Kohlberg befleckt überraschend Trabitzer weiße Weste

Am unteren Rand des Klassements bleiben die Kohlberger trotz des Achtungserfolgs in Besitz der "Roten Laterne", nur einen Punkt mehr haben der SC Kirchenthumbach (13./3 - 2:3 in Erbendorf) und überraschenderweise auch der FC Tremmersdorf (12./3 - 0:2 gegen Eslarn) auf dem Konto. Die Engelmann-Truppe - eigentlich zum Favoritenkreis gerechnet und in den letzten Jahren immer in den Höhen der Tabelle zu finden - steckt also ungewohnt im Daseinskampf.

"Eschenbach hat gut begonnen und viel Druck gemacht Wir haben dann umgestellt und das 1:0 spielte uns dabei in die Karten Diesmal ist es gelungen, die ersten Chancen auch direkt zu Toren zu machen, nur hinten raus haben wir bei den Kontern brutal viel liegen lassen. Da waren noch Pfosten und drei andere große Dinger, da sind wir teilweise einfach zu hektisch in diesen Momenten. Der Gegner war vor allem mit langen Diagonalbällen gefährlich, die unter anderem der Quast beispielweies einfach sehr gut schlägt. Daher alles in allem würde ich sagen, ein verdienter Sieg, der aber für mich bisschen deutlicher klingt, als er tatsächlich war. Die Gäste haben nie aufgesteckt, aber wir haben immer die passende Antwort gehabt diesmal. Leider mussten wir drei Mal wegen angeschlagener Spieler wechseln, das trübt die Geschichte ein wenig. Mo und seiner Truppe wünsche ich noch eine gute Hinrunde, wir richten den Blick schon auf Grafenwöhr", so ein zufriedener ASV-Übungsleiter Michael Kaufmann.

Vierte Niederlage in Folge, der FC schaffte es erneut nicht, den Knoten zum Platzen zu bringen, während die Gäste von der Landesgrenze bei nun zehn Zählern auf der Habenseite von einem gelungenen Saisonauftakt sprechen können. Beide Trainer analysieren den Spielverlauf aus ihrer Sicht für FuPa:

"Natürlich nicht der erhoffte Befreiungsschlag, im Prinzip müssen wir aber die drei Punkte holen. Wir sind recht gut reingekommen, ähnlich druckvoll wie gegen Trabitz. Dann - das habe ich bislang wahrscheinlich als Trainer noch nicht erlebt - binnen 25 Minuten vier verletzte Spieler, die raus müssen oder angeschlagen weiter spielen. Bei drei von ihnen ist die Ausfalldauer ungewiß. Bei den Gegentoren machen wir alte Fehler, verteidigen nicht konsequent genug, haben dann aber auch noch selbst Torchancen, die wir aber nicht nutzen. So geht´s dann mit 0:2 in die Kabine. Nach Wiederbeginn hatten wir uns viel vorgenommen, allerdings hatte man das Gefühl, dass es schwer wird, ein Tor zu erzielen. Eslarn hat das Ergebnis mit seiner ganzen Erfahrung gut verteidigt, hatte Konterchancen. Wir kamen zur ein der anderen Großchance, machen da aber kein Tor. Dazu kam, dasss es für die Ergänzungsspieler, die nach dem Ausfall der etablierten Kräfte ins Spiel kamen, extrem undankbar war, bei 0:2 reinzukommen. Dementsprechend konnten wir dann auch nicht mehr die entsprechende Antwort auf den Rückstand geben. Für mich ein Stück weit dramatisch, weil wir wieder ein Heimspiel verloren haben und damit - auch wenn es sich irgendwie nicht glaubwürdig anhört - der Abstiegskampf begonnen hat. Ich mache meinen Spielern aber keinen großtartigen Vorwurf, es ist aktuell eine schwierige Situation, in der wir sauber und konzentriert weiterarbeiten müssen. Nun liegt der Fokus auf Reuth, auf die wir uns bestmöglich vorbereiten werden und wo wir einen weiteren Versuch unternehmen, den Bock umzustossen. Eine sicher ungewohnte Situation für den FCT und sein Umfeld, doch wir werden den Kopf nicht in der Sand stecken, wollen uns gemeinsam da unten herausarbeiten und hoffen dabei, dass der ein oder andere Verletzte zurückkommt und uns dabei helfen kann", so das ausführliche Statement von FC-Coach Björn Engelmann.

"In den ersten Minuten hat uns Tremmersdorf überrumpelt. Da können wir uns nicht beschweren, wenn es 1:0 oder höher gegen uns steht. In der Folge war es dann ein offener Schlagabtausch mit Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Richtig gut hat uns dann das 0:1, welches gut herausgespielt war, getan. Eine optimale Ausgangslage haben wir uns dann noch kurz vor der Pause verschafft, als wir nicht unverdient auf 0:2 erhöhen konnten. Ein richtig dickes Lob an meine Mannschaft, die sich auch in der zweiten Halbzeit nicht aus dem Konzept bringen ließ - auch als ich 10 Minuten in die Kühlbox musste. Unterm Strich geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung, mit einer kämpferisch guten Mannschafstleistung und Teamgeist haben wir gesehen, dass wir auch gegen die Großen der Liga mithalten können", so Gästespielertrainer Peter Rackl.