Kohlberg: Ligaerhalt & als Underdog den Großen ein Bein stellen

Nach diesem schwierigen Jahr folgte ein kleiner Umbruch im Kader. Gleich mehrere verdiente Stammkräfte stehen zukünftig nicht mehr zur Verfügung: Die Routiniers Michael Baumann (35), Sebastian Bergmann (34) und Fabian Wudy (34) beenden ihre Karriere, Chris Jatzwauk (24) tritt aus beruflichen Gründen kürzer, zudem hat Fabian Hofmann (22) den Verein in Richtung SC Luhe-Wildenau verlassen, wo er bei der in die Kreisliga aufgestiegenen Landesligareserve eine neue Herausforderung sucht.



Und auch auf der Kommandobrücke gab es einen Wechsel: Philipp Siegert (43) verließ den Verein in Richtung FC Weiden-Ost, beim Nordbezirksligisten gehört er zu einem neu installierten Trainertrio. Der neue Hoffnungsträger an der Seitenlinie heißt Lukas Emmerich (38) und kommt aus Parkstein. Zuvor als Co-Trainer beim FC Dießfurt, hospitierte er anschließend beim SC Luhe-Wildenau in der Landesliga. In Kohlberg tritt er nun seine erste Cheftrainerstelle an. „Für mich war wichtig, beim SC viel zu sehen, zu lernen und mitzunehmen. Das hilft mir jetzt in Kohlberg enorm“, so Emmerich, der sich nach den ersten Trainingseinheiten optimistisch zeigte: „Bisher bereue ich meinen Wechsel zum SVK keine Sekunde. Trotz einiger verletzter Spieler konnten wir in den ersten zwei Wochen bereits sehr gut arbeiten.“



Auch das erste Testspiel gegen den Kreisklassen-Aufsteiger SG Püchersreuth/Floss verlief erfolgreich. Beim 3:1-Sieg erzielte Kapitän Dominik Bredow (34) alle drei Treffer. Emmerich setzt großes Vertrauen in Bredow, der schon viele Jahre das grün-weiße Trikot trägt: „Er wird eine der wichtigen Stützen im Team sein. Natürlich sind die erfahrenen Spieler schwer zu ersetzen, aber nun haben unsere jungen Spieler die Chance, sich zu beweisen.“ Gefragt nach den Saisonzielen, legt sich der neue Trainer klar und deutlich fest: „Wir wollen nicht absteigen – das ist das primäre Ziel. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre super, alles darüber hinaus wäre Zugabe. Mit unseren begrenzten Mitteln können wir gut leben. Unser Vorteil ist die Underdog-Rolle. Wir werden versuchen, den großen Teams der Liga ein Bein zu stellen und unseren Fußball zu spielen“, sagt der 38-jährige.



Zum Favoritenkreis in der Kreisliga Nord zählt Emmerich neben den „üblichen Verdächtigen“ FC Tremmersdorf und TSV Erbendorf auch Bezirksligaabsteiger Grafenwöhr und den ambitionierten Neuling SpVgg Trabitz. Besonders freut er sich, dass ihm mit seiner Truppe scheinbar schon Seltenes gelungen ist: „So weit mir berichtet wurde, werden Vorbereitungsspiele beim SV Kohlberg-Röthenbach traditionell verloren. Umso schöner, dass wir unser erstes gleich gewonnen haben!“



Der Startschuss in die neue Saison fällt für den SV Kohlberg am Freitag, 27. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Vorbach. Am 2. Spieltag gastiert die Emmerich-Elf zum kleinen Derby beim VfB Rothenstadt an, ehe man mit dem SV Grafenwöhr einen der Aufstiegsaspiranten auf eigenem Geläuf. Lukas Emmerich hofft auf einen gelungenen Saisonauftakt: „Mein erstes Ziel ist klar: Wir wollen die ersten drei Spiele nicht verlieren!“ Mit neuem Elan, einem frischen Trainerteam und einer guten Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern will der SV Kohlberg-Röthenbach im Norden wieder angreifen.