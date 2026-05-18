 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Koffler schießt Lorch zum Abstieg - und hält Bettringen im Rennen

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 31. Spieltags

von Nicolas Bläse · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hansjürgen Jablonski

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BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Am 31. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg verteidigten die Sportfreunde Dorfmerkingen II mit dem 2:1 gegen den SSV Aalen die Tabellenführung, während die SG Bettringen durch ein spätes 1:0 bei den Sportfreunden Lorch den Druck hochhielt. Der FV 08 Unterkochen verspielte gegen den TV Neuler ein 0:3 noch in ein 3:3, die DJK Schwabsberg-Buch kam gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen nicht über ein 2:2 hinaus. Der FC Durlangen setzte seinen guten Lauf bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II fort, die SG Heldenfingen/Heuchlingen und die TSG Schnaitheim trennten sich 1:1. Der TSV Hüttlingen verschärfte mit dem 1:0 beim TSV Böbingen dessen Lage im Tabellenkeller.

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Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
0
1

Die SG Bettringen blieb im Aufstiegsrennen nervenstark und gewann bei den Sportfreunden Lorch durch das Tor von Tim Koffler in der 76. Minute mit 1:0. Für Bettringen war es nach den Siegen gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und den TSV Böbingen der nächste wichtige Erfolg, wodurch der Tabellenzweite mit 59 Punkten dicht an Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II bleibt. Lorch hatte zuletzt mehrfach Remis geholt, musste nun aber wieder eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Sportfreunde bleiben mit 16 Punkten auf Rang 16 tief im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
1
2
Abpfiff

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ging durch Miles Dickmann in der 16. Minute in Führung, doch der FC Durlangen drehte die Partie durch Tim König in der 64. Minute und Atakan Güllük in der 75. Minute. Durlangen bestätigte damit seine starke Form nach den Siegen gegen den TV Neuler und die TSG Nattheim und steht mit 41 Punkten auf Rang sieben. Hofherrnweiler-Unterrombach II verlor nach der klaren Niederlage bei der TSG Nattheim erneut und bleibt mit 36 Punkten Zehnter. Für die Gastgeber war es ein schmerzhafter Rückschlag, weil der frühe Vorsprung nicht reichte.

Gestern, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
3
3
Abpfiff

Der TV Neuler führte nach Treffern von Manuel Greiner in der 13. und 28. Minute sowie Marius Köppe in der 43. Minute bereits 3:0, ehe der FV 08 Unterkochen durch David Weisensee in der 52. und 55. Minute sowie Christian Essig per Foulelfmeter in der 90.+4 Minute noch zum 3:3 kam. Unterkochen hatte zuvor drei Siege in Serie gefeiert und bleibt mit 52 Punkten Dritter, ließ aber im Kampf um die vorderen Plätze zwei Punkte liegen. Neuler, das zuletzt gegen den FC Durlangen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II verloren hatte, verpasste trotz großer Führung einen Befreiungsschlag und steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf. Im Hinspiel hatte der FV 08 Unterkochen beim TV Neuler noch 3:0 gewonnen.

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
2
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II behaupteten die Tabellenspitze durch ein 2:1 gegen den SSV Aalen: Lucas Kalweit traf in der 14. Minute, Brian Lee Irebor glich in der 30. Minute aus, ehe Dominik Schuster in der 67. Minute den Siegtreffer erzielte. Dorfmerkingen II gewann damit nach dem 2:1 gegen die TSG Schnaitheim und dem 3:2 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen erneut knapp, aber wirkungsvoll. Mit 61 Punkten bleibt der Spitzenreiter zwei Zähler vor der SG Bettringen. Der SSV Aalen, der zuletzt gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und den FV 08 Unterkochen verloren hatte, steht mit 36 Punkten auf Rang neun.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
2
2
Abpfiff

Die DJK Schwabsberg-Buch führte durch Sven Frank in der 16. Minute, geriet nach Treffern von Robin May in der 51. Minute und Dominik Feil in der 66. Minute aber in Rückstand, ehe Johannes Eckl in der 72. Minute zum 2:2 ausglich. Schwabsberg-Buch hatte zuvor beim 6:0 gegen die TSG Schnaitheim und beim 1:0 gegen den TSV Hüttlingen viel Schwung aufgenommen, musste sich diesmal aber mit einem Punkt begnügen. Mit 47 Punkten steht die DJK auf Rang fünf und bleibt in der oberen Tabellenhälfte. Die SGM Tannhausen/Stödtlen holte nach mehreren knappen Niederlagen einen Zähler, bleibt mit 20 Punkten aber Vorletzter.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
1
1
Abpfiff

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen ging durch Baris Acikgöz in der 16. Minute in Führung, doch Simon Wegmann traf in der 52. Minute zum 1:1 für die TSG Schnaitheim. Heldenfingen/Heuchlingen hatte zuvor gegen den 1. FC Germania Bargau, die SG Bettringen und den TSV Hüttlingen verloren und stoppte zumindest diese Serie. Mit 31 Punkten bleibt die SG auf Rang elf. Schnaitheim kam nach den Niederlagen gegen den FV 08 Unterkochen, die Sportfreunde Dorfmerkingen II und der heftigen 0:6-Pleite gegen Schwabsberg-Buch zu einem wichtigen Punkt und steht mit 26 Punkten auf Rang 13.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
0
1
Abpfiff

Der TSV Hüttlingen gewann beim TSV Böbingen durch das Tor von David Steidle in der 62. Minute mit 1:0. Hüttlingen reagierte damit auf die knappe Niederlage bei der DJK Schwabsberg-Buch und steht mit 37 Punkten auf Rang acht. Böbingen hatte zuletzt gegen den 1. FC Germania Bargau gewonnen, verlor danach aber gegen die SG Bettringen und nun gegen Hüttlingen. Mit 24 Punkten bleibt der Aufsteiger auf Rang 14 und damit weiter unter Druck.

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