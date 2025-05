Kohlgrub spielt um den Aufstieg – Grainau wird abermals Dritter – VTA hofft weiter

Vor dem Anpfiff der Partie sind beide Teams noch fast komplett auf Augenhöhe gewesen. Sowohl Habach als auch Eschenlohe hatten 34 Punkte, der ASV war nur um zwei Tore in der Differenz besser. 90 Minuten später aber hatte das Team von SVE-Trainer Florian Mayr die Nase vorne. „Ein Sieg, der insgesamt gesehen in Ordnung geht“, urteilt Mayr, dessen Mannschaft in Halbzeit eins deutlich überlegen war. Das spielerische Plus konnten die Gäste auch in Tore ummünzen: Jonas Kaiser schloss einen schön vorgetragenen Angriff mit einem sehenswerten Flugkopfball erfolgreich ab (16.). Zwölf Minuten später wusste Philipp Mann ein Missverständnis zwischen Habachs Keeper Kilian Schlaug und einem seiner Vordermänner zu nutzen. Genau darauf hatte der SVE-Stürmer spekuliert. „In dieser Phase hatten wir viele Spielanteile und eine gute Struktur“, berichtete Mayr. Doch in Hälfte zwei änderte sich das Bild, der ASV gestaltete die Partie ausgeglichener. „Gut, dass unser Torhüter Christian Gallist zweimal super regiert hat.“ Zugleich haderte Mayr mit einigen Gelegenheiten, die nicht ordentlich zu Ende gespielt wurden.

Zwar hat der SC Eibsee Grainau mit dem Kantersieg beim VTA in die Erfolgsspur zurückgefunden, doch der Sieg genügte nicht. Nur wenige Stunden später zog der FC Bad Kohlgrub wieder gleich und darf dank des besseren direkten Vergleichs in der Aufstiegsrelegation teilnehmen. „Wir haben diesmal unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Grainaus Coach Christoph Saller, „der Rest lag nicht mehr in unseren Händen“. Letztendlich endet die Saison für die Eibsee-Kicker zum dritten Mal in Folge auf Platz drei. Spricht einerseits für Konstanz, andererseits aber bleib der erhoffte Sprung nach oben erneut aus.

Am anderen Ende der Tabelle darf der VTA Garmisch-Partenkirchen weiter hoffen, das rettende Ufer doch noch zu erreichen. In Grainau hingen die Trauben aber zu hoch. „Wir haben gewusst was hier auf uns zukommt“, sagte VTA-Coach Utku Soysal. „Der SC wird viel über seine rechte Seite und den schnellen Stürmer kommen.“ Damit meinte er Tobias Wagner, der dann auch mit einem Doppelschlag die Niederlage einläutete. Dabei hatte der VTA durch Saleem Bals und Engin Kournaz die ersten Chancen. In Halbzeit zwei leistete sich Mert Yozgat eine verbale Entgleisung und wurde mit der Roten Karte zum Duschen geschickt. Eine erfolgreiche Aufholjagd rückte somit in weite Ferne. Erst recht als die Gastgeber durch Kilian Kral und Tim Schiebilski das Resultat in die Höhe schraubten. Und dann traf auch noch Maximilian Hauck, der bei seinem finalen Spiel seiner Laufbahn als Kapitän auflaufen durfte.

TSV Oberammergau – 1. FC Garmisch-P. II 3:0 (1:0)

Die Enttäuschung war Evangelios Chatzis anzumerken. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, gesteht Coach der Reserve. Nach 15 Minuten habe er schon gemerkt, dass „nichts zu holen“ sei. Chatzis spricht von einer „Kopfgeschichte“ und meint damit, dass seine Elf am Saisonende nicht mehr hochfahren konnte oder wollte, weil es nur um „die goldene Ananas“ ging. Allerdings hatte Selvedin Mesanovic vor dem 1:0 zwei gute Chancen. „Dann wäre es vielleicht anders gelaufen.“ Nach dem Rückstand aber habe der 1. FC den Kopf in den Sand gesteckt und sich ergeben. Ganz anders die Stimmung bei den Platzherren. „Ein Sieg im letzten Heimspiel war schön“, befindet Stefan Drewing. Man habe den Gästen, die „einige gute Kicker“ in ihren Reihen hätten, schlicht die Lust auf Fußball genommen. Marvin Otto markierte nach Vorarbeit von Manuel Loch das 1:0, Timo Rolles erhöhte nach starkem Solo über die linke Seite, den Schlusspunkt setzte Nanno Hensold mit einem Heber über Jalal Khalil. Der FC-Keeper bekam als einziger von Chatzis eine gute Note für seine Leistung. Khalis habe mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen eine höhere Niederlage verhindert.