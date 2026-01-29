Kogel: „So ein Chaos wie beim GSV Moers möchte nicht noch mal erleben“

Thorsten Kogel: "Ich bin enttäuscht, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Ich finde, wir haben nach dem Aufstieg mit Platz zehn eine ordentliche Saison gespielt. Dass es dann in der zweiten Spielzeit so zu Ende geht, ist total schade für den Verein, da der GSV allein schon mit der Anlage gute Grundvoraussetzungen besitzt. Man muss aber auch sagen, dass der Umgang sehr fair war. Uns Spielern wurden keine Steine in den Weg gelegt, wir wurden auch rechtzeitig über die Pläne für die Rückrunde informiert. Das ist nicht überall so."