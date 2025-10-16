– Foto: Andre Peters

Kohlscheid gegen Eicherscheid: Das Gipfeltreffen der Ungeschlagenen Bezirksliga-Topspiel im Oststadion – Verfolgerduelle und Kellerkrimis runden den Spieltag ab. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Der achte Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 bietet Fußball von allen Facetten: ganz oben das Gipfeltreffen zweier ungeschlagener Teams, in der Mitte das Duell der Verfolger – und im Tabellenkeller den Kampf ums sportliche Überleben.

Spitzenreiter mit Selbstvertrauen, Herausforderer mit Respekt und Mut Das Topspiel des Wochenendes steigt im Kohlscheider Oststadion. Tabellenführer Kohlscheider BC (21 Punkte, 7 Spiele, 24:14 Tore) empfängt den ungeschlagenen Zweiten Germania Eicherscheid (16 Punkte, 6 Spiele, 27:8 Tore). Beide Teams stehen für Offensivfreude, Stabilität und taktische Disziplin – beste Voraussetzungen für ein Spitzenspiel auf Augenhöhe.

Kohlscheids Trainer Jonas Schäfer sieht dem Spitzenspiel mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns sehr auf das kommende Heimspiel gegen Eicherscheid. Durch die guten Resultate in den letzten Wochen haben wir uns diese Ausgangslage und Tabellensituation erarbeitet. Das ganze Umfeld ist natürlich heiß auf das Spiel. Wir wissen, dass wir mit Eicherscheid auf eine der absoluten Top-Mannschaften mit einer gefestigten Achse treffen. Wenn wir unsere Bestleistung abrufen können, können wir im Oststadion aber auch jeden schlagen. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballspiel.“ Eicherscheids Trainer Sandro Bergs ordnet die Aufgabe mit realistischem Blick ein: „Wir fahren zur tabellarisch besten Mannschaft der Liga. Hut ab vor den bisherigen Ergebnissen. Der Platz dort hat immer eigene Verhältnisse. Wir werden unsere Leistung vom Spiel gegen Hilfarth steigern müssen, um in Kohlscheid bestehen zu können“, erklärt er. Bergs hebt die Spielstärke des Gegners hervor: „Kohlscheid strotzt vor Selbstvertrauen, hat klare Abläufe und ist offensiv extrem gefährlich.“ Trotz der Schwere der Aufgabe blickt er positiv nach vorn: „Wir sind aber auch noch ungeschlagen und schauen mal, ob wir Kohlscheid ein Bein stellen können.“

Die Partie ist mehr als ein Spitzenspiel – sie ist ein Formtest für beide Teams.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr Kohlscheider BC Kohlscheid Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:30 live PUSH

Verfolgerduell zwischen Routine und Aufsteigerfreude Der Tabellendritte Germania Hilfarth (14 Punkte) empfängt mit Falke Bergrath (13 Punkte) einen der Überraschungsaufsteiger. Beide Teams gehören zu den positiven Erscheinungen dieser Saison – die Ausgangslage verspricht ein Spiel auf hohem Bezirksliganiveau. Bergraths Trainer Faton Popova sieht seine Mannschaft als Außenseiter, bringt aber die nötige Demut und Ehrlichkeit mit: „Ich glaube, Hilfarth gehört zu den drei Mannschaften, die neben Eicherscheid und Kohlscheid um den Aufstieg spielen werden. Das finde ich schon, dass das klar ist“, sagt Popova. „Hilfarth ist von der Qualität und von der Erfahrung sehr stark, weil sie auch Spieler haben, die schon in der Regionalliga oder Mittelrheinliga gespielt haben. Sie sind eiskalt vor dem Tor – ein ganz schwieriges Spiel.“ Trotz seines Respekts bleibt Popova realistisch: „Das sind jetzt aber auch nicht die Spiele, wo wir punkten müssen. Wenn wir da ein Unentschieden schaffen, dann bin ich mehr als glücklich und zufrieden. Wir sind ein Aufsteiger – auch wenn wir aktuell Vierter sind, sehe ich uns eher im Mittelfeld. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, dafür müssen wir die Punkte in anderen Spielen holen. Gegen Hilfarth wäre ein Unentschieden schon ein Erfolg.“ Hilfarths Trainer Nils Brandt spricht von einem „engen Topspiel“: „Dritter gegen Vierter – ich glaub, 14 Punkte gegen 13, das steckt ja schon ein enges Spiel hinter. Wir bereiten uns auf einen sehr harten Gegner vor, der viel Qualität hat, sehr motiviert ist und einen sehr erfahrenen Trainer. Wir freuen uns auf das nächste Topspiel.“ Ein Duell, das den Charakter der Liga widerspiegelt: ehrgeizige Aufsteiger gegen abgeklärte Spitzenteams – und keiner will nachgeben.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Germania Hilfarth Hilfarth Falke Bergrath Bergrath 15:00 PUSH

