– Foto: Siegfried Strzys

Kohlscheid bleibt makellos – Eicherscheid siegt im Flutlicht Verfolger Hilfarth und Yildizspor lassen Punkte – Kuckum erstmals erfolgreich. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 zeigten die Favoriten ihre Stärke, doch auch die Kellerkinder meldeten sich an.

Eicherscheid triumphiert deutlich in Mariadorf Germania Eicherscheid (4./9 Punkte) bleibt ungeschlagen und gewann beim Tabellen-6. Mariadorf (4 Punkte) klar mit 6:1. Die Gäste stellten die Partie mit drei Treffern vor der Pause früh auf Sieg, ehe sie nach dem Anschluss nochmals zulegten. Tim Wilden vergab zudem einen Strafstoß. Trainer Sandro Bergs lobte: „Komplizierte Aufgabe sehr souverän und leidenschaftlich bestanden. Super Leistung – hier in Mariadorf kriegen noch einige Mannschaften Probleme.“

SV Alemannia Mariadorf – Germania Eicherscheid 1:6

SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Maximilian Herbst, Elvis Gojak, André Pang (68. Selvin Feriz), Maurice Dautzenberg (76. Ardit Hiseni), Rico Kessel (58. Ivan Beker), Alexander Bayer, Johan Matti van Helden, Lucas Heitzer (32. Sebastian Schmidt), Nico Dautzenberg, Fabian Nießen

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel, Nils Henn (46. Lars Schumacher), Yassin Krings (69. Lennart Breuer), Pascal Strauch (69. Andreas Nießen), Patrick Wirtz (75. Stephan Kaulartz), Louis Voßen, Tim Wilden, Maik Stollenwerk (69. Nico Wilden)

Tore: 0:1 Maik Stollenwerk (22.), 0:2 Louis Voßen (40.), 0:3 Tim Wilden (43.), 1:3 Fabian Nießen (45.+2), 1:4 Patrick Wirtz (56.), 1:5 Yassin Krings (59.), 1:6 Nico Wilden (74.)

Besondere Vorkommnisse: Tim Wilden (Germania Eicherscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (72.).

Haaren überrascht Absteiger Erkelenz Der Tabellen-12. Haaren (3 Punkte) feierte gegen den Absteiger aus Erkelenz (8./3 Punkte) den ersten Saisonsieg. Nach zerfahrenem Beginn sorgte Pablo Cesar Perez Schwartz nach einer Stunde für das Tor des Tages. Erkelenz verpasste es trotz Überlegenheit, Zählbares mitzunehmen. Für Haaren war es ein wichtiger Befreiungsschlag nach drei Niederlagen.

DJK FV Haaren – SC Erkelenz 1:0

DJK FV Haaren: Timo Schmitz, David Lohmüller, Alexander Foerster, Pablo Cesar Perez Schwartz (93. Mohamed Benyamani), Maik Haass (77. Youssef Assla), Dominik Rüth, Mohamed Gouider, Tim Schmitz, Peter Szczyrba (84. Cliff Sasu), Osman Hamid (90. Joel Specht)

SC Erkelenz: Jacomo Patza, Julius-Jonathan Kretschmer (89. Pascal Thora), Lukas Klee, Marcel Bürgener, Timon Miklas Grondowski, Mats Kleinen, Robin Louis, Leon Klerx (83. Metehan-Baris Bay), Enrico Kos (78. Cemil Sensoy), Marcel Nickels, Nico Kos (76. Jonas Keuter)

Tore: 1:0 Pablo Cesar Perez Schwartz (61.) Kuckum holt ersten Punkt gegen Richterich Der Aufsteiger Kuckum (15./1 Punkt) punktete erstmals, auch wenn gegen Richterich (10./3 Punkte) mehr möglich war. Nach einem 0:1-Rückstand glich Simon Schopen direkt nach der Pause aus. Beide Teams trafen danach vom Punkt, ehe Kuckum die bessere Schlussphase nicht veredeln konnte. Bitter für die Gastgeber: Rico Bischof scheiterte zuvor mit einem Elfmeter an Richterichs Keeper Norman Flecken.