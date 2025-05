Kohlscheid patzt – Uevekoven mit Unentschieden

Am 25. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 patzt Tabellenführer Uevekoven gegen Kellerkind Mariadorf. Verfolger Eicherscheid glänzt in Kohlscheid, während sich im Tabellenkeller Spannung zuspitzt.

Eicherscheid gewinnt Spektakel beim Tabellenzweiten

Im Spitzenspiel des 25. Spieltags der Bezirksliga Staffel 4 setzte sich Germania Eicherscheid mit 6:3 beim Tabellenzweiten Kohlscheider BC durch und rückte bis auf einen Punkt an die Gastgeber heran. In einer Partie mit offenem Visier und wechselnder Führung traf Tim Wilden gleich dreifach für die Gäste, während Jeremy Labas auf Seiten der Kohlscheider doppelt erfolgreich war. Entscheidend war die Effektivität Eicherscheids in der Schlussphase, als sie drei Treffer binnen zehn Minuten erzielten.

„Hart erkämpfter Auswärtssieg. Kohlscheid war gut am Ball, wir mussten viel arbeiten und haben im richtigen Moment die Tore gemacht“, sagte Trainer Sandro Sandro Bergs nach dem Spiel. „Alle Wechsel haben uns noch einmal einen Push gegeben. Auf die Leistung kann die Mannschaft stolz sein.“

Kohlscheider BC – Germania Eicherscheid 3:6

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles (84. Nick Dümenil), Aron Roefe, Aris Volz (67. Jan-Niklas Poth), Robin Ehrenberg, Niklas Imelli, Niklas Schümmer, Tim Nießen, Lucas Götte, Daniel Simon Ott, Jeremy Labas

Germania Eicherscheid: Dennis Johnen, Luis Simon, Yassin Krings (46. Luca Jansen), Louis Breuer, Pascal Strauch (69. Maik Stollenwerk), Manuel Klöppel, Patrick Wirtz, Nils Henn (46. Lars Schumacher), Louis Voßen (78. Marcel Ferdinand Grugel), Nico Wilden (57. Christian Titz), Tim Wilden

Tore: 0:1 Yassin Krings (14.), 1:1 Jeremy Labas (44.), 1:2 Louis Voßen (45.), 2:2 Jeremy Labas (53. Foulelfmeter), 2:3 Tim Wilden (66.), 3:3 Aron Roefe (73.), 3:4 Tim Wilden (81.), 3:5 Marcel Ferdinand Grugel (86.), 3:6 Tim Wilden (90.)

Torfestival in Oidtweiler: Eilendorf überfordert

Oidtweiler ließ gegen das Tabellenschlusslicht Eilendorf keine Zweifel aufkommen und überrollte die Gäste mit 7:2. Besonders in der Offensive zeigte die Concordia Spielfreude und Effizienz. Eilendorf blieb erneut in der Defensive anfällig und kassierte bereits die 79. Gegentreffer der Saison. Mit dem Sieg verbessert sich Oidtweiler auf Rang fünf. Für Eilendorf wird der Klassenerhalt zur theoretischen Hoffnung.