Haaren kämpft gegen den Trend – Mariadorf will Abstand zu den Abstiegsplätzen Der Tabellenvorletzte DJK Haaren (3 Punkte) trifft auf Mariadorf (8 Punkte), das zuletzt beim 4:4 gegen Kuckum erneut seine Offensivstärke bewies. Für Haaren geht es darum, nach schwierigen Wochen Stabilität zu finden und endlich Konstanz zu zeigen. Haarens Trainer Frank Küntzeler zeigt sich realistisch: „Zum Spiel gegen Mariadorf sind wir natürlich Außenseiter. Alemannia kommt sicher mit viel Elan nach dem Comeback am Freitag. Nach vorne hat die Mannschaft sehr viel Qualität und ist taktisch flexibel. Wir möchten mehr Intensität ins Spiel bekommen, wie wir es in Oidtweiler erlebt haben. Uns stehen schwere Wochen bevor.“ Mariadorfs Coach Mirko Braun beschreibt seine Situation eindringlich – mit Einblick in die mentale Lage seines Teams: „Manchmal komme ich mir vor wie bei der versteckten Kamera. Letzte Woche musste ich beim Spiel gegen Kuckum nach 14 Minuten Nico Dautzenberg aus persönlichen Gründen auswechseln – und das Kopfkino war deutlich bei meiner Mannschaft und mir zu spüren. Mit einem 1:3-Pausenrückstand ging es in die Kabine, letztendlich haben wir noch ein verdientes Unentschieden aus dieser Partie ziehen können.“ Zur Ausgangslage in Haaren sagt Braun weiter: „Mit Haaren erwartet uns eines von vier Endspielen, um nicht ganz nach unten in der Tabelle zu rutschen. Die Tabelle lügt nicht – bei einem Sieg würde der Abstand auf Haaren acht Punkte betragen, bei einer Niederlage nur zwei Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Ich denke, dass jeder meiner Spieler die richtige Mentalität haben muss, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen.“ Für beide Teams ist klar: Dieses Spiel entscheidet, ob der Herbst im Tabellenkeller düster oder hoffnungsvoll wird.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren SV Alemannia Mariadorf Mariadorf 15:00 live PUSH

Letzter gegen Fünfter: Roetgen kämpft um den Anschluss Der FC Roetgen (15., 1 Punkt) wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Gegen die SG Stolberg (5., 10 Punkte) soll endlich der Befreiungsschlag gelingen. Trainer Jerome Janßen nimmt seine Mannschaft in die Pflicht – und spricht Klartext: „Wir müssen langsam anfangen zu punkten, egal wie und egal gegen wen. Wir stehen zurecht auf dem letzten Platz, weil wir vorne unsere Chancen nicht nutzen und hinten viel zu viele Gegentore sehr einfach kassieren. Solange wir das nicht abgestellt bekommen, wird sich an unserer Situation nichts ändern.“ Trotz der ernüchternden Lage gibt Janßen die Hoffnung nicht auf: „Dennoch arbeiten wir natürlich daran und versuchen irgendwie, den Anschluss nicht komplett zu verlieren.“ Für Roetgen ist dieses Heimspiel mehr als ein weiterer Spieltag – es ist eine Chance, den Abwärtstrend endlich zu stoppen.