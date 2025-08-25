Kohlgruber Mentalitätsmonster erkämpfen 5:5 ‒ Habach II gewinnt gegen GAP II

Purer Wahnsinn, anders lässt sich dieses Derby nicht umschreiben. 5:1 führten die Oberammergauer gegen Ammertal-Rivale Bad Kohlgrub, am Ende hieß es 5:5 – und das war auch noch gerechtfertigt. „Die bittere Pille musst du erstmal schlucken“, sagt TSV-Trainer Hüseyin Pekhamarat. Dank einer ersten Halbzeit, die er als „grandios“ beschreibt, führten seine Mannen 4:1 zur Pause. „Hervorragendes Kombinationsspiel, keine Zufallslösungen“, schwärmt der Coach. Kollege Markus Burkart lobte vor allem die Kaltschnäuzigkeit der Oberammergauer: „Total zielstrebig und effizient.“ Anders die Gäste, die zwar gefällig mitspielten, aber das Tor nicht trafen und auf einmal 1:5 hinten lagen.

Mit dem Anschlusstreffer vom Coach selbst (2:5) „ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen“, sagt Burkart. „Zusammen haben wir einen Neustart erwirkt.“ Noch ein Tor später von Miklas Meixner „haben sie zum Zittern angefangen“, sagt Hüssi Pekhamarat über seine Oberammergauer. Mittels langen Bällen setzte der FC sie massiv unter Druck, holte weiter auf und hatte in der 94. Minute noch einen finalen Freistoß. Routinier Josef Niklas schoss den Ball in den Winkel – sein zweiter Treffer. „Wir hatten keine Mittel, das zu stoppen“, sagt Pekhamarat, der dem Gegner ein Riesen-Kompliment für seine Mentalität machte.

Der SV Krün hat sein neues Standardergebnis gefunden: drei Partien, dreimal 2:0-Sieg. Trotzdem lieferte der SVK auch gegen Eschenlohe keinen restlos überzeugenden Auftritt ab. Im Gegenteil, Eschenlohe hatte die Platzherren schon so weit, dass sie sich auf dem Spielfeld gegenseitig angifteten und mit Schuldzuweisungen bedachten. „Das war schlimm“, gab Krüns Spielertrainer Matthias Schmidt zu. „In der Halbzeitpause haben wir ganz klar angesprochen, dass wir uns so nicht präsentieren dürfen.“

Diese Phase in Abschnitt eins war die Chance für die Gäste, doch sie nutzen sie nicht. Stattdessen jubelte plötzlich Krüns Argentinier Walter Wasinger, der aktuell in der Wallgauer Gastronomie tätig ist. Mit seinem überraschenden Abschluss überrumpelte er die SVE-Defensive inklusive Torhüter Maximilian Schneider. „Da haben wir es zuvor leider versäumt, die Situation zu klären“, haderte Eschenlohes Coach Florian Mayr. Tor Nummer zwei war dann schön herausgespielt. Ballgewinn Hubert Sander, Wasinger wurde auf links steil geschickt, Torwart ausgespielt – 2:0. Der SVK hätte gar höher gewinnen können. In Minute 60 trat Krüns Andreas Schmidt zum Strafstoß an, zielte in die Mitte, Schneider parierte. Nach Ansicht des Schiedsrichters Sven-Patrick Schilz verließ der Keeper aber zu früh die Linie – Wiederholung, im wahrsten Sinne. Denn Schmidt probierte es erneut zentral und scheiterte ein zweites Mal. Auf der anderen Seite rettete die Querlatte den SVK, als Philipp Mann abgezogen hatte. „Irgendwie ein bitteres Spiel für uns“, urteilte Mayr. Zumal sich mit Anselm Barth und Marios Kanakidis zwei weitere Spieler zum Lazarett hinzugesellten.

ASV Habach II – 1. FC Garmisch-P. II⇥–3:2 (1:0)

Überraschende Niederlage für die Reserve des 1. FC – aber nicht für den Coach. Evangelos Chatzis hatte nach den souveränen Siegen zum Start mit vielen Toren die ersten leichten Tendenzen eines Höhenflugs ausgemacht. „Die Niederlage kommt zum richtigen Zeitpunkt“, sagt er. 2:3 verloren seine Mannen bei der Zweiten des ASV Habach. Nicht, weil sie spielerisch enttäuschten. Ganz im Gegenteil, „spielerisch waren wir überlegen“, befand Chatzis. Aber an den Grundtugenden mangelte es den Garmisch-Partenkirchnern stark. „Keine Zweikämpfe, keine klaren Aktionen“, prangert der Coach an. Beim Gegner, in gewohnter Habach-Manier, sah er die Spieler „mit dem Messer zwischen den Zähnen“ aufs Feld laufen. „Wenn das kämpferische Element fehlt, geht es nach hinten los.“ Hinzu kamen Geschenke seiner Abwehr beim 0:1 (schlecht getimter Rückpass zum Torwart) und 1:3 (Keeper zu weit vor seinem Kasten) sowie einige ausgelassene Chancen beim Stand von 1:1 und 1:2. „Das rächt sich im Fußball.“

ESV Penzberg II – SC Eibsee Grainau⇥1:0 (0:0)

Kaum ist Coach Christoph Saller im Urlaub, kassiert der SC Eibsee Grainau die erste Saisonniederlage. Für die Penzberger Reserve war es derweil der erste Sieg dieser Spielzeit. Gelang in einer überaus hitzigen Partie, die in einem Kartenfestival resultierte. Schiedsrichter Petrit Kamaj zückte ganze zehnmal den Gelben Karton. Mit Toren geizten beide Team hingegen, sodass der Treffer von Marlon Markart nach knapp einer Stunde der einzige erfolgreiche Abschluss bleiben sollte. Ein Sonntagsschuss am Samstagabend. „Schlägt aus 20 Metern in den Winkel ein“, schilderte Tim Schiebilski, Kapitän und Torwart der Eibsee-Kicker. „Eigentlich ein klares 0:0-Spiel.“

In Hälfte eins hatte Grainau die Gäste noch gut im Griff und durch Leon Innerkofler die beste Chance. Doch der Ball wurde gerade noch von der Linie gekratzt. Im zweiten Abschnitt aber waren die Grainauer stets einen Schritt zu spät. „Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen“, berichtet Schiebilski. Eine Gelegenheit gab es aber noch: Tassilo Süßl zog aus kurzer Distanz direkt ab. Doch der Ball flog über das Tor, fertig war Pleite Nummer eins.

FC Kochelsee Schlehdorf – 1. FC Penzberg II⇥3:1 (1:1)

Notarzt, Krankenwagen, Bergwacht-Bereitschaft: Sie alle kamen am Schlehdorfer Sportplatz vorbei und sahen die Gastgeber jubeln. 3:1 gewannen sie gegen die Reserve des 1. FC Penzberg. Und doch sprach man hinterher zum gleichen Teil auch über die Verletzten. Florian Kammerlochner erwischte es gleich in der ersten Minute, er ging mit Verdacht auf eine Kreuzband-Verletzung vom Feld. Der angeschlagene Julius Probst folgte ein paar Minuten später. In Hälfte zwei blieb dann Max Ryzinski nach einem Zweikampf liegen, verlor für eine halbe Minute das Bewusstsein, ließ sich hinterher sicherheitshalber medizinisch durchchecken. „Ich dachte, die Personaldecke entspannt sich, aber jetzt ist es schlimmer geworden“, bedauert Trainer Andreas Mathäus.

Losgelöst aller Verletzungssorgen holte der FCKS den ersten Sieg der Saison. Auch wenn es dann doch länger dauerte als erhofft. Schon in Hälfte eins ließ Schlehdorf – vor allem der höchst fleißige aber glücklose Radoslaw Stempel - einige Chancen aus. Die einzigen beiden gefährlichen Szenen der Penzberger, auch das Führungstor, entsprangen Fehlern der Platzherren. Entsprechend fiel das Fazit des Trainers aus: „Phasenweise gut, phasenweise wild.“ Irgendwann löste sich die Torschussblockade. Vitus Huber glich aus, Verteidiger Vladimir Nedeljkovic („Der Älteste und Beste mit Abstand“) köpfte nach Ecke die Führung und Michael Schratt machte im Konter alles klar.

SV Bad Heilbrunn II – FC Mittenwald⇥0:4 (0:1)

Einen souveränen Auswärtssieg hat der FC Mittenwald am Sonntagabend eingefahren. Mit 4:0 besiegten die Isartaler die Zweitvertretung des SV Bad Heilbrunn. „Geht in der Höhe in Ordnung“, sagt Trainer Maximilian Tauwald nach Abpfiff. Chris Faust brachte seine Mannschaft in Hälfte eins in Führung, verwertete eine Flanke von der linken Seite. Obwohl sich die Mittenwalder noch Chancen erspielten, gingen sie mit der knappen Führung in die Pause. Nach der belohnten sie sich für ihre Überlegenheit. Nach einem Steckpass stand Jan Kunze allein vor dem Heilbrunner Keeper, umspielte ihn und erhöhte auf 2:0. Mit einer direkt verwandelten Ecke baute Emir Mousa Oglou die Führung aus. Für den Entstand sorgte Felix Maurus, der einen Fehlpass der Heilbrunner bestrafte. „Wir hätten noch zwei, drei Tore mehr schießen können, der Gegner aber auch“, sagt Tauwald. Letzteres verhinderte der Mittenwalder Keeper Tobias Nowak, der erneut ohne Gegentreffer blieb.