Kötzting zum Primus – Luhe-Wildenau überprüft Lam-Lauf

Ohne Freitagabendspiele, dafür aber mit zwei Oberpfalzduellen, wartet der zwölfte Spieltag der Landesliga Mitte auf. Am Samstag kreuzen die formstarken SpVgg Lam und SC Luhe-Wildenau unterm Osser die Klingen, tags darauf empfängt der ASV Burglengenfeld Schlusslicht TB 03 Roding. Sehr hoch hängen die Trauben für den 1. FC Bad Kötzting. Die Badstädter haben zu Gast beim souveränen Tabellenführer SpVgg Landshut im Grunde nichts zu verlieren. Vor schweren Aufgaben stehen im Tabellenkeller auch die „Remis-Könige“ vom SV Etzenricht (gegen Eggenfelden) sowie der FC Kosova Regensburg (in Seebach).



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist die Zielsetzung für das Heimspiel gegen Tegernheim ganz klar: Wir wollen den Dreier in Passau behalten. Gerade zu Hause erwarten wir von unserer Mannschaft, dass sie mit Energie, Überzeugung und Spielfreude auftritt. Tegernheim hat sich mittlerweile gut in der Liga eingefunden – sechs Punkte aus den letzten drei Partien sprechen eine klare Sprache. Der Sieg gegen Seebach war ein echter Achtungserfolg und zeigt, dass wir auf einen guten Gegner treffen werden.“



Personalien: Die Hausherren können nahezu aus dem Vollen schöpfen und auf den gleichen Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir wollen den Sieg gegen Seebach bestätigen und dementsprechend auch aus Passau Punkte mit nachhause nehmen. Passau ist mittlerweile eine gestandene Landesliga-Mannschaft und hat eine sehr gute Defensive. Von daher gilt es die wenigen Chancen zu nutzen und in der Defensive selbst wieder wenig zuzulassen.“



Personalien: Der Engpass der vergangenen Wochen lichtet sich langsam, weil die Urlaubszeit endet. Max Materne und Qlirim Beqaj kehrten schon beim letzten Spiel wieder in den Kader zurück. Johannes Bierlmeier, Tobias Schwarzmeier oder Benedikt Albrecht werden nach wie vor als Langzeitverletzte gelistet.









Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Die sehr wichtige Partie in Ettmannsdorf konnten wir mit viel Energie und Kaltschnäuzigkeit in beiden Sechzehnern auf unsere Seite ziehen. Im Heimspiel gegen Bad Kötzting müssen wir uns auf einen intensiven Gegner, dessen Tabellenstand nicht seinem wahren Leistungsvermögen entspricht, einstellen. Dennoch wollen wir mit aller Macht auf eigenem Platz unsere positive Serie weiter ausbauen.“



Personalien: Von den Langzeitausfällen sind Spielertrainer Sebastian Maier und Torwart Andreas Steer mit Sicherheit noch nicht dabei. Des Weiteren fehlen Simon Kirmeier, Kilian Dietrich und Jannik Hoffedank. Das Mitwirken von Torjäger Kenneth Sigl, Dominik Weiß und Lucas Biberger, der unter Umständen ein Comeback geben könnte, ist noch fraglich.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Am Samstag erwartet uns die schwere Auswärtspartie bei der SpVgg Landshut. Sie sind bislang ihrer Rolle gerecht geworden und konnten ihr Spiele meist überzeugend gewinnen. Um dort bestehen zu können, müssen wir alle an unsere Leistungsgrenze gehen. Nur so ist es möglich, hier für eine Überraschung zu sorgen.“



Personalien: Dem Verletztenlazarett um Franz Brandl und Andreas Kussinger gehört nun auch Felix Baumann an, der sich eine Verletzung am Knöchel zugezogen hat. Hinter dem Einsatz der angeschlagenen Christoph Schwander, Kilian Ettl, Simon Schneider und Jeremias Burkhardt steht ein Fragezeichen.







Der 1. FC Bad Kötzting bangt um den Einsatz seines Kapitäns Christoph Schwander. – Foto: Thomas Gierl







Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach TSV Bogen Bogen 16:00 PUSH



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Das Heimspiel gegen Bogen ist ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ich denke mal, dass der Sieger über die nächsten Wochen seine Position im unteren Mittelfeld ein wenig festigen wird. Nach den Auswärtspunkt in Kötzting hat die Mannschaft großes Selbstvertrauen und wird gegen Bogen alles versuchen, einen Heimdreier einzufahren. Schon im Training in dieser Woche ist zu erkennen, dass die Mannschaft am Samstag viel vorhat.“



Personalien: Trainer Simon Sigl kann auf den gleichen Kader wie zuletzt zurückgreifen. Kapitän und Stammkeeper Fabian Fuchs feierte bei der zweiten Mannschaft sein Comeback nach längerer Verletzungspause. Dabei sah er allerdings eine Rote Karte und muss fürs Erste erneut zuschauen.





Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „Das Unentschieden gegen Etzenricht hat uns wehgetan. Allerdings haben wir uns einen Sieg aufgrund einer über weite Strecken katastrophalen Leistung nicht verdient. In Bad Abbach brauchen wir Punkte. Das wird schwierig, weil der Gegner gut in die Saison gekommen ist. Wir werden wieder ganz anders auftreten müssen, um etwas mitnehmen zu müssen. Brauchen mehr Willen, Zweikampfstärke und müssen viel agiler sein.“



Personalien: Alexander Knipf, Jonas Gmeinwieser, Mateo Jerkovic und Tobias Haumer stehen nicht zur Verfügung.







Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr SV Etzenricht Etzenricht SSV Eggenfelden Eggenfelden 16:00 PUSH



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Durch den Umstand, dass mit Eggenfelden eine absolute Spitzenmannschaft auf uns zu kommt, hätten wir ausnahmsweise nichts gegen ein erneutes Unentschieden einzuwenden. Grundsätzlich gilt für uns, wieder vollsten Einsatz zu zeigen, um das Spiel möglichst offen halten zu können und immer wieder Nadelstiche zu setzen.“



Personalien: Vier Fragezeichen schweben über den zum Kader gehörenden Erwartungen: Ob Nick Sperlich nach seiner Zerrung wieder fit ist erscheint unklar, Kapitän Andy Koppmann musste in Bogen in der Halbzeit raus, unsicher sind weiterhin Lukas Riebel und Bastian Strehl.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Mit dem Auswärtsspiel beim SV Etzenricht erwartet uns ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner ist bereits seit sechs Spielen in Folge ohne Niederlage und drängt auf den ersten Sieg. Wenn wir beim SVE bestehen wollen, müssen wir mit vollem Engagement und Einsatz antreten sowie unsere Spielidee durchbringen.“



Personalien: Nicht im Kader dabei sind Yannick Doriat, Acer Kesiku, Bernhardt Maier und der rotgesperrte Kapitän Simon Schie.







Die Trainer Andy Wendl (rechts) und Klaus Herrmann sehen wie jeder beim SV Etzenricht den ersten Saisonsieg herbei. – Foto: Rudi Walberer







So., 21.09.2025, 14:00 Uhr TSV Seebach Seebach FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:00 live PUSH



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Die Niederlage in Tegernheim war komplett unnötig. Wir haben dem Gegner das Siegtor mehr oder weniger selbst aufgelegt und es nicht geschafft, vorne unsere Möglichkeiten – in den ersten 30 Minuten hatten wir drei ganz klare Dinger – zu verwerten. Gegen Kosova Regensburg müssen wir wieder in die Spur kommen und daheim als Sieger vom Platz gehen. Der Gegner hat aber deutlich mehr Qualität in der Mannschaft als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt. Daher wird uns nichts geschenkt werden.“



Personalien: Mittelstürmer Patrick Pfisterer ist noch für die kommenden zwei Partien gesperrt. Die Muskelverletzung von Simon Griesbeck ist im Training wieder aufgebrochen. Stefan Trifterer weilt nach wie vor im Urlaub.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Nach den beiden Unentschieden in unseren letzten Heimspielen geht es nun zu einem der Top-Teams der Landesliga Mitte. Wir haben uns das Spiel in Tegernheim angeschaut und gehen davon aus, dass der TSV Seebach mit einer Menge Wut im Bauch ins Spiel gehen wird. Trotzdem: Unsere Jungs sind topmotiviert und haben hervorragend trainiert, deshalb brauchen wir uns vor keinem Team zu verstecken. Sollten wir von der ersten Minute an unser Konzept durchziehen, dürfte es eine schöne Heimfahrt werden.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es nur eine Veränderung: Abwehrmann Emiljano Hidri hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ob Kapitän Lirim Gashi auflaufen kann, entscheidet sich derweil beim Abschlusstraining.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir freuen uns auf das Kräftemessen mit einer Top-Mannschaft. Vor heimischer Kulisse wollen wir Luhe-Wildenau Paroli bieten und nicht als Verlierer vom Platz gehen.“



Personalien: Einziger sicherer Ausfall ist Dauerpatient Simon Meindl mit seiner Schulterverletzung. Ansonsten beklagen die Osserbuam mehrere angeschlagene Spieler, die für Samstag fraglich sind.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „In Lam erwartet uns eine hohe Auswärtshürde. Die Lamer verfügen über eine sehr gefährliche Offensivreihe und sind vor allen Dingen in den letzten Wochen so richtig ins Rollen gekommen. Unterm Strich treffen wir also auf einen richtig guten Gegner in einer super Form. Gegen den Ball werden wir genauso konzentriert arbeiten müssen wie am vergangenen Wochenende, wenn wir Punkte aus Lam mitnehmen wollen.“



Personalien: Nach wie vor muss das Spielertrio Xavier Siemski, Thomas Lorenz und Josef Fenzl ersetzt werden. Der Rest ist einsatzfähig.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Es wird mal wieder Zeit, dass wir nicht nur unsere PS auf den Platz bringen, so wie wir es gegen Luhe-Wildenau über viele Phasen des Spiels geschafft haben, sondern dass wir uns für ordentliche Auftritte auch belohnen. Natürlich hatten wir gegen Luhe-Wildenau mit drei Aluminiumtreffern auch ordentlich Pech. Doch ich bin überzeugt, wer fleißig arbeitet, sprich Leidenschaft und die nötige Lauffreude auf den Platz bringt, erhält das gewisse Spielglück schnell wieder zurück. Ich erwarte mehr Klarheit in Richtung generisches Tor sowie mehr Power in Eins-gegen-eins-Offensivaktionen. Gegen den TB 03 Roding zählt nichts anderes als ein Heimsieg. Das ist unsere Erwartungshaltung und dieser wollen wir auch gerecht werden.“



Personalien: Richard-Ray Cin, Quirin Stadler und Dennis Koch stehen weiterhin nicht zur Disposition, dafür kehren Phillip Dziemba und Nico Käufer ins Aufgebot zurück.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Das Ergebnis gegen Dingolfing war natürlich bitter für uns, gerade weil wir über 70 Minuten ein enges Spiel hatten und dann durch unglückliche Situationen und individuelle Fehler ins Hintertreffen geraten sind. Wichtig ist für uns jetzt, dass wir den Kopf oben behalten und weiter an uns glauben. Mit Burglengenfeld wartet ein Gegner mit brutaler Qualität, der von Trainer Erkan Kara hervorragend eingestellt wird. Vor allem ihre Heimstärke ist ein Riesenpfund.“



Personalien: Schlussmann Kai Wolfram hat sich verletzt, Moritz Grünig ist privat verhindert. Unklar ist, inwieweit Justin Lysyuk einsatzfähig sein wird. Nach seinem Urlaub ist Alban Salla wieder mit dabei.









Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „In Vornbach haben wir 25 Minuten gepennt und damit war etwas Zählbares außer Reichweite. Gegen das absolute Spitzenteam des SV Schwandorf-Ettmannsdorf dürfen wir uns sowas nicht einmal ansatzweise leisten, sonst wird's für uns erneut nichts zu holen geben.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche kehrt Alexander Rauscher in den Kader zurück. Spielgestalter Jonas Schreiner hat sich in Vornbach am Sprunggelenk verletzt und wird dem Team bis auf Weiteres fehlen.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Trotz einer ordentlichen Leistung gegen den Spitzenreiter aus Landshut standen wir am Ende erneut ohne dreifachen Punktgewinn da. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Daher müssen wir alles versuchen, am Sonntag die drei Punkte aus Teisbach mitzunehmen. Wir wissen aber, dass das keine leichte Aufgabe wird. Definitiv werden wir den Gegner nicht am Tabellenstand oder der aktuellen Punktzahl messen. Schaut man sich das Auswärtsspiel von Teisbach in Burglengenfeld oder das letzte Heimspiel gegen Roding (5:0) an, dann weiß man ganz klar, was einen am kommenden Sonntag erwartet. Hinzu kommt, das der FC Teisbach immer über eine große Zuschauerresonanz in den Heimspielen verfügt. Das macht es auch nicht einfacher. Nichtsdestotrotz wollen wir mit einer guten und konzentrierten Defensivarbeit sowie einer möglichst guten Chancenverwertung den Auswärtsdreier mitnehmen.“



Personalien: Balthasar Sabadus wird wegen Krankheit ausfallen, Tobias Jobst wegen seiner anhaltenden Knieprobleme. Hinter dem Mitwirken von Timo Vollath steht noch ein Fragezeichen. Überdies bestreitet die zweite Mannschaft zeitgleich ebenfalls ein wichtiges Spiel. Aus diesem Grund wird vermutlich der ein oder andere Spieler aus der U19 einen Kaderplatz erhalten.





Außerdem spielen:



