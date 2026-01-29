Kogel: „So ein Chaos wie beim GSV Moers möchte nicht noch mal erleben“

Herr Kogel, sind Sie eigentlich wütend darüber, wie’s Ende des Jahres beim GSV Moers gelaufen ist?
Thorsten Kogel verstärkt zur Rückrunde die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Lintfort. Der ehemalige Regionalliga-Spieler gehört zu den Fußballern, die den GSV Moers nach der massiven Etatkürzung verlassen haben. Warum sich der Defensivakteur, der am 22. Januar seinen 30. Geburtstag feierte, für das Team von Meik Bodden entschieden hat, was der Moerser über den GSV-Abschied denkt und was er ambitionierten Nachwuchsspielern raten würde.
Thorsten Kogel: "Ich bin enttäuscht, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Ich finde, wir haben nach dem Aufstieg mit Platz zehn eine ordentliche Saison gespielt. Dass es dann in der zweiten Spielzeit so zu Ende geht, ist total schade für den Verein, da der GSV allein schon mit der Anlage gute Grundvoraussetzungen besitzt. Man muss aber auch sagen, dass der Umgang sehr fair war. Uns Spielern wurden keine Steine in den Weg gelegt, wir wurden auch rechtzeitig über die Pläne für die Rückrunde informiert. Das ist nicht überall so."
Nachdem es beim GSV Moers zu Ende ging, war der 1. FC Lintfort bestimmt nicht der einzige Klub, der Sie verpflichten wollte – oder?
Kogel: "Tatsächlich hatte ich Angebote von der Bezirksliga bis zur Oberliga. Mir war es wichtig, dass sich der neue Klub wieder relativ nah zu meinem Wohnort befindet. Außerdem habe ich gute Freunde in Lintfort. Diese sagten mir, dass es ein sehr organisierter und ruhiger Verein ist. So ein Chaos wie beim GSV Moers möchte nicht noch mal erleben. Und ich habe super Gespräche mit Leslie Rume (Sportlicher Leiter; die Red.) geführt."
Angekommen in Lintfort sind Sie bereits. Sie sammelten als zentraler Mittelfeldspieler schließlich drei Scorerpunkte in den ersten vier Testspielen. Wie sehen Sie ihre Rolle in der Mannschaft?
Kogel: "Das hat mich selber überrascht. Dass ich zwei Tore aus dem Spiel heraus mache, passiert nicht so häufig. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die fußballerisch top ist. Ich war beim VfB Homberg in der Regionalliga stellvertretender Spielführer. Da der Kapitän viel verletzt war, habe ich ihn oft vertreten. Ich war in der Oberliga ebenfalls Kapitän, und auch in Moers wurde ich direkt zum Spielführer gewählt. Ich denke, dass eine meiner wichtigsten Aufgaben in Lintfort sein wird, der Mannschaft meine Erfahrung weiterzugeben."
Was sind denn ihre Ziele mit der Mannschaft und dem Verein?
Kogel: "In dieser Saison haben wir den Klassenerhalt quasi geschafft. Ziel ist jetzt, noch ein paar Tabellenplätze nach oben zu klettern. Ich habe meine Zusage für die nächsten eineinhalb Jahre gegeben. Das Ziel für die kommende Saison ist noch schwer zu formulieren. Das hängt auch vom Verlauf dieser Rückrunde ab. Ich denke, der Verein hat schon den Anspruch, für das obere Drittel in der Landesliga zu planen."
Sie bringen Erfahrung von 87 Regionalliga-Einsätzen mit. Sie haben in der Grotenburg in Krefeld, im Parkstadion auf Schalke und auch schon auf dem Tivoli in Aachen gespielt. Was war das größtes Spiel bislang?
Kogel: "Da gibt es tatsächlich zwei Begegnungen. Mein zweites Regionalliga-Spiel mit dem VfB Homberg war gegen Rot-Weiss Essen in der Schauinsland-Reisen-Arena. Für mich als Fan des MSV Duisburg war‘s etwas ganz Besonderes. Das krasseste Spiel war jedoch das in Essen an der Hafenstraße mit 10.000 Zuschauern. RWE war oben mit dabei, aber wir gewannen 2:0."
Für Sie als MSV-Fan war’s bestimmt ein tolles Erlebnis, den Rivalen ihres Herzensvereines auf dem Rasen ärgern zu können...
Kogel: "Definitiv. Ich erinnere mich noch daran, dass wir mit den Homberger Fans anschließend noch zum VfB-Platz gefahren sind und ordentlich gefeiert haben."
Herr Kogel, Sie spielten selber für den MSV in der U17. Weshalb verließen Sie die Zebras und wechselten nach Homberg?
Kogel: "Im Jugendfußball gibt es meistens Ein- bis Zweijahresverträge. Ich hatte einen Einjahresvertrag. In Duisburg bekam ich einen neuen Trainer. Da hat es nicht mehr gepasst. Das passiert. Außerdem ist der Schritt von der U17 zur U19 größer. Zum VfB holte mich ein ehemaliger Trainer des MSV Duisburg. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte zu Homberg. Der Coach holte damals insgesamt sieben ehemalige MSV-Spieler."
Sie haben zehn Jahre im Senioren-Bereich des VfB gespielt. Weshalb kam es 2024 zum Bruch und Wechsel zum GSV Moers?
Kogel: "Nach dem Abstieg aus der Regionalliga kam‘s bei mir zu einem Jobwechsel. Dort war ich mehr eingebunden. Am Ende war‘s eine Trennung im beidseitigen Einverständnis. Da ich in der Nähe vom GSV-Platz wohne, habe ich mich auch aus Zeitgründen für Moers entschieden."
Nochmals zurück: Sie sind in Homberg aus der Jugend gekommen und gleich Stammspieler in der Oberliga-Mannschaft geworden. Dies ist nicht gerade der Regelfall. Was würden Sie Nachwuchskickern heute raten?
Kogel: "Ich möchte eigentlich niemandem gute Ratschläge geben. Ich war immer extrem ehrgeizig und hatte das große Glück, mit Stefan Janßen einen Trainer zu haben, der auf mich gesetzt hat. Als Jugendspieler sollte man natürlich immer sehr ehrgeizig sein und dranbleiben. Gerade wenn man jung ist, muss man viel spielen, denn nur dann wird man besser."