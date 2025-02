Kötzting-Routinier Spirek findet neuen Verein

Und zwar sicherte sich der FC Vorwärts Röslau die Dienste des Kreativspielers. Der langjährige Landesligist führt nach dem Abstieg die Bezirksliga Oberfranken Ost als Tabellenführer an. Dem Dorfverein hat Spirek ligaunabhängig zugesagt.



Miroslav Spirek wird dieses Jahr zum ersten Mal Vater, zog daher zu seiner Lebensgefährtin nach Eger. Von dort sind es nur 30 Kilometer nach Röslau. Auch von seiner Arbeit in Selb sind die Wege kurz. Der Aufwand ist also überschaubar – genau das, was sich Spirek vorgestellt hatte.



Den Transfer wickelten Röslau-Coach Rüdiger Fuhrmann und Bad Kötztings Sportdirektor Roland Fuidl in trockene Tücher. Die beiden stehen seit ihrer gemeinsamen Zeit beim ASV Cham in gutem Kontakt. „Ich bin angetan, dass er sich für uns entschieden hat“, frohlockt Fuhrmann, der auch schon die SpVgg SV Weiden oder den ASV Cham coachte. „Miro war bei uns schon im Training – wir trainieren im Winter in Eger. Ich kenne den Spieler seit vielen Jahren, habe mit meinen Mannschaften schon gegen ihn gespielt. Er ist ein ganz feiner Linksfuß mit Qualitäten im Torabschluss und bei Standards. Er wird meiner Mannschaft in taktischer und technischer Hinsicht weiterhelfen“, ist Fuhrmann überzeugt von den Qualitäten des langjährigen Bad Kötztinger Führungsspielers, der nur letzte Saison ein kurzes Intermezzo bei der SpVgg Lam einschob. Hinzu komme die menschliche Komponente und die Tatsache, dass Spirek perfekt Deutsch spreche.



In den restlichen 13 Saisonspielen – los geht's schon am kommenden Samstag – würde Röslau gern Bezirksliga-Platz 1 verteidigen. Verfolger SpVgg Bayreuth II hängt dem FC allerdings am Rockzipfel. „Der Wiederaufstieg in die Landesliga ist unsere gemeinsame Zielsetzung. Das ist aber überhaupt kein Muss von Vereinsseite. Wir sind ein Dorfverein mit 2100 Einwohnern , es geht rein um den Fußball. Der Verein macht ohnehin vieles möglich“, sagt Coach Fuhrmann, dessen Verlängerung bereits spruchreif ist.