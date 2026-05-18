Koffler schießt Lorch zum Abstieg - und hält Bettringen im Rennen

Die SG Bettringen blieb im Aufstiegsrennen nervenstark und gewann bei den Sportfreunden Lorch durch das Tor von Tim Koffler in der 76. Minute mit 1:0. Für Bettringen war es nach den Siegen gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und den TSV Böbingen der nächste wichtige Erfolg, wodurch der Tabellenzweite mit 59 Punkten dicht an Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II bleibt. Lorch hatte zuletzt mehrfach Remis geholt, musste nun aber wieder eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Sportfreunde bleiben mit 16 Punkten auf Rang 16 tief im Tabellenkeller.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ging durch Miles Dickmann in der 16. Minute in Führung, doch der FC Durlangen drehte die Partie durch Tim König in der 64. Minute und Atakan Güllük in der 75. Minute. Durlangen bestätigte damit seine starke Form nach den Siegen gegen den TV Neuler und die TSG Nattheim und steht mit 41 Punkten auf Rang sieben. Hofherrnweiler-Unterrombach II verlor nach der klaren Niederlage bei der TSG Nattheim erneut und bleibt mit 36 Punkten Zehnter. Für die Gastgeber war es ein schmerzhafter Rückschlag, weil der frühe Vorsprung nicht reichte.

Der TV Neuler führte nach Treffern von Manuel Greiner in der 13. und 28. Minute sowie Marius Köppe in der 43. Minute bereits 3:0, ehe der FV 08 Unterkochen durch David Weisensee in der 52. und 55. Minute sowie Christian Essig per Foulelfmeter in der 90.+4 Minute noch zum 3:3 kam. Unterkochen hatte zuvor drei Siege in Serie gefeiert und bleibt mit 52 Punkten Dritter, ließ aber im Kampf um die vorderen Plätze zwei Punkte liegen. Neuler, das zuletzt gegen den FC Durlangen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II verloren hatte, verpasste trotz großer Führung einen Befreiungsschlag und steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf. Im Hinspiel hatte der FV 08 Unterkochen beim TV Neuler noch 3:0 gewonnen.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II behaupteten die Tabellenspitze durch ein 2:1 gegen den SSV Aalen: Lucas Kalweit traf in der 14. Minute, Brian Lee Irebor glich in der 30. Minute aus, ehe Dominik Schuster in der 67. Minute den Siegtreffer erzielte. Dorfmerkingen II gewann damit nach dem 2:1 gegen die TSG Schnaitheim und dem 3:2 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen erneut knapp, aber wirkungsvoll. Mit 61 Punkten bleibt der Spitzenreiter zwei Zähler vor der SG Bettringen. Der SSV Aalen, der zuletzt gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und den FV 08 Unterkochen verloren hatte, steht mit 36 Punkten auf Rang neun.

Die DJK Schwabsberg-Buch führte durch Sven Frank in der 16. Minute, geriet nach Treffern von Robin May in der 51. Minute und Dominik Feil in der 66. Minute aber in Rückstand, ehe Johannes Eckl in der 72. Minute zum 2:2 ausglich. Schwabsberg-Buch hatte zuvor beim 6:0 gegen die TSG Schnaitheim und beim 1:0 gegen den TSV Hüttlingen viel Schwung aufgenommen, musste sich diesmal aber mit einem Punkt begnügen. Mit 47 Punkten steht die DJK auf Rang fünf und bleibt in der oberen Tabellenhälfte. Die SGM Tannhausen/Stödtlen holte nach mehreren knappen Niederlagen einen Zähler, bleibt mit 20 Punkten aber Vorletzter.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen ging durch Baris Acikgöz in der 16. Minute in Führung, doch Simon Wegmann traf in der 52. Minute zum 1:1 für die TSG Schnaitheim. Heldenfingen/Heuchlingen hatte zuvor gegen den 1. FC Germania Bargau, die SG Bettringen und den TSV Hüttlingen verloren und stoppte zumindest diese Serie. Mit 31 Punkten bleibt die SG auf Rang elf. Schnaitheim kam nach den Niederlagen gegen den FV 08 Unterkochen, die Sportfreunde Dorfmerkingen II und der heftigen 0:6-Pleite gegen Schwabsberg-Buch zu einem wichtigen Punkt und steht mit 26 Punkten auf Rang 13.