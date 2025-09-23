Kohlberg: Lukas Emmerich zieht selbst die Reißleine

Lukas Emmerich ist nicht mehr Trainer des Nord-Kreisligisten SV Kohlberg. Nachdem am vergangenen Sonntag im Sechs-Punkte-Abstiegsduell gegen den Vorletzten SC Eschenbach nicht wie erhofft der erste Saisonsieg und damit ein Befreiungsschlag gelungen war, hatte man beim 39jährigen den Eindruck, dass er angefressen war. Er überlegte sich wohl, was in dieser doch prekären Situation helfen könne und hatte bei seiner Aussage "so kann es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern" einen möglichen Rücktritt wohl bereits im Hinterkopf. Am Montagabend nun informierte er die Verantwortlichen darüber, dass er den Platz frei machen würde für jemanden, der neue Impulse setzen kann. "In einem offenen und intensiven Gespräch zur aktuellen sportlichen Lage hat mich Lukas darüber informiert, dass er sein Amt als Trainer niederlegen möchte. Das ist bedauerlich – Lukas hat als Trainer hervorragende Arbeit geleistet und sich im Verein sehr gut integriert", so Spartenleiter Martin Lehner ein einer Pressemitteilung an FuPa.

Die Entscheidung Emmerichs, die natürlich in der sportlichen Misere mit bislang nur drei ergatterten Punkten begründet liegt, sei nachzuvollziehen, so Lehner weiter, "auch wenn wir uns gewünscht hätten, gemeinsam mit ihm die Trendwende zu schaffen". Die Verantwortlichen des SV Kohlberg sind nun gefordert: "Wir werden versuchen, schnellstmöglich eine kurzfristige Lösung für die vakante Trainerposition zu finden. Parallel dazu werden wir zeitnah die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge starten", erklärt der Kohlberger Fußballchef abschliessend.

Der scheidende Trainer begründet seine Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden: "Mein Ziel war es, aus den letzten drei Spielen wenigstens einen Sieg zu holen. Dieses Ziel haben wir mit der abgelieferten Leistung am Sonntag leider klar verfehlt", so der Parksteiner in der Mitteilung an die Presse am Dienstagnachmittag. "Das ist natürlich enttäuschend. Wir haben viel versucht, aber leider waren der aktuelle Umbruch in der Mannschaft und das andauernde Verletzungspech sehr schwierig zu händeln, und so blieb der erhoffte Durchbruch aus." Deshalb ziehe er nun selbst die Reißleine, "in der Hoffnung, dass ein neuer Blickwinkel und frischer Ansatz dem Team helfen, wieder in die Spur zu finden". Für den C-Lizenzinhaber geht damit die Zeit bei seiner ersten Station als Chefcoach schon nach neun Spieltagen zu Ende.