur so können wir weiter erfolgreich sein. Keiner ist größer als die Mannschaft. Das haben die Spieler verinnerlicht.“

Wann wäre die Saison erfolgreich?

Angesichts der beeindruckenden Hinrunde fällt es Puzicha schwer, eine konkrete Zielmarke für eine erfolgreiche Saison zu setzen: „Nach dem Abstieg letztes Jahr hatten wir das Ziel, eine neue Mannschaft aufzubauen. Dann spielen wir so eine Hinrunde. Die Messlatte für die Rückrunde ist in der Wahrnehmung eine andere geworden.“

Doch er bleibt realistisch: „Deshalb wäre es für mich eine erfolgreiche Saison, wenn wir die Leistungen aus der Hinrunde einigermaßen bestätigen könnten.“

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Kohlscheider BC die Tabellenführung verteidigen kann – oder ob die schwierige Rückrunde Puzichas Prognosen bestätigt.