Kohlheck gewinnt den AH-Kreispokal

Der 1. SC Kohlheck gewinnt den Alte-Herren Kreispokal und verteidigt somit den Titel – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Am vergangenen Samstag begann das vierte alljährliche AH-Kreispokalturnier. Ausrichter in diesem Jahr war der Türkische SV Wiesbaden. Insgesamt durften sich zehn Mannschaften in einem Turniersystem messen. Dem 1. SC Kohlheck gelang dabei die Titelverteidigung. In einem spannenden Finale traf der SC auf den vorherigen Gruppengegner 1. FSV Schierstein 08. Mit einem 4:2 n. E. setzte sich der Titelverteidiger gegen den FSV durch und kürte sich zum Pokalsieger.

Mit zwei Gruppen und jeweils fünf Teams fanden zwei Spiele gleichzeitig auf der Sportanlage statt. Gespielt wurde jeweils 15 Minuten.

Der 1. SC Kohlheck konnte sich mit vier Siegen aus vier Spielen den Gruppensieg in Gruppe A sichern. Wichtig zu erwähnen ist der 1. FSV Schierstein 08, der sich mit drei Siegen und einer Niederlage auf Platz zwei spielte und somit, wie der SC, im Halbfinale stand.

In Gruppe B konnte der 1. SC Klarenthal die Tabellenspitze für sich beanspruchen. Mit drei Siegen und einem Unentschieden trennten den SC zwei Punkte von der SpVgg. Sonnenberg, die mit jeweils zwei Siegen und zwei Unentschieden den zweiten Platz belegte.

Das Turnierformat sah vor, dass jeweils der Gruppenerste gegen den Gruppenzweiten der anderen Gruppe antritt. Somit entstanden die Halbfinalduelle Kohlheck gegen Sonnenberg und Klarenthal gegen Schierstein.

Um 15 Uhr standen die Halbfinalduelle auf dem Programm. Der 1. SC Kohlheck behielt in einer engen Partie gegen die SpVgg. Sonnenberg die Oberhand und zog durch einen 1:0-Erfolg ins Finale ein. Auch das zweite Halbfinale bot Spannung: Schierstein setzte sich nach Elfmeterschießen mit 6:4 gegen Klarenthal durch und machte damit den Finaleinzug perfekt.