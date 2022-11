Koglers Traumtor entscheidet Kampfspiel

Auf dem sehr schwer bespielbaren Geläuf bei Türkgücü Ulm taten sich beide Mannschaften schwer ein vernünftiges Aufbauspiel hinzubekommen, so war das Spiel von vielen langen Bällen geprägt. Ein solcher langer Ball erreichte in der 15. Spielminute Henrik Hülsmann der ihn perfekt auf Kapitän Marco Wind ablegte der zur vermutlichen Führung traf, da hatte aber der Schiedsrichter was dagegen und Pfiff ein Foulspiel, das sollte nicht die letzte komische Ansicht gegen uns sein. In der ersten Hälfte musste Keeper Daniel Thierer noch einen brenzligen Kopfball aus dem Eck fischen ansonsten spielte sich viel im Mittelfeld ab und so ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

In Hälfte zwei kam der Gastgeber dann besser aus der Halbzeit und der an diesem Tag bockstarke Daniel Thierer musste schon in der 50. Spielminute mit einer Fußabwehr retten. Danach flachte das Spiel wieder ein wenig ab und es wurde wieder viel mit langen Bällen gearbeitet. In der 66. Spielminute dann der Führungstreffer für unsere Farben. Ein Foulspiel an der Mittellinie an Max Schweizer das runde Leder lag und Marco Kogler sah das der Keeper zu weit vor seinem Tor stand, kurzer Anlauf eine perfekte Länge des Balls und das goldene Tor der Marke „Tor des Monats“ war perfekt. Danach drückte der Gastgeber vehement auf den Ausgleich unsere Abwehr und Keeper Daniel Thierer überstanden die ersten Angriffe. Bei einem super gespielten Konter brachte Finn Kürner den Ball auf Henrik Hülsmann aber der Schiedsrichter Pfiff mal wieder Abseits. Unverständlich für alle Junginger Spieler und Fans. Den absoluten Hammer brachte er dann mit einer völlig übertriebenen Nachspielzeit von fünf Minuten ohne jeglichen Grund. Diese konnten wir mit Glück und absoluten Kampf gerade noch so überstehen.