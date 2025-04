Kohlberg und Köfering "Gewinner des Tages" im Tabellenkeller

Vom oberen Rand des Klassements gibt es nichts Neues zu berichten. Sowohl Spitzenreiter SF Ursulapoppenricht (1./53 - 3:1 in Königstein), als auch sein "Vize" 1. FC Rieden (2./52 - 2:0 gegen Hahnbach II) gaben sich keine Blöße und führen die Tabelle weiterhin mit dem Abstand von einem "Pünktchen" zueinander an.

"Eine klasse erste Halbzeit bescherte uns eine komfortable 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer brachte uns ein wenig aus der Ordnung, wodurch das Spiel hektischer wurde. In dieser Phase gelang es uns dann, den Abstand wieder herzustellen. Dieses Szenario wiederholte sich 10 Minuten später erneut. Nachdem verdienten 4:2 flachte das Spiel dann ab. Insgesamt ein verdienter Sieg, vorallem aufgrund der gezeigten Leistung in der ersten Hälfte", so das Resümee von TuS-Spielercoach Christoph Bäumler.

Auch der TSV Königstein konnte den Tabellenführer nicht stoppen. Dabei kann man den Platzherren von der kämpferischen Einstellung her keinen Vorwurf machen. Nach einem Unentschieden zum Pausentee - kurz davor wurde ein Königsteiner des Feldes verwiesen - war klar, dass der Winkler-Elf mit einem Mann weniger eine harte zweite Hälfte bevorsteht. Per Doppelschlag innerhalb von drei Minuten stellten die Sportfreunde gegen tapfer verteidigende Hausherren schließlich die Zeichen auf Sieg.

"Am Ende verloren wir verdient gegen einen spielerisch guten Gegner. In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Unsere Gäste hatten drei Möglichkeiten und machten daraus ein Tor. Wir hatten zwei und machten den bis dahin verdienten Ausgleich. Knackpunkt war sicherlich die sehr harte Rote Karte kurz vor dem Seitenwechsel gegen uns. In der zweiten Halbzeit war es mit einem Mann weniger eine Abwehrschlacht, in der wir tapfer gekämpft haben. Nach den beiden Gegentoren war das Spiel gelaufen. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, um das Resultat zu verbessern. Trotzdem ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die bis zuletzt gekämpft hat und nichts hergeschenkt hat", so TSV-Chefanweiser Roland Winkler.

Gästespielertrainer Sven Seitz war natürlich sehr zufrieden: "Ein konzentrierter und absolut seriöser Auftritt von uns. Der Gegner wollte sich aufgrund der verdienten Hinspiel-Niederlage revanchieren und war hochmotiviert. Über 90 Minuten haben wir nur einen einzigen Torschuss zugelassen, der glücklicherweise aus Sicht des Gegners zum Gegentor geführt hat. Wenn man einen Kritikpunkt sucht, wären es die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit - unter anderem ein Lattenschuss und eine Klärungsaktion auf der Linie - die wir liegen gelassen haben. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte man schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen können. In Überzahl haben wir in den zweiten 45 Minuten den Ball gut laufen lassen und uns für einen couragierten Auftritt belohnt. Ein hochverdienter Sieg, Kompliment an meine Mannschaft."

Tore: 0:1 Michael Rumpler (39.), 1:1 Florian Schuh (40.), 1:2 Michael Rumpler (68.), 1:3 Dominik Siebert (71.) - Schiedsrichter: Maximilian Otto - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Rot für Stefan Pirner (43./Königstein).