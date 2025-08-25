Kohlberg befleckt überraschend Trabitzer weiße Weste

Erster Punktverlust des bisherigen Spitzenreiters SpVgg Trabitz (2./13): Am fünften Spieltag der Kreisliga Nord ließ die Crew des Trainerduos Baier/Käß durch ein torloses 0:0 ausgerechnet beim noch sieglosen Tabellenletzten SV Kohlberg (14./2) erstmals Federn und musste deshalb den "Platz an der Sonne" räumen. Den hat der SV 08 Auerbach (1./13) durch einen 3:1-Derbysieg beim FC Vorbach - aufgrund des besseren Torverhältnisses - nun eingenommen. Im Nacken sitzt dem Führungsduo die SV Grafenwöhr (3./12), die mit einem beeindruckenden Schlußspurt aus einem 2:2 ein 4:2 machte und damit die drei Punkte aus Rothenstadt (10./4) entführte.
Am unteren Rand des Klassements bleiben die Kohlberger trotz des Achtungserfolgs in Besitz der "Roten Laterne", nur einen Punkt mehr haben der SC Kirchenthumbach (13./3 - 2:3 in Erbendorf) und überraschenderweise auch der FC Tremmersdorf (12./3 - 0:2 gegen Eslarn) auf dem Konto. Die Engelmann-Truppe - eigentlich zum Favoritenkreis gerechnet und in den letzten Jahren immer in den Höhen der Tabelle zu finden - steckt also ungewohnt im Daseinskampf.
Im Überblick die Paarungen der Runde 5 mit Stimmen:
Dritter Sieg in Folge, der ASV bleibt in der Spur und hat sich nun im oberen Tabellendrittel positioniert. Eine effiziente Chancenverwertung war letztlich der Schlüssel zum Erfolg gegen einen Gegner, der nie aufgab, jedoch immer, wenn er den Anschluß markierte, fast postwendend einen Rückschlag erhielt.
"Eschenbach hat gut begonnen und viel Druck gemacht Wir haben dann umgestellt und das 1:0 spielte uns dabei in die Karten Diesmal ist es gelungen, die ersten Chancen auch direkt zu Toren zu machen, nur hinten raus haben wir bei den Kontern brutal viel liegen lassen. Da waren noch Pfosten und drei andere große Dinger, da sind wir teilweise einfach zu hektisch in diesen Momenten. Der Gegner war vor allem mit langen Diagonalbällen gefährlich, die unter anderem der Quast beispielweies einfach sehr gut schlägt. Daher alles in allem würde ich sagen, ein verdienter Sieg, der aber für mich bisschen deutlicher klingt, als er tatsächlich war. Die Gäste haben nie aufgesteckt, aber wir haben immer die passende Antwort gehabt diesmal. Leider mussten wir drei Mal wegen angeschlagener Spieler wechseln, das trübt die Geschichte ein wenig. Mo und seiner Truppe wünsche ich noch eine gute Hinrunde, wir richten den Blick schon auf Grafenwöhr", so ein zufriedener ASV-Übungsleiter Michael Kaufmann.
"Haidenaab hat jede Chance in der ersten Halbzeit genutzt und ist mit 4:1 in die Kabine. Wir konnten dann auf 4:2 verkürzen, bekamen jedoch postwendend den Gegentreffer zum 5:2 und damit war das Spiel entschieden. Aufgrund der konsequenten Chancenverwertung von Haidenaab, dann eine verdiente Niederlage für uns", so Gästetrainer Muhammet Dal im Statement.
Tore: 1:0 Patrick Winde (13.), 2:0 und 3:0 Christian Scherm (19./39.), 3:1 Valentin Schieder (40.), 4:1 Pascal Steeger (43.), 4:2 Manuel Bitterer (62.), 5:2 Christian Scherm (66.), 6:2 Tobias Eigler (76.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 135
Vierte Niederlage in Folge, der FC schaffte es erneut nicht, den Knoten zum Platzen zu bringen, während die Gäste von der Landesgrenze bei nun zehn Zählern auf der Habenseite von einem gelungenen Saisonauftakt sprechen können. Beide Trainer analysieren den Spielverlauf aus ihrer Sicht für FuPa:
"Natürlich nicht der erhoffte Befreiungsschlag, im Prinzip müssen wir aber die drei Punkte holen. Wir sind recht gut reingekommen, ähnlich druckvoll wie gegen Trabitz. Dann - das habe ich bislang wahrscheinlich als Trainer noch nicht erlebt - binnen 25 Minuten vier verletzte Spieler, die raus müssen oder angeschlagen weiter spielen. Bei drei von ihnen ist die Ausfalldauer ungewiß. Bei den Gegentoren machen wir alte Fehler, verteidigen nicht konsequent genug, haben dann aber auch noch selbst Torchancen, die wir aber nicht nutzen. So geht´s dann mit 0:2 in die Kabine. Nach Wiederbeginn hatten wir uns viel vorgenommen, allerdings hatte man das Gefühl, dass es schwer wird, ein Tor zu erzielen. Eslarn hat das Ergebnis mit seiner ganzen Erfahrung gut verteidigt, hatte Konterchancen. Wir kamen zur ein der anderen Großchance, machen da aber kein Tor. Dazu kam, dasss es für die Ergänzungsspieler, die nach dem Ausfall der etablierten Kräfte ins Spiel kamen, extrem undankbar war, bei 0:2 reinzukommen. Dementsprechend konnten wir dann auch nicht mehr die entsprechende Antwort auf den Rückstand geben. Für mich ein Stück weit dramatisch, weil wir wieder ein Heimspiel verloren haben und damit - auch wenn es sich irgendwie nicht glaubwürdig anhört - der Abstiegskampf begonnen hat. Ich mache meinen Spielern aber keinen großtartigen Vorwurf, es ist aktuell eine schwierige Situation, in der wir sauber und konzentriert weiterarbeiten müssen. Nun liegt der Fokus auf Reuth, auf die wir uns bestmöglich vorbereiten werden und wo wir einen weiteren Versuch unternehmen, den Bock umzustossen. Eine sicher ungewohnte Situation für den FCT und sein Umfeld, doch wir werden den Kopf nicht in der Sand stecken, wollen uns gemeinsam da unten herausarbeiten und hoffen dabei, dass der ein oder andere Verletzte zurückkommt und uns dabei helfen kann", so das ausführliche Statement von FC-Coach Björn Engelmann.
"In den ersten Minuten hat uns Tremmersdorf überrumpelt. Da können wir uns nicht beschweren, wenn es 1:0 oder höher gegen uns steht. In der Folge war es dann ein offener Schlagabtausch mit Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Richtig gut hat uns dann das 0:1, welches gut herausgespielt war, getan. Eine optimale Ausgangslage haben wir uns dann noch kurz vor der Pause verschafft, als wir nicht unverdient auf 0:2 erhöhen konnten. Ein richtig dickes Lob an meine Mannschaft, die sich auch in der zweiten Halbzeit nicht aus dem Konzept bringen ließ - auch als ich 10 Minuten in die Kühlbox musste. Unterm Strich geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung, mit einer kämpferisch guten Mannschafstleistung und Teamgeist haben wir gesehen, dass wir auch gegen die Großen der Liga mithalten können", so Gästespielertrainer Peter Rackl.
Wichtiger zweiter Heimsieg für die Drechsler-Crew, mit dem sie die hinteren Gefilde erst einmal verlassen und sich ins ruhige Fahrwasser des Klassements vorarbeiten konnte. Die Gäste müssen sich vorwerfen, dass sie - obwohl sie mehr im Besitz des Runden waren - zu wenig daraus machen konnten. Nach 2:0-Führung zur Pause schien die Messe nach einer Stunde gelesen, doch der TSV ließ dem 3:0 nur wenig später den Anschlußtreffer folgen. Zu mehr reichte es für die Truppe des Trainerduos Wildenauer/Bächer allerdings nicht mehr.
"Ein absolut verdienter Sieg, auch wenn unsere Gäste über die 90 Minuten ein wenig mehr Spielanteile besaß. Wir hatten dagegen die größeren und auch die Mehrzahl an Chancen. Das frühe 1:0 gab uns Sicherheit, zum Zeitpunkt des 2:0 Mitte des ersten Abschnitts per Standard spielten wir richtig gut. Kurz vor dem Seitenwechsel entschärfte unser Keeper einen tollen Weitschuß und verhinderte damit, dass das Spiel wahrscheinlich anders weiter verlaufen wäre. Nach der Pause hatten wir das Geschehen weiterhin im Griff, machen dann nach einem Konter das 3:0, um dann zu früh den Gegentreffer zu kassieren. Dadurch wurde es etwas hektischer, wir haben gut verteidigt, um dann noch zwei Riesenchancen - wir stehen da alleine vor dem Tormann, der die Dinger entschärft - liegen zu lassen. Am Ende ein verdienter Dreier, weil wir einfach das gefährlichere Team waren", so SVK-Trainer Oliver Drechsler.
"Wenn man zwei Standardsituationen in den ersten 20 Minuten so verteidigt wie wir, muss man sich nicht wundern, dass man als Verlierer vom Platz geht. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht gegen eine dicht gestaffelte Abwehrreihe der Kulmainer nutzen, um uns klare Torchancen zu erarbeiten. Glückwunsch an Kulmain zum Sieg", so Gästespielertrainer Tom Wildenauer.
Tore: 1:0 Julian Lautner (8.), 2:0 Florian Greger (24.), 3:0 Maximilian Kuhbandner (61.), 3:1 Justus Bader (66.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 75
Riesenerleichterung herrschte im Lager des TSV Erbendorf nach dem Schlußpfiff der Partie gegen die Gäste aus Kirchenthumbach. Personell durch Urlaub und weitere Verletzungen arg gebeutelt, riss die Scheidler-Elf quasi mit dem letzten Aufgebot ein fast schon verloren geglaubtes Spiel in der Schlußphase noch herum und kam zum zweiten Heimsieg in Folge. Das Spiel stand auf keinem allzu hohen Niveau, jedoch muß man den eingesetzten Youngsters und Reservespielern auf Seiten der Steinwaldelf bescheinigen, daß sie ihre Sache richtig gut gemacht und letztlich zum knappen Heimsieg entscheidend beigetragen haben. Am Ende hieß es dann einfach nur: Hauptsache gewonnen! (Quelle: Spielbericht TSV Erbendorf).
"Es war heute die pure Willensleistung und eine unfassbare Moral der Mannschaft, dieses Spiel gegen Dumba noch zu drehen. Wenn du sage und schreibe elf Spieler ersetzen musst und eine Mannschaft auf dem Platz hast, die so noch nie zusammen gespielt hat, dann ist es nicht selbstverständlich, so eine Leistung abzurufen und so zurückzukommen. Allerhöchster Respekt gebührt der Mannschaft und jeder einzelne darf heute stolz sein, was er da geleistet hat. Das gibt uns natürlich Kraft und ein gutes Gefühl für die nächsten Aufgaben", so TSV-Spielertrainer Benny Scheidler.
„Wir konnten definitiv die erforderliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche auf den Platz bringen, stehen am Ende allerdings wieder mit leeren Händen da. Trotz guter Leistung stehen am Ende eine ganze Reihe an vergebenen Großchancen und erneut drei Gegentore. Wenn wir weiter an uns arbeiten, werden wir auch wieder Punkte einfahren. Heute war es wieder mal zum Greifen nah, am Ende fehlte aber erneut die letzte Entschlossenheit, um eine verdiente Führung über die Zeit zu bringen“, sagte Marcel Lohner, Sportlicher Leiter des SCK.
Tore: 1:0 Sandro Hösl (8.), 1:1 Fabian Lober (54./Strafstoß), 1:2 Yannick Gutte (66.), 2:2 Sandro Hösl (71.), 3:2 Jonas Hruschka (84.) - Schiedsrichter: Dieter Illmann - Zuschauer: 75
Vierter Dreier in Folge für den Bezirksligaabsteiger, der eine spannende Partie in einer aufregenden Schlußphase noch in seine Richtung drehte. Nach dem Ausgleichstreffer von Michael Jonczy in Spielminute 88 schien vieles auf ein Remis hinzudeuten, durch einen Doppelschlag der Gäste ereilte den VfB dann in der "Overtime" aber doch noch der frustierende Knockout. Während die Bafra-Elf sich weiterhin in der Spitzengruppe etabliert, bleiben die Weidener Vorstädter unverändert hinter den eigenen Erwartungen zurück und treten in hinteren Tabellengefilden auf der Stelle.
"Auf die 90 Minuten gesehen muss ich meinem Gegenüber Turan Bafra zum verdienten Sieg gratulieren. Wir wünschen der SV TuS Grafenwöhr maximalen Erfolg in der Restrunde", so der kurze Kommentar eines enttäuschten VfB-Coaches Hakan Boztepe.
"Ja, ein turbulentes Spiel mit einer irren Schlußphase und dem glücklichen Ende für uns. Nach dem 0:1 gleichen wir quasi im Gegenzug aus, in Halbzeit 2 gelingt uns dann die Führung, um kurz vor Ende der regulären Spielzeit das 2:2 per Freistoß zu kassieren. Die Nachspielzeit brachte dann Emotionen pur. Meine Jungs zeigten eine gute Mannschaftsleistung, Luca Reiß der überragende Mann mit drei Toren und einem Assist und auch die Einwechslung von Jenan Kesetovic hat gestochen. Der Dreier war wichtig, die Ergebnisse müssen passen, alles andere wird sich zeigen. Mit Haidenaab wartet nun die nächste schwere Aufgabe, auch da wollen wir das Beste herausholen", so Gästetrainer Bobby Bafra.
Tore: 1:0 Tomas Kotva (6.), 1:1 und 1:2 Luca Reiß (8./58.), 2:2 Michael Jonczy (88.), 2:3 Luca Reiß (90.+2), 2:4 Jenan Kesetovic (90.+3) - Schiedsrichter: Lukas Kreuzer - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Gelb-Rot für Niwar Barwari (Rothenstadt/86.)
Der Knackpunkt des mit Spannung erwarteten Derbys war sicherlich die Szene in der 13. Minute, als Gästespieler Cengiz Izmire vom Vorbacher Lukas Wiesnet - er war letzter Mann - gefoult wurde, was zur Folge hatte, dass sich die Heimelf ab diesem frühen Zeitpunkt mit einem Mann weniger dem Favoriten Paroli bieten musste. Der nutzte seine Überzahl sofort mit dem Führungstreffer, um anschliessend geduldig die weiteren Treffer zum vierten Saisonsieg herauszuspielen, der zudem noch die Tabellenführung einbringen sollte. Beide Seiten analysieren die Geschehnisse ausführlich:
"Bis zur Roten Karte waren wir gleichwertig, beziehungsweise sind richtig gut reingekommen ins Spiel. Bitter war, dass der Freistoß nach der Roten Karte auch direkt drin war. Nach dem gut herausgespielten 0:2 ging es bei uns hauptsächlich um Schadensbegrenzung. Durch den Elfmetertreffer zum 1:2 war das Spiel, zumindest vom Ergebnis her, wieder offener, aber nach dem 1:3 kurz nach der Halbzeit war das Spiel eigentlich entschieden. Auerbach hatte zwar nicht die großen Torchancen, aber das Spiel hatten sie jederzeit im Griff und auch durchgehend mehr Ballbesitz. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Sie hat mit Leidenschaft verteidigt und gekämpft, aber Torchancen hatten wir keine, so dass der Sieg von Auerbach absolut in Ordnung geht und auch nie in Gefahr geriet. Wir können halt aktuell auch von der Bank nicht frisch nachlegen, da die Jungs, bis auf einen, alle schon 90 Minuten in der Zweiten spielen mussten, was schon grenzwertig ist. Nächste Woche in Trabitz wird es sicher nicht einfacher, aber wir werden auch dort wieder neu angreifen", so FCV-Chefanweiser Peter Schramm.
"Wir wussten um die Brisanz des Derbys und haben uns entsprechend gut darauf eingestellt. Nach gutem Zusammenspiel aller teilnehmenden Spieler in der Szene konnte Cengiz nur mit einem Foul gebremst werden. Die Rote Karte war gerecht und wir konnten den daraus entstehenden Freistoß zusätzlich noch schön zum 0:1 verwerten. Im Anschluss waren wir in einigen Situationen zu hektisch und wollten zu schnell zu viel. Mit der Zeit wurde es dann wieder besser und auch das 2:0 haben wir schön herausgespielt. Das 2:1 hätte kurz vor der Halbzeit nicht mehr sein müssen. Ob es tatsächlich ein elfmeterwürdiges Foul war, kann ich nicht wirklich beurteilen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann deutlich souveräner aufgetreten. Auch das dritte Tor haben wir geduldig und schön herausgespielt. Klar hätten wir die ein oder andere Chance noch besser verwerten können und noch mehr Druck auf den Gegner ausüben können. Dennoch muss man sagen, dass wir gegen einen unangenehmen Gegner mit einer ungewohnten Spielsituation (75 Minuten Überzahl gegen eine tiefstehenden Gegner) das Spiel souverän zu Ende gespielt haben, ohne eine wirkliche Torchance zugelassen zu haben. Großes Kompliment an mein Team, aber auch an Vorbach, die das in Unterzahl gut gespielt haben", sagte Gästecoach Dani Maier.
Tore: 0:1 Michael Keil (14.), 0:2 Cengiz Izmire (35.), 1:2 Nico Lautner (42./Strafstoß), 1:3 Cengiz Izmire (48.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 370 - Platzverweis: Rot für Lukas Wiesnet (Vorbach/13.)
Doch ein wenig überraschend knöpfte das gastgebende Schlußlicht aus Kohlberg dem bislang ohne Makel gebliebenen Ligaprimus einen Zähler ab. Dabei präsentierte sich die Emmerich-Elf als geschlossene Einheit, die sich mit beeindruckener kämpferischer Einstellung dem Favoriten entgegenstellte, zudem das notwendige Spielglück besaß, um diesem - er hatte mehrfach die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen - am Ende einen Teilerfolg abzuringen.
"Das war heute genau die Antwort, die wir nach der bitteren Niederlage in Auerbach gebraucht haben! Einstellung, Leidenschaft und der unbedingte Wille waren wieder so da, wie wir es uns von unserer Elf wünschen. Natürlich war klar, dass wir Trabitz nicht über die kompletten 90 Minuten vom Tor fernhalten können – aber gemeinsam haben wir das meiste stark wegverteidigt und uns in den entscheidenden Momenten auch das Quäntchen Glück erarbeitet. Vorne hat uns heute leider die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, um vielleicht noch den Lucky Punch zu landen. Trotzdem tut uns dieser Punkt natürlich extrem gut an - als Belohnung für die harte Arbeit der letzten Wochen und für unsere Zuschauer, die uns Woche für Woche so treu unterstützen", so ein sehr zufriedener SVK-Spartenleiter Martin Lehner.
Gästetrainer Thomas Baier konnte dem Ergebnis ob der Mehrzahl der guten Einschußchancen und einer doch deutlichen Dominanz natürlich wenig Positives abgewinnen: "Wir hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz, haben uns Chancen rausgespielt, aber leider ging der Ball nicht ins Tor. In den ersten 15 Minuten hatten wir zwei große Chancen, die wir jedoch nicht verwertet haben. Zum Ende Spiels kam dann auch noch Pech mit Pfosten und Latte dazu."
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Leon Anzer - Zuschauer: 